Přemysl Votava: Zemřel JUDr. Jaroslav Král, mpř. ČSNS

Ta smutná zpráva nás zasáhla všechny, co jsme Jaroslava znali.

reklama

Osud tomu chtěl, že jsme po několik let byli v jedné MO na Praze 4 na Spořilově, oba jsme byli noví členové strany. Často jsme se potkávali na jednáních strany, společně jsme s delegací strany navštívili SSSR, bylo to v době nástupu M. Gorbačova... Byl brilantním organizátorem této cesty, poznali jsme více než bylo tehdy obvyklé. Fotografie jsou připomínkou této cesty. Anketa Vítáte konsolidační balíček, který vláda protlačila Sněmovnou? Vítám 2% Nevítám 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 13969 lidí

Do Československé strany socialistické na počátku 70let vstupovala mladší generace s touhou ovlivnit politické dění v Československu. Právě období Pražského jara a následná léta přivedla do ČSS členy mladší generace, již tento krok byl pro většinu z nich odvážným činem. Mezi nimi řada vysokoškolsky vzdělaných členů, kteří se v prosadili i v celostátní politice, zejména po roce 1989. JUDr. Stanislav Křeček, Ing. Jiří Paroubek, PhDr. Lubomír Zaorálek, PhDr. Petr Kučera, JUDr. Blanka Hyková, mezi nimi i mladý právník JUDr. Jaroslav Král CSc. Byl vzdělaný s hlubokým zájmem o historii a politologii. Historii strany ovládal dokonale. Členem Československé socialistické strany (ČSS) se stal ještě v období svých vysokoškolských studií. Jaroslav Král patřil mezi nastupující mladší generaci politiků Československé socialistické strany. Po listopadu 1989 byl Dr. Jaroslav Král zvolen do vedení ČSS, jako tajemník ÚV ČSS. V roce 2004 po volebním úspěchu ČSSD se stal 1. náměstkem ministra na Ministerstvu pro regionální rozvoj.

Je také jeho zásluhou, že došlo v roce 2022 ke sjednocení všech národně socialistických stran v ČR. Na základě tohoto kroku byl zvolen na slučovacím sjezdu místopředsedou České strany národně sociální.

JUDr. Jaroslav Král byl převědčeným socialistou, prosazoval zejména pohledy národní a sociální, to bylo také hlavním důvodem jeho kritického pohledu k činnosti EU a NATO. Tímto směrem zaměřoval svou politickou a publikační činnost. Své názory dovedl obhájit. Byl bojovníkem, který nic nevzdával, i se zákeřnou chorobou bojoval statečně až do konce.

JUDr. Jaroslav Král CSc.

(1951 – 2023)

Psali jsme: Přemysl Votava: Srpnová naděje i naivita Přemysl Votava: Není důvod společně se s vámi máchat v té vaší koloniální špíně Přemysl Votava: Slovenské válečné dobrodružství Přemysl Votava: Maminko, pošlete mi chleba...

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE