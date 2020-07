Přemysl Votava: Jan Žižka, ten by je hnal...

14.červenec. Za první republiky, ale i v době poválečné, to byl slavný den, vlály prapory, politici měli své žně. Slavná husitská tradice byla staletou pýchou naší historie, proto i my děti jsme prožívaly školní představení husitské trilogie v slzách za Jana Husa, ale i v jásotu, to když Jan Žižka hnal křižáky z české země.

reklama

… Jan Hus i Jan Žižka se stali našimi vzory i hrdiny. Jejich jména zdobila naše legie na cestě do vlasti, tak později i tanky čs. armádního sboru za 2.sv.války. Tato slavná jména nám po staletí přinášela naději i svobodu. Husitské chorály dodnes provází naše významné státní akty. Standarta prezidenta nese to husitské „ Pravda vítězí !“. Husitská tradice ovlivnila naši kulturu… Je úsměvné, že před listopadem 1989 jsme dokonce Janem Žižkou platili v obchodě. Byla to myslím dvacetikoruna. Dnes mám strach, zda jsme tuto slavnou tradici nevyměnili, či dokonce neprodali, za jakousi plnou výlohu banánů.

Letos 14.července si připomínáme významné výročí, uplyne 600let od bitvy na Vítkově. Ze školy, my starší víme, že husitské bouře byly vyvolané upálením Mistra Jana Husa a Jeronýma Pražského a staly se impulsem k vyhlášení první křížové výpravy proti husitskému „kacířství“. Vykonavatelem se stal císař římský a král uherský Zikmund s požehnáním papeže Martina V. Proti nepočetným obránců Prahy stála 50tisícová armáda složená ze všech národů západního křesťanského světa, ale i některých českých pánů. Jak známo, bitva na Vítkově skončila Zikmundovou drtivou porážkou. Ten, aby neodjel z Čech s potupou, vydrancoval Pražský hrad, Karlštejn, Křivoklát… Tato křížová výprava byla první, ale nikoliv poslední výpravou proti českým „kacířům“. Bylo to ale poprvé, co evropské královské dvory se strachem z husitů pořádně otřásly. Husitství je straší nejspíše i dnes. Místo bitvy nám dnes připomíná mohutný pomník Jana Žižky od Bohumila Kafky (z roku 1950).

Zítra uplyne 600let od této slavné bitvy... Cestou po Praze nevidím žádné billboardy, v televizi neběží žádné upoutávky i v novinách se těžko hledám alespoň krátkou zmínku o této historické události. Možná, že jsem cestou něco přehlédl… V televizi 14.7. vládne Cimrman, nekonečný seriál Vyprávěj, o této historické události je ticho… Co se to stalo ? Slavná doba husitská překáží našim novým ideologům ? Jan Žižka má být zapomenut, možná i vytržen z učebnic. V duchu nové očisty dějin, bude zakryt plachtou, nebo dokonce odstraněn z Vítkova ? Má škraloup, byl prý v mládí lupičem… Po posledních zkušenostech je v Praze všechno možné … Každý stát, každý národ, staví svou historii na významných dějinných událostech, na tradici, ale i na svých osobnostech. V každém jiném státě by stály u podobného památníku fronty řečníků, je zcela lhostejné, zda je to ve Francii, Británii, Itálii, USA, či v Rusku.

Jan Žižka, Jan Hus, Jeroným Pražský, ale i další osobnosti, jako byl Jan Želivský patří do našich dějin. Je proto nepřípustné přebarvovat dějiny, odstraňovat památky, které jsou součástí naší historie. Nebo mlčet k tomu ! Jedním z příkladů novodobé manipulace se stal pomník Jana Želivského, který byl odstraněn před několika lety z Karlova náměstí v Praze. Překážel. Novodobou obětí manipulace se stal i „smíchovský tank“. Také ten překážel…

Připomínám dnes to husitské : „Nepřátel se nelekejme, na množství nehleďme !“

Psali jsme: Přemysl Votava: Zlaté časy, kdy se mlaskalo… Přemysl Votava: Slovenská armáda pod Kavkazem Přemysl Votava: Rozsudek smrti pro 82 dětí Přemysl Votava: Dr. Edvard Beneš

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.