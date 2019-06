Petr Štěpánek: Panoptikum na Letné

Minář a spol., tzn. chlapci a děvčaty z partičky Milion chvilek pro demagogii – tak jim na základě vlastní osobní zkušenosti říkám já – sice vyhlašují, že žádnou stranu nezaloží, ale až to udělají, o voliče nepřijde ANO, nýbrž právě tahle druhá liga z Poslanecké sněmovny.

Co říct k samotné demonstraci a příliš nikoho neurazit. Byl to takový politický kýč. Hned to vysvětlím. A předesílám, že o tom, že má Babiš střet zájmů jsem psal už v roce 2013, jeho čórku s Čapím hnízdem jsem v minulosti zkritizoval nesčetněkrát, stejně jako jeho problematické čerpání dotací či korunové dluhopisy. To jen pro pořádek. Takže proti samotné podstatě toho, co se lidem nelíbí a proč chodí demonstrovat, nic zásadního nemám.

Jde o něco jiného. Totiž o to panoptikum, které si „chvilkoví vyznavači demagogie“ přizvali na letenské pódium. Namátkou:

Zahájil Tomáš Klus s kytarou. Písničkář, který se nejvíc dojímá sám sebou a bulváru dokázal prodat i svoji nevěru. Fakt, šikovnej hoch. Ten tu „chvilkovou“ vnitřní přeměnu každého z nás, o které ještě bude v závěru řeč, opravdu vytrhne.

Následoval ekologistický aktivista Jan Piňos, možná přesněji ekoterorista, chlapík spoluzodpovědný za mnohé průtahy čehokoli, způsobené zelenými potížisty, kteří víc než lidi milují žáby a čolky. Ten by mohl být ve „chvilkové vládě“ ministrem neživotného prostředí. Všichni ti, kteří na demonstraci přijeli kupříkladu ze severních Čech, se kvůli podobným týpkům dlouhá léta plazili přecpanými a ucpanými silnicemi, neb výstavba dálnice stála. A smogem udušení místní občané nemohli přejít ulici.

Skvělý džouk je, když právě tihle zelení spasitelé světa a milovníci kůrovce rovněž kdekoho kritizují – a neopomněli to ani na Letné – za kůrovcovou devastaci našich lesů. Chucpe!

Legrační byla také kritika Babiše kvůli jeho odmítavému postoji ke klimatickému šílenství. Pokud tuhle pokrokářskou pakárnu Evropská unie prosadí, zlikviduje to průmysl a spousta lidí přijde o práci. Takže abychom si správně rozuměli. O práci přijdou přesně ti, kteří tomu na Letné tleskali. No jo no, dav je obvykle blbec.

Největší drzost celé demonstrace? Vystoupení Bohumila Kartouse. Prý expert na dezinformace. Ve skutečnosti vrchní elf a cenzor, osoba spoluzodpovědná za řádění novodobých Koniášů na sociálních sítích. Nejvypečenější ovšem je, že právě jeho promluva byla jedna velká dezinformace. Podobnost s bývalými totalitními propagandisty není náhodná. Tohle fakt nevymyslíš! Běs! Běs! Běs! Jak to zpíval Karel Kryl (také si ho na Letné přisvojovali)? Vrah o morálce káže…

Kouzelný byl rovněž principál z Dejvického divadla Martin Myšička, který četl poselství Petra Pitharta. Toho Pitharta, který chtěl stavět dvojdomek, slyšel trávu růst, byl předsedou české vlády a několikanásobným předsedou Senátu, toho Pitharta, který měl opravdu, ale opravdu dostatek času předvést, co umí. Však také předvedl. Prostě takové „chvilkové“ otvírání hrobů.

Herečku Sandru Pogodovou si ve „chvilkové vládě“ dovedu představit jako ministryni nekultury. Možná by jí někdo měl prozradit, že už Masaryk říkal, že rozčilení není program.

Přímo slza mi pak ukápla, když Mikuláš (rozuměj Minář) naděloval moudrosti o potřebě vnitřní přeměny každého z nás. S nostalgií jsem vzpomněl na Igora Chauna, jenž podobně blouznil už před dvaceti lety v rámci tragikomedie Děkujeme, odejděte!

A pak, že prý dvakrát nevstoupíš do stejné řeky. Prostě, jak říkám, panoptikum! Už se těším na listopadové repete.

(převzato z Profilu)

Mgr. Petr Štěpánek BPP



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Petr Štěpánek: Naprosto neuvěřitelné vyjádření ministra vnitra Petr Štěpánek: Další střet kromaňonců s neandrtálci Petr Štěpánek: Kdo je demokrat a kdo extremista? Petr Štěpánek: Tři jedovaté glosy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV