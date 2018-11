Přemysl Votava: Medvěd Míša ruským špionem

12.11.2018 12:21

Už je to tak, celé Zlínsko vyrazilo na štvanici, hejtman vypsal vysokou odměnu. Medvěd Míša přesto stále uniká, nejspíše bude „rafinovanej“, jak ten Flanderkův špion z románu od Jaroslava Haška. Chce se mi zvolat: „Lidé, věřte mi, Míša je v tom zcela nevinně, přešel sice Karpaty, sežral ovci, ale není špionem, to jen hlad ho zahnal k nám do Česka."