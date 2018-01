Pražská kavárna je Zemanův majstrštyk! Jeho metoda rozděl a opanuj funguje. Otázka je, zda mu to sežereme i podruhé

TÝDENNÍ GLOSÁŘ PETRA JUNKA Koncept politiky je pořád stejný. Rozděl a opanuj, to je klíč k politickému úspěchu, kterého se drží zuby nehty Miloš Zeman. A věřte, že jeho strategie bude vítězná. Aby tahle metoda mohla fungovat, je třeba si určit nepřítele, bez toho to nejde. Když jsou nepřátelé příliš členití, tedy z různých společenských vrstev, názorů a vyznání, je třeba je spojit pod jednu nálepku. A tak se zpopularizovala tzv. pražská kavárna. To byl Zemanův politický majstrštyk. Nepřítel byl na světě, sice se vlastně neví, kdo se pod pojmem kavárna přesně schovává, ale hlavně že Hrad má na koho shazovat své neduhy.

Kavárník je dnes totiž každý, kdo kritizuje Zemana, ať už je voličem kohokoliv. Ihned na to od Zemanových voličů dostane nálepku havloid či pravdoláskař. Jsem si jist, že ne každý prezidentův odpůrce je zákonitě příznivec Havla. Stejně tak jako většina Babišových odpůrců nejsou příznivci Kalouska.

A stejně tak platí, že ne každý volič Zemana je zapšklý, závistivý zoufalec, který ničeho nedosáhl. Nicméně právě na zapšklosti a závisti to Zeman staví, stejně jako jeho oblíbenec Babiš. Tomu to přece vyšlo, ne?

To se ale těžko vysvětluje mnohdy až zfanatizovaným voličům toho či onoho. Je třeba si uvědomit, že politici nejsou rockové hvězdy, není třeba je uctívat jako bohy. Politici se mají pouze kritizovat a hlídat. A už vůbec není potřeba kvůli nim někoho napadat. To je přesně to, co oni chtějí – abychom se tady dole pořád dohadovali, nadávali si a oni si mezitím dělali své temné kšefty. Nežerme jim to!

Když Amerika na konci minulého století ztratila svého nepřítele – Sovětský svaz, tak si na začátku nového století vytvořila dalšího – teroristy. A podívejte se, jaký je kvůli tomu bordel. Evropa je zahlcena uprchlickou vlnou a mnoha problémy, zatímco Amíci si mnou ruce. Tohle byl přesně jejich záměr a ukázkový příklad, jak využít metodu rozděl a opanuj. Fór je v tom, že pokud se akce dobře provede, tak kromě vítěze jsou všichni oběťmi. Včetně spojenců vítěze. Nebuďte oběti této falešné hry v české podobě, buďte sví, jednejte svobodně.

Boj za svobodu trvá a budu se opakovat, když napíšu, že nyní se rozhoduje o její přetrvání v téhle zemi. Nevěřte na falešné nepřátele, na havloidy ani kavárnu a volte podle svého nejlepšího přesvědčení, a ne jak vám ukládá diktát z Hradu či Bruselu.

Autor je publicista a spisovatel. Jeho názory nepředstavují názory redakce.

