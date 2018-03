Ta písnička se zrodila ve stejný den, jako let Jurije Gagarina do kosmu. V těchto dnech si připomínáme 50. výročí jeho tragického úmrtí.

Jurij Gagarin zahynul při cvičném letu 27.března 1968. Zůstává historickým faktem, že sovětský kosmonaut Jurij A. Gagarin, se stal prvním člověkem, který obletěl naši modrou planetu. Stalo se tak po 108 minutách vesmírného letu ve výšce 170 – 320 kilometrů. Jurij Gagarin se vrátil bezpečně na zem. Pro západní svět to byl obrovský šok, bylo to pro ně pokořující. Pozdější americký astronaut John Glenn k letu Jurije A. Gagarina docela trefně prohlásil: „Jak je možné, že země, která neumí vyrobit ledničku, nám dala na prdel! “

Svět se tehdy poprvé vydal na neprobádanou cestu dobývání vesmíru. Od té doby již stovky kosmonautů obletělo naši planetu. Mezi nimi i náš Vladimír Remek. Gagarinovo prvenství, je ale historické. Jeho tvář i jeho jméno obletěly 12. dubna 1961 celý svět.

Pro nás je vyznamenáním, že jeho první cesta do zahraničí vedla do Československa. Předmájová Praha, 28.dubna 1961, mu připravila triumfální a přátelské přijetí. Vznikaly písničky, vycházely známky… Jurij A. Gagarin na Prahu také nikdy nezapomněl. Do Československa se vrátil ještě jednou, bylo to v roce 1966.

Dnes v rámci protiruského tažení je snahou mnohých tvůrců této protiruské politiky,na úspěchy sovětské vědy, kosmonautiky, zapomenout. Tedy zpochybnit, znevážit tyto úspěchy. Nepřiznat si, že Sovětský svaz byl první… Pro západní svět to byl tehdy šok. I dnes spolehlivé ruské rakety dopravují americké, britské, indické, japonské kosmonauty do vesmíru. Zatímco americký vesmírný program je stále jen ve stadiu prototypů.

Protikladem této neúcty k lidu Ruska je právě statečnost a životní příběh majora Jurije A. Gagarina. Jeho historický let vstoupil do dějin kosmonautiky. A ta známá písnička o hrdinném majoru Gagarinovi se narodila hned po jeho návratu z kosmu. I dnes po 57 letech je nám stále milá. Připomíná nám ten slavný den i hrdinného majora Gagarina.

autor: PV