Petr Žantovský: Jak jsem potkal knihy – 151. díl. Kennedy a Dylan

Zatímco světová média, např. CBS News, France Soir, Liberation, Le Monde atd. se předháněla v přinášení informací o této nevídané akci a Kennedyho roli v ní, česká mainstreamová média to až na výjimky ignorují, protože se jim to nehodí do politického krámu. To ona přece stojí na straně farma-firem, ovládajících z pozadí politické rozhodování o milionech lidí prostřednictvím strachu vyvolávaného a posilovaného právě služnými médii. Tím nebudiž řečeno, že koronavirus neexistuje. Tím je řečeno, a znělo to tak i v Berlíně, že tato infekce nedává právo vládám a megafirmám zotročovat lidi uměle vyvolanou panikou a postupným okrajováním jejich svobod. Je třeba si uvědomit, že je velký rozdíl mezi odpovědným občanstvím a slepou poslušností. Takovou větu však od naší, a jak vidno i německé, americké atd. věrchušky neuslyšíte. Naopak slyšíte kolem dokola, jak se vláda stará o dobro „svých“ občanů – tím, že na nich páchá zlo. Pěkná bilance.

Dnešní četba má dvě části. V první je překlad projevu Roberta Kennedyho jr. z Belína, v druhé části překlad textu písně Murder Most Foul z nejnovějšího alba Boba Dylana Rough And Rowdy Ways. Oba ty texty spolu souvisí v mnoha směrech. Oba se vracejí k vraždě JFK a opět otevírají Pandořinu schránku pochybností o jednoznačnosti viny Lee Harvey Oswalda (a tedy úvahy o okolnostech v zákulisí), oba však tuto událost dávají do kontextu se stavem dnešního světa, který není o nic růžovější, než byl tenkrát v Dallasu. Dylan navíc ve své zřejmě nejdelší písni (má bezmála 17 minut) připomíná odkaz litanické poezie plné kulturních a jiných odkazů, jak ji známe z tradice beat generation (Ginsberg, Corso, Ferlinghetti atd.), a dává pocítit, že nedostal Nobelovu cenu za literaturu omylem. Překlad textu prošpikovaného různými prostřihy do americké reality doprovodili překladatelé bohatým vysvětlivkovým aparátem.

Robert Kennedy jr. v Berlíně

"Doma ve Spojených státech sdělovací prostředky píšou, že jsem přijel na toto místo, abych promluvil k 5tisícům nacistům. A zítra napíšou, že jsem hovořil ke 3 až 5tisícům nacistům. Když se podívám na tento zástup lidí, tak vidím přesný opak nacismu. Vidím lidi, kteří milují demokracii. Lidé, kteří chtějí otevřenou vládu, vedoucí představitele, kteří jim nebudou lhát, chtějí někoho, kdo jim nebude vytvářet pravidla a nařízení, která povedou k absolutní poslušnosti.

Chceme lídry, kteří nebudou mít spojení s farmaceutickým průmyslem, kteří budou pracovat pro nás, a ne pro obří farmaceutický průmysl. Chceme úředníky, kteří se budou starat o naše děti, a ne o zisky farmaceutického průmyslu a nechceme, aby vláda měla nad námi kontrolu.

Když se podívám na tento dav, tak vidím vlajky z celé Evropy, vidím lidi všech ras, vidím zástupce všech národů, každého náboženství, kterým záleží na lidské důstojnosti, na zdraví našich dětí, na politické svobodě, toto je naprostý opak nacismu.

Vlády milují pandemii. Milují pandemie ze stejného důvodu, proč milují války. Protože jim to dává možnost uvalit absolutní kontrolu na lidstvo, kterou by lidstvo jinak nikdy neakceptovalo, je to obří instituce a mechanismus pro získání totální poslušnosti.

Něco vám řeknu, je pro mě záhadou, že všichni tito důležití lidé, jako je Bill Gates a Tony Fauci, kteří plánovali a přemýšleli o této pandemii po desetiletí, jak nás ochránit proti pandemii, když se objeví. V době, kdy se konečně objevila, tak se zdá, že neví, o čem mluví. Zdá se, že si něco vymýšlí, v závislosti na průběhu událostí. Vymýšlí si čísla a nedokážou říct jaká je míra úmrtnosti na COVID. Nedokážou zařídit základní PCR test na COVID, který skutečně funguje. Falšují úmrtní listiny, kde jako příčinu úmrtí uvedou COVID, aby získali vyšší čísla.

Je zde jedna věc, ve které jsou dobří, a tou je zvyšovat strach. Před 75 lety Hermann Göring vypovídal u Norimberského procesu a tam se jej zeptali: „Jak je možné, že jste přiměli lidi v Německu, aby vás následovali"? Řekl, že to bylo velmi jednoduché. Nemá to nic společného s fašismem, má to vše společné s lidskou přirozeností. Můžete to aplikovat na nacistický režim, můžete to použít na socialistický režim, komunistický, v monarchii, v demokracii. Vlády potřebují pouze uvrhnout lidi do otroctví strachu a donutíte je udělat, cokoliv chcete.

Před 50 lety můj strýc John Kennedy přijel do tohoto města, přijel do Berlína, protože Berlín byla první frontová linie proti totalitnímu režimu. A dnes je opět Berlín první frontovou linií proti absolutnímu totalitnímu režimu. Můj strýc sem přijel a hrdě prohlásil: "Ich bin ein Berliner". A každý, kdo je dnes zde, může prohlásit: "Ich bin ein Berliner". Jste první frontovou linií proti totalitě.

Musím říct jednu věc. Příliš neuspěli při ochraně lidského zdraví, ale odvedli dobrou práci při zneužití karantény, aby nainstalovali 5G do naší komunity. A tlačí nás do digitální měny, což je počátek totálního otroctví. Protože když mají pod kontrolou váš bankovní účet, tak kontrolují vaše chování. Všichni známe reklamy z televize, které nám sdělují, že 5G přichází do naší komunity, že to bude skvělá věc pro vás pro všechny, změní to náš život a že to mnohonásobně zlepší náš život. Musím přiznat, že je to velmi přesvědčivé. Když se podívám na všechny ty podmanivé reklamy, tak musím uznat, že mi to dává pocit, že se nemohu dočkat až 5G bude v provozu. Protože si budu moct stáhnout video hru za 6 vteřin místo 16. Utratili 5 biliónů dolarů na rozvoj 5G.

Odpověď je ne, je to jenom pro to, aby nás mohli sledovat a sbírat naše osobní data, není to pro mě nebo pro vás, je to pro Billa Gatese, Zuckerberga a další miliardáře. Satelit Billa Gatese, který obíhá kolem Země, bude schopen nepřetržitě špehovat absolutně všechno. A to je pouze začátek. Budou moct sledovat všechna vaše digitální zařízení, biometrická data přes GPS. Myslíte si, že Alexis pracuje pro vás. Pracuje pro Billa Gatese, sleduje vás. Tato pandemická krize vyhovuje elitám, které diktují tuto politiku. Dává jim to schopnost odstranit střední třídu, zničit demokracii a okrást nás o naše bohatství, které si přivlastní pár miliardářů, aby byli tak bohatí, že nás absolutně převálcují svou mocí. A jediná věc, která stojí mezi nimi a našimi dětmi, je toto zastoupení lidí zde v Berlíně. Dnes vám sdělujeme, že nám nevezmete naši svobodu, neotrávíte naše děti. Vezmeme si svojí demokracii zpět. Děkuji vám všem za váš boj.“

(Překlad David Formánek, projev je dostupný na You Tube ZDE)

Bob Dylan: Murder Most Foul

Byl to temný den Dallasu, listopad '63

Den, který nikdy nebude chválen

Prezident Kennedy se vezl v otevřeném autě

Dobrý den k životu a dobrý den k smrti

Byl veden na porážku jako obětní beránek

Řekl: „Počkat, chlapci, víte, kdo jsem?“

"Samozřejmě, že ano, víme, kdo jste."

Byl ještě v autě, když mu ustřelili hlavu

Odprásknut jako pes, za denního světla

Byla to jen otázka načasování a to teď přišlo

Máš nezaplacené dluhy, přišli jsme je vybrat.

A zabijeme Tě s nenávistí, bez úcty

Vysmějeme se Ti a překvapíme Tě a dáme Ti to sežrat

Už tu za Tebe máme připravenou náhradu

V den, kdy vystřelili mozek z hlavy krále

Tisíce lidí sledovaly, ale nikdo nic neviděl

Stalo se to tak rychle, náhlé překvapení

Přímo před očima všech

Největší kouzelný trik, jaký se kdy pod sluncem udál

Dokonale provedený, profesionálně

Vlkodlaku (0), teď slyším Tě výt

Rub-a-dub-dub, je to vražda nejvíce špinavá

Haš!, milé děti, však brzy pochopíte

To jenom Beatles přišli "and they gonna hold Your hand" (1)

Sklouzněte se po zábradlí, oblečte si kabáty

Trajektem přes Mersey, tam budou, bouchnete si pěstí

Sou tu totiž ty socky, v hadrech a bez bydlení

Seberte pak zbytky (2) a spusťte vlajky na půl žerdi

Vydám se zas do Woodstocku, je přeci věk Vodnáře

A pak do Altamontu (3) a posadím se poblíž jeviště

Vystrčte hlavu z okna, chyťte dobré časy za pačesy

Za Grassy Knollem (4) se pořádá párty (ZDE)

Naskládejte cihly, nalijte cement

Neříkejte, že vás Dallas nemiluje, pane prezidente

Vložte nohu do nádrže a poté na plyn

Pokuste se dojet až pod trojitý podjezd

Zpěvák má tvář černou, bílou má teď klaun (5)

Až zapadne slunce, tak raději zmizte

Nahoře v okrese rudě svítících výloh (6) mají policajti nastražený sluch

Bydlí totiž v noční můře na Elm Street (7)

Když jste na Deep Ellum (8), ukryjte své peníze raději do boty

Neptejte se, co pro vás může vaše země udělat

Bankovky pěkně na hlaveň, však jich máte dost

Na Dealey Plaza (9) pak zahnu doleva

Mávnu a stopem jsem pak za chvilku na tom místě

Kde zemřela víra, naděje a láska

Zastřel ho, zatímco běží, chlapče, zastřel ho, dokud můžeš!

Schválně jestli umíš

Zastřelit neviditelného muže

Sbohem, Charlie (10), sbohem, strýčku Same (11)

Upřímně řečeno, slečno Scarlettová (12), jste mi ukradená

Co je tedy pravda a kam se poděla?

Zeptejte se Oswalda a Rubyho (13)

„Raději se neptej,“ řekla moudrá stará sova

Byznys je byznys a je to vražda nejvíce špinavá

Tommy, slyšíš mě? (14)

Jsem královna tripů

Jezdím v dlouhé černé limuzíně Lincoln

Sedím na zadním sedadle vedle svojí ženy

Mířim si to přímo do posmrtného života

Nakláním se doleva, mám hlavu v jejím klíně

Počkej!, byl jsem vlákán do nějaké pasti

Kde nepožadují milost, ani žádnou nedají

Jsme ve vaší ulici, tam kde bydlíte

Znetvořili jeho tělo a vytáhli mozek ven

Co víc by mohli udělat? Postavit pyramidu z bolesti

Ale jeho duše nebyla, kde ji chtěli mít

Posledních padesát let hledali a čekali

Svobodu, svobodu, "svobodu nade vše"

Nerad vám to říkám, pane, ale jen mrtví jsou svobodní

Pošlete mi trochu lásky, zkuste vynechat lež

Hoďte flintu do okapu a jděte klidně dál

Probuď se, Susie (15), pojďme se projet

Přes řeku Trinity, a zachovejme naději

Zapni rádio, neměň stanici

Parklandská nemocnice (16), vzdálená už jenom šest mil

Zatímco mám závratě ze slečny Lizzy (17), naplnil jsi mě olovem

Ta tvoje magická střela již došla k mé hlavě

Chytil jsem se na udičku jako Patsy Cline (18)

Nikdy jsem na nikoho nestřelil, ani zepředu ani zezadu

Mám krev v oku, mám krev v uchu

Nikdy se nedostanu k nové hranici. (19)

Zapruderův film (20) jsem shlédl předešlé noci

Viděl jsem ho třicet 33 x, možná i víckrát

Je to ošklivé a klamné, kruté a zlé

Nejhnusnější věc, jakou si lze představit

Zabili ho jednou, podruhé

Zabili ho coby lidskou oběť

V den, kdy ho zabili, mi někdo řekl:

„Synu Věk Antikrista právě začal "

Air Force One právě letí skrze bránu

President Johnson přísahal ve 2:38

Dejte mi vědět, až se rozhodnete hodit ručník

To je to, co je, a je to vražda nejvíce špinavá

Co je nového, kočičko? Co jsem řekl? (21)

Řekl jsem, že duše národa byla vyrvána

A začíná se pomalu rozpadat

A že už je třicet šest hodin po Soudném dni Wolfman Jack (22) hovoří v jazycích Křičí až si plíce trhá

Zahraj mi píseň, Mr. Wolfmane Jacku (22b)

Zahraj ji za mě v mém dlouhém Cadillacu

Zahrajte, že "Only Good Die Young" (23)

Vezměte mě na místo, kde pověsili Toma Dooleyho (24)

Zahrajte "St. James Infirmary“ (25) a "Court of King James" (26)

Pokud vám selže pamět, raději si zapište jména na papír

Zahrajte si také Ettu James, zahrajte si "I´d rather go blind" (27)

Hrajte pro toho muže s telepatickou myslí

Zahrajte si Johna Lee Hookera, (28) zahrajte si „Scratch My Back“(29)

Zahrajte to pro majitele striptýzového klubu, co se jmenoval Jack Guitar Slim (30) klesá pomalu ke dnu

Zahrajte to pro mě a pro Marilyn Monroe

Zahrajte "Please Don´t let Me be missunderstood" (31)

Hrajte pro První Dámu, necítí se dobře

Hrajte Dona Henleyho, hrajte Glenna Freye (32)

Hrajte co vám limit dovolí - a pak to jen tak pusťte

Zahrajte také pro Carla Wilsona (33)

Při pohledu daleko, daleko dolů na Gower Avenue (34)

Hrajte "Tragedy" (35), hrajte "Twilight Time" (36)

Vezměte mě zpět do Tulsy (37) na místo činu

Zahrajte si další a "Another One Bites the Dust" (38)

Hrajte "Old Rugged Cross“(39) a "In God We Trust“ (40)

Projeďte se na růžovém koni po té dlouhé, osamělé silnici

Postavte se tam a počkejte, až jeho hlava vybuchne

Hrajte "Mystery Train" (41) pro pana Mysteryho (42)

Muž, který padl mrtvý jako strom bez kořenů

Zahrajte pro důstojného pána, zahrajte pastorovi

Zahrajte to psovi, který nemá pána

Zahrajte Oscara Petersona, (43) hrajte Stana Getze (44)

Hrajte "Blue Sky" (45), hrajte Dickeyho Bettse (46)

Hrajte Arta Peppera (47), Theloniouse Monka (48) Charlieho Parkera (49) a všechen ten "junk" (50) "All T" ZDE (51)

Zahrajte něco pro Birdmana z Alcatrazu (52)

Zahrajte Bustera Keatona (53), zahrajte Harolda Lloyda (54)

Zahrajte Bugsyho Siegela (55), hrajte Pretty Boy Floyda (56)

Hrajte na čísla, hrajte na náhodu

Hrajte „Cry Me A River“ (57) pro Pána Bohů (58)

Zahrajte "Number Nine" (59) i "Number Six" (60)

Hrajte pro Lindseyho a Stevie Nicks (61)

Hrajte Nat King Cola (62), hrajte "Nature Boy" (63)

Hrajte "Down in the Boondocks" (64) pro Terryho Malloye (65)

Přehrajte si "It Happened One Night" (66) a "One Night of Sin" (67)

Poslouchá vás dvanáct milionů duší

Hrajte "Merchant of Venice" (68), hrajte "Merchants of Death" (69)

Hrajte "Stella by Starlight" (70) pro Lady Macbeth (71)

Nebojte se, pane prezidente, pomoc je na cestě

Vaši bratři přicházejí, peklo bude platit

Bratři? Kteří bratři? Co máte s peklem?

Řekněte jim: „Čekáme, ať přijdou, vyrovnáme se."

Love Field (72) je místo, kde se jeho letadlo dotklo země

Ale nikdy již nevzlétlo

Bylo těžké jednat, když najednou nebyl

Zabili ho na oltáři vycházejícího slunce

Hrajte „Misty“ (73) pro mě a „That Ol´ Devil Moon“ (74)

Hrajte „Anything Goes“ (75) a „Memphis in June“ (76)

Hrajte "Lonely At The Top" (77) a "Lonely Are The Brave" (78)

Hrajte tak, aby se Houdini (79) otočil v hrobě

Hrajte Jelly Roll Mortona (80), hrajte "Lucille" (81)

Hrajte „Deep in a Dream“ (82) a hrajte „Driving Wheel“ (83)

Hrajte "Moonlight Sonata" (84) v tónině F-sharp A „Key To the Highway“ (85) zahrajte pro krále na harmoniku

Hrajte „Marching Through Georgia“ (86) a „Dumbarton´s Drums“ (87)

Zahrajte si "Darkness" (88) a smrt přijde, až přijde

Hrajte "Love Me or Leave Me" (89) od velkého Buda Powella (90)

Hrajte "The Blood-Stained Banner" (91), hrajte "Murder Most Foul"

Vysvětlivky:

0)

Vlkodlak, půl pes - půl člověk, v době pohnuté vyje na měsíc. Zároveň později zmiňovaný Wolfman Jack (22).

1)

Část refrénu jednoho z prvních hitů Beatles, podle některých prognóz „Čtyř Andělů Zjevení“ či „Jezdců Apokalypsy“, viz též (10). (ZDE)

2) Seberte zbytky, „Pick Up the Pieces“, hit skupiny Average White Band, jeden z prvních ve funky stylu, post hippie éra, rok 1974. (ZDE)

3)

Altamont – festival, který udělal tečku za květinovým hnutím. Při produkci Rolling Stones, písni The Sympathy for the Devil, byl příslušníkem ochranky (Hell´s Angels) ubodán pár metrů od jeviště člen publika, 18tiletý Meredith Hunter. (ZDE)

4)

Grassy Knoll – součást parku ve městě Dallas (9), kde by spáchán atentát na Johna F. Kennedyho, 22. listopadu 1963.

5)

Narážka na dobu segregace v 50. letech, kdy si bílí herci malovali černé obličeje. (ZDE)

6)

„Red Light District“, vykřičená čtvrť, jakou známe např. v Amsterdamu, se nachází v každém velkém městě, i v Dallasu. Zde se konkrétně mluví o Eagle Ford Road - ulici, na které se kdysi proháněli Bonnie and Clyde ve svém ukradeném Fordu.

7)

Elm street protíná Dealey Plaza. Po této ulici jela kolona s J.F. Kennedym a zde byl zavražděn. Noční můra na Elm street je americký horor z roku 1984. Dočkal se několika pokračování. (ZDE)

8)

Živá zábavní čtvrť Deep Ellum v Dallasu je známá svými barevnými nástěnnými malbami, osobitými uměleckými galeriemi a zavedenými podniky pořádajícími koncerty nezávislé hudby a blues. (zdroj – wikipedie)

9)

Dealey Plaza - park ve městě Dallas (9), kde by spáchán atentát na Johna F. Kennedyho 22. listopadu 1963.

10)

Charles Manson – vůdce sekty (Family), která žila stranou společnosti, odsouzen za vraždu Sharon Tate a jejích přátel k trestu smrti, později změněnému na doživotí. Neil Young jej prohlásil za jednoho z největších hudebních talentů doby. (ZDE)

11)

Uncle Sam je národním zosobněním Spojených států amerických, někdy konkrétněji i přímo americké vlády. Láká mladíky, aby šli umřít za vlast.

12)

”Frankly my dear, I don’t give a damn”, je legendátní scéna z filmu Gone with the Wind v Česku známého pod názvem Sever proti Jihu. (ZDE, ZDE a ZDE)

13)

Lee Harvey Oswald byl vrahem J.F. Kennedyho. O tom, jestli byl jediným střelcem, jsou pochybnosti. Možná proto, aby nemohl vypovídat, byl zastřelen před policejní stanicí při převozu k soudu Jackem Rubym. (ZDE)

Jack Ruby vlasním jménem Jacob Leon Rubenstein (1911 – 1967) byl odsouzen k trestu smrti za vraždu Lee Harvey Oswalda. Rozsudek byl zrušen a než mohl začít nový proces, zemřel na nádor plic. (ZDE, (ZDE a ZDE)

14) ”Tommy can you hear me, I’m the Acid Queen”, je píseň z rockové opery Tommy od skupiny The Who. https://www.youtube.com/watch?v=2rJGX8uqoL8 15) ”Wake up, little Susie”, je píseň od Everly Brothers z roku 1957. https://www.youtube.com/watch?v=v1fImXAeS-s https://en.wikipedia.org/wiki/Wake_Up_Little_Susie 16) Parkland Memorial Hospital je nemocnice ve které skonal J.F. Kennedy, ale i jeho vrah Lee Harvey Oswald a jeho vrah Jack Ruby o pár let později. Ve stejné nemocnici zemřel i Abraham Zapruder který natočil amatérský film zachycující atentát. https://en.wikipedia.org/wiki/Parkland_Memorial_Hospital https://en.wikipedia.org/wiki/Parkland_(film)

17)

Motá se mi hlava ze slečny Lizzy je narážka na píseň, kterou proslavili Beatles na albu Help a který původně napsal Larry Williams v roce 1958. (ZDE, ZDE, ZDE)

18)

Jsem jen figurka (patsy) řekl Lee Harvey Oswald, když ho zatýkali. Patsy Cline byla americká legendární country zpěvačka která zemřela tragicky v roce 1963 v leteckém neštěstí. (ZDE, ZDE a ZDE)

19)

“Blood in my eyes” je Dylanův song z alba World Gone Wrong (1993). (ZDE a ZDE)

New Frontier – nová hranice je slogan, který použil J.F.K. Myslel tím, že stejně jako se Američané v 19. století vyrovnali se všemi výzvami, tak i ve 20. století by se měli postavit novým výzvám a hranicím jako je rovnoprávnost a šance pro všechny. (ZDE)

20)

Zapruderův film je 26,6 vteřin dlouhý amatérský záběr zachycující atentát na J.F. Kennedyho na 8mm kameru. (ZDE, ZDE a ZDE)

21)

“What’s new Pussycat?” - píseň, kterou napsali Burt Bacharach a Hal David, nazpívanou Tomem Jonesem v roce 1966. (ZDE a ZDE)

“What’d I say?” je R&B píseň, kterou složil a nazpíval Ray Charles roku 1959. (ZDE a ZDE)

22)

Mr. Wolfman Jack Robert Weston Smith (1938 - 1995) byl legendární rádiový disk jockey, známý svym chraplavým hlasem a vytím jako vlk. Jeho popularita byla na vrcholu začátkem 60tých let. Objevil se v několika filmových a televizních rolích. (ZDE)

23)

”Only the Good Die Young” je píseň z alba The Stranger (1977), kterou napsal Billy Joel. Téma předmanželského sexu, který se mladý chlapec pokoušel mit s katolickou dívkou, pobouřil náboženské skupiny. To naopak zvýšilo popularitu skladby a - jak Billy Joel zmínil - nikdo si nevšiml, že vlastně k žádnému sexu nedošlo. (ZDE a ZDE)

24)

Tom Dooley Thomas C. Dula (1845 – 1868) byl voják, který bojoval na strane Konfederace. Po návratu se zapletl do mileneckého vztahu s Laurou Foster, která byla zavražděna a Tom Dooley byl za tuto vraždu pověšen. Kolen tohoto příběhu vznikla legenda, že vraždu nespáchal on, ale jeho žena Anne, která se údajně k vraždě přiznala na smrtelné posteli. (ZDE a ZDE)

25)

"St. James Infirmary“ je americká lidová píseň, kterou proslavil Louis Armstrong nahrávkou z roku 1928. Interpretovalo ji i mnoho dalších jako Lead Belly, Big Mama Thornton, Duke Ellington, Billie Holiday, Janis Joplin, Animals, Tom Jones etc. V Česku ji nahráli Petr Kalandra a Jan Spalený s textem Zdeňka Rytíře. (ZDE a ZDE)

26)

King James byl král skotský (James IV) a anglický (James I). Za jeho vlády pokračovala zlatá éra literatury a divadla. (ZDE)

27)

“I’d rather go blind” je píseň, kterou složila Etta James společně s Ellington Jordanem a Billy Fosterem v roce 1968. (ZDE a ZDE)

28)

John Lee Hooker (1917 – 2001) byl americký bluesový kytarista a zpěvák. (ZDE a ZDE)

29)

„Baby Scratch My Back“ je R&B skladba od bluesového muzikanta jménem Slim Harpo. Svou verzi nahrál i Otis Reading a další. (ZDE, ZDE, ZDE, ZDE, ZDE, ZDE, ZDE a ZDE)

30)

Guitar Slim - vlastním jménem Eddie Jones (1926 – 1959) byl americký bluesový kytarista a zpěvák. Jeho nejznámější píseň je “The things that I used to do”. Slim tvrdil, že mu byl nabídnut song od boha a od ďábla a on si vybral tuto verzi od ďábla. Nahráli ho i Jimi Hendrix nebo Stevie Ray Vaughan. (ZDE, ZDE, ZDE a ZDE)

31)

"Please Don´t let Me be missunderstood" nahrála Nina Simone v roce 1964 a v podání Animals z roku 1965 se píseň stala velkým hitem. (ZDE, ZDE, ZDE)

32)

Don Henley a Glenn Frey byli členové skupiny Eagles. (ZDE)

“Take it to the Limit and let it go by”, je narážka na píseň od Eagles, kterou jako jedinou složil (společně s Don Henleym a Glenn Freyem) a zpíval Randy Meisner. (ZDE)

33)

Carl Wilson (1946 - 1998) byl americký zpěvák a kytarista, zakládající člen a skladatel hitů skupiny Beach Boys. (ZDE)

34)

“Looking far, far away down Gower Avenue”, je fráze z písně “Desperados Under the Eaves”, kterou složil Warren Zevon a na které zpíval vokály a aranžoval ji Carl Wilson. (ZDE)

35)

”Tragedy” je píseň od Bee Gees z roku 1979. (ZDE a (ZDE)

Mohlo by se také jednat o skladbu od Thomase Wayna. (ZDE a ZDE

36)

"Twilight Time" je píseň, kterou složili Three Suns (Morty Nevins, Al Nevins, and Artie Dunn) s textem, který napsal původně jako báseň Buck Ram. Byl nahrán nesčetněkrát, neznámejší verze je od The Platters. (ZDE a ZDE)

37)

“Take me back to Tulsa” je text, který Bob Wills a Tommy Duncan přidali k tradicionální houslové písničce “Walkin’ Georgia Rose” v roce 1940. (ZDE)

38)

"Another One Bites the Dust" je hit kapely Queen z alba The Game (1980). Volně se dá přeložit jako >další ryje držkou zemi<. (ZDE)

39)

"Old Rugged Cross“ je náboženská píseň kterou roku 1912 napsal evangelista George Bennard (1873- 1958). Nahrálo ji mnoho umělců jako Ella Fitzgerald, Mahalia Jackson, Patsy Cline, Al Green, Johnny Cash a mnoho dalších. (ZDE, ZDE a ZDE)

In God We Trust - Věříme v Boha, je náboženská píseň která se zpívá v kostelech a které bylo nahráno mnoho verzí. Je to též motto, které je vytištěno na amerických dolarech.

41)

”Mystery Train” je song který napsal a nahrál americký bluesový muzikant Junior Parker v roce 1953. Elvis Presley nahrál svou verzi v roce 1955 a po něm mnoho dalších. (ZDE, ZDE a ZDE)

42)

Mr. Mystery je série knih kterou napsal a v roce 2006 vydal australský spisovatel Jim Aitchison (nar. 1947) pod pseudonymem James Lee. Pojednává o 6 mladých přátelích, kteří si založí detektivní agenturu a řeší případy na které je policie krátká. Příběhy se odehrávají v Singapouru. (ZDE)

43)

Oscar Peterson - Oscar Emmanuel Peterson (1925 – 2007) byl kanadský jazzový pianista. (ZDE a ZDE)

44)

Stan Getz (1927 – 1991) byl americký jazzový saxofonista (ZDE a ZDE)

45)

“Blue Sky” je píseň od The Allman Brothers Band z alba “ Eat a Peach” (1972). Napsal ji Dickey Betts a je to jeden z posledních songů, který nahrál Duane Allman před svou smrtí. (ZDE a ZDE)

46)

Dickey Betts - Forrest Richard Betts (1943-) je americký kytarista a zpěvák, zakládající člen The Allman Brothers Band.

47)

Art Pepper - Arthur Edward Pepper Jr. (1924-1982) byl americký jazzový saxofonista a skladatel. (ZDE)

48)

Thelonious Monk - Thelonious Sphere Monk (1917-1982) byl americký jazzovy pianista a skladatel. (ZDE)

49)

Charles Parker Jr. (1920 – 1955) byl jazzový saxofonista, měl přezdívku Bird. Hlavní postava bebopu, jazzového stylu na přelomu 40. a 50. let, jenž se vyznačoval rychlým tempem, virtuózní technikou a harmoniemi. (ZDE, ZDE, ZDE, ZDE, ZDE, ZDE, ZDE, ZDE, ZDE, ZDE a ZDE)

All That Junk je narážka na drogy. Junk (fet), vetšinou heroin, junkie je feťák.

51)

"All That Jazz" je film (muzikál/drama) z roku 1979. Režie Bob Fosse. Coby scénář poslouzila z části autobiografická fantazie napsáná právě Bobem Fossim a Robertem Alan Arturem. Je to též piseň z muzikálu Chicago z roku 1975 (ZDE)

52)

Birdman of Alcatraz je film z roku 1962, režie John Frankenheimer, v hlavní roli Burk Lancaster. (ZDE)

Highwaymen nahráli song na toto téma s dialogem Burta Lancastera. (ZDE)

Rick Wakeman nahrál svou verzi. (ZDE)

53)

Buster Keaton - Joseph Frank Keaton (1895 –1966) byl americký herec, komik, režisér, producent, scénárista a kaskadér. (ZDE)

54)

Harolda Lloyd - Harold Clayton Lloyd Sr. (1893 –1971) byl americký herec, komik a kaskadér němé a později i mluvené éry filmu. Považován spolu s Charlie Chaplinem a Buster Keatonem za nejvýznamnější komiky němé éry. (ZDE)

55)

Bugsy Siegel - Benjamin "Bugsy" Siegel (1906 –1947) byl americký gangster. Syn rakouských, židovských emigrantů. Zakládající člen Murder, inc. Popisován jako pohledný a charismatický se stal jedním z prvních gangsterských celebrit. Byl hnací silou za rozvojem kasín na lasvegasském stripu, konkrétně podniku Flamingo Hotel & Casíno. Byl zastřelen v domě své přítelkyně v Beverly Hills. (ZDE)

56)

Pretty Boy Floyd - vlastmím jménem Charles Arthur Floyd (1904 – 1934) byl americký bankovní lupič v době velké hospodářské krize. Vykrádal banky v centrální a západní části USA. Byl zastřelen agenty F.B.I. Woody Guthrie o něm napsal píseň, kterou nahrálo mnoho dalších umělců, mezi nimi Joan Baez a dokonce i sám Dylan. (ZDE a ZDE)

57) „Cry Me A River“ - píseň, kterou napsal Artur Hamilton pro Julii London v roce 1955. Nahrála ji také Ella Fitzgerald. (ZDE)

58)

Lord of the Gods – Pán bohů

59)

Number nine - psychedelická skladba na Bílém dvojalbu Beatles, první společné dílo Johna Lennona a Yoko Ono

60)

Number six - zřejmě narážka na song Jimiho Hendrixe „If 6 was 9“, nahraného roku 1967 na albu „Axis: Bold as Love“ a který se objevil ve filmu Easy Rider“. (ZDE)

Rovněž případný poukaz na “sixty nine” - erotickou pozici či “666”, číslo šelmy z biblického Danielova Zjevení

61)

Lindsey Buckingham a Stevie Nicks byli součástí skupiny Fleetwood Mac. Jejich bouřlivý milostný vztah se rozpadl koncem 70. let.

62)

Nat King Cole (1919-1965) byl americký zpěvák a jazzový pianista. (ZDE)

63)

"Nature Boy" - hit Nat King Cola z roku 1948. Nahráli ho i mnozí další umělci jako Frank Sinatra, Sarah Vaughan a rovněž Lady Gaga a Tony Bennet jako duet. (ZDE)

64) "Down in the Boondocks" - hit Billy Joe Royala z roku 1965. Napsal ho Joe South, kytarista který spolupracoval s Dylanem na “Blonde on Blonde” albu. (ZDE) Terry Malloy je hlavní postava, kterou hrál Marlon Brando ve filmu On the Waterfront (1954).

66)

"It Happened One Night" - americký film z roku 1934, režie Frank Capra. (ZDE)

67)

"One Night of Sin" - píseň Elvise Presleyho. (ZDE)

68)

"Merchant of Venice" (Kupec benátský) - hra, kterou napsal William Shakespeare mezi 1596 a 1599.

69)

Merchants of Death - výraz, který se používal ve 30. letech pro bankéře a průmyslníky, kteří vydělávali na 1. světové válce.

70)

"Stella by Starlight” - jazzová klasika, kterou napsal Victor Young pro film The Uninvited (1944). Ned Washington přidal později text (1946). Tento song nahrála celá plejáda umělců - Harry James, Frank Sinatra, Charlie Parker, Stan Getz, Nat King Cole, Miles Davis, Ray Charles etc. (ZDE)

71)

Lady Macbeth - postava v tragedii, kterou napsal (cca 1603-1607) William Shakespeare. Lady Macbeth vyprovokuje svého muže - skotského šlechtice - k vraždě krále, načež se stane královnou Skotska.

72)

Love Field je letiště v Dallasu. Na tomto letišti J.F.K. Přistál 22.11.1963, hodinu před svým zavražděním.

73)

„Misty“ je jazzová klasika, kterou napsal Erroll Garner (text Johnny Burke) v roce 1954 a nazpíval Johnny Mathis. Nahrála ho i Ella Fitzgerald a další.

(ZDE a ZDE)

Play misty for me je také film, který natočil a ve kterém hrál Clint Eastwood v roce 1971.

74)

„That Ol´ Devil Moon“ - Burton Lane (hudba) a Yip Harburg (text) napsali tento song pro muzikál Finian‘s rainbow (Divotvorný hrnec) (1947). Zpíval ho i Frank Sinatra.

(ZDE)

U nás byl uvedený jako první americký muzikál v adaptaci Woskovce a Wericha a zpívala v něm Soňa Červená. (ZDE)

75) „Anything Goes“ napsal pro stenojmený muzikál Cole Porter v roce 1934. (ZDE)

76)

„Memphis in June“ je song, který napsal Hoagy Carmichael roku 1945 a který nahrálo mnoho dalších umělců Nina(Simone, Annie Lenox.

(ZDE a ZDE)

77)

"Lonely At The Top" – hit Randyho Newmana. (ZDE)

78)

"Lonely Are The Brave" westernový hit s Kirkem Douglasem a hudbou od Jerryho Goldsmithe (ZDE)

79) Harry Houdini (1874 – 1926) - maďarsko-americký iluzionista, kaskadér, filmový producent a herec. Přezdívalo se mu mistr útěku. Proslavil se úniky z různých pout, svěracích kazajek, zašitých pytlů, nebo uzamčených klecí a skříní, dokonce i z cely smrti.

80)

Jelly Roll Morton (1890-1941) - ragtime a jazzový pianista ranné éry (ZDE)

81)

"Lucille" může být odkaz na song od Little Richarda, Kennyho Rogerse, nebo B.B. Kinga (ZDE)

82)

„Deep in a Dream“ James Van Heusen napsal tuto jazzovou klasiku, kterou nahráli Frank Sinatra, Chet Baker a další (ZDE)

83)

„Driving Wheel“ může byt odkaz na song který nahrálo mnoho umělců mimo jiné Albert King, Al Green, David Wiffen či mapříklad Junior Parker

84)

„Moonlight sonata“ - Ludwig van Beethovenova sonáta pro klavír (ZDE)

85)

„Key to the highway“ je bluesová klasika. Charlie Segar ji nahrál v 1940 Jednu z mnoha dalších verzí nahrál i Big Bill Broonzy (ZDE)

86)

„Marching through Georgia“ je válečný song Unie. Napsal ho Henry Clay Work. (ZDE)

87)

„Dumbarton's Drums“ je skotský tradicionál. (ZDE)

88)

Temnota a smrt přichází, kdy přichází – fráze.

89)

„Love me or leave me“ (hudba Walter Donaldson, text Gus Kahn) je song z Broadwayského muzikálu Whoopee!, kde ho zpívala Ruth Etting. Od té doby jej nahrálo desítky umělců: Bing Crosby, Doris Day, Sammy Davis Jr., Lena Horne, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Nina Simone a mnoho dalších. (ZDE a ZDE)

90)

Bud Powell (1924 - 1966) je americký jazzový pianista.

91)

"The Blood-Stained Banner" je 3. národni vlajka Confederace.

Rovněž náboženská píseň od John R. Clementse, která vznikla později.

(Autoři překladu a vysvětlivek: Czech Mike a Little Lu)

