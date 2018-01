Průzkum: Podle české internetové populace by volby vyhrál Drahoš

U české internetové populace vítězí aktuálně v prezidentském klání bývalý šéf Akademie věd České republiky Jiří Drahoš. Vyplývá to z volebního modelu online hry Prezident 21, podle kterého by Drahoše za prezidenta zvolilo přes 44 % lidí používajících internet.

Volební hra Prezident 21 je volně dostupná na internetu a využívá originálního systému hlasování, kde mohou voliči přidělovat kandidátům kladné i záporné hlasy. Dle volebního modelu, vytvořeného na základě socio-demografických údajů účastníků hry, preferuje téměř každý 2. online volič jako prezidenta Jiřího Drahoše. Ten by předběhl s více než 44% podporou Marka Hilšera, jehož by volilo přes 36 % uživatelů internetu. Za Hilšerem by se umístil Pavel Fischer s 27 % hlasů.

„Náš internetový volební model využívá specifického systému demokratické volby, nazýváme jej Demokracie 21. Každý občan totiž může dát svůj kladný hlas až 3 prezidentským kandidátům a k tomu přidělit dokonce 1 záporný, takže přesněji vyjádří svůj názor,“ vysvětluje původ dat Ondřej Koutský, ředitel Institutu pro Demokracii 21 a koordinátor hry Prezident 21. „Výsledné pořadí se pak získává prostým součtem všech hlasů. Takže například Miloš Zeman, který je zatím favoritem většiny průzkumů, končí v našem modelu na posledním místě, protože má nejvyšší počet negativních hlasů ze všech kandidátů,” dodává Koutský. Zemanovi totiž dává minusový hlas každý 3. uživatel internetu (36,5 % online voličů). Vysoký počet negativních hlasů má taky Mirek Topolánek (12,10 %).

Na Liberecku předbíhá Drahoše Hilšer, v Karlovarském kraji boduje Zeman

Jiří Drahoš má nejvyšší sympatie po součtu kladných i záporných hlasů ve 13 krajích České republiky. Pouze na Liberecku ho předběhl o necelou desetinu procenta Marek Hilšer (18,90 % versus 18,99 % online voličských hlasů). Hilšer drží kromě zmíněného Liberecka v krajích druhou příčku, jen v Karlovarském kraji obsadil jeho pomyslné druhé místo Miloš Zeman. V případě třetího preferovaného kandidáta se už pořadí v krajích začíná dle součtů hlasů online voličů výrazněji různit. Karlovarský kraj, Vysočina, Královéhradecko, Liberecko, Plzeňsko a Střední Čechy fandí Michalu Horáčkovi. Na jižní Moravě, v Moravskoslezském kraji, na Pardubicku a na Ústecku je “trojkou” Miloš Zeman. V Praze, jižních Čechách, na Olomoucku a Zlínsku je v TOP 3 naopak Pavel Fischer.

Hilšera volí více ženy, Topolánka muži. Zeman má největší podporu seniorů

Nejsilnější online podporu od žen má mezi kandidáty Marek Hilšer (54,40 % jeho online voličů jsou ženy). Naopak Mirku Topolánkovi dávají na internetu častěji hlas muži, mezi všemi jeho online voliči zastupují 63,60 %. U ostatních je poměr relativně vyrovnaný. Zatímco většina kandidátů má nejsilnější voličskou základnu mezi internetovou populací ve věku 43 - 60 let, u Marka Hilšera tvoří největší část sympatizantů lidé ve věku 29 - 42 let, kteří používají internet (28,95 %). Naopak mezi online voliči Miloše Zemana je minimálně každý druhý starší 61 let (51,69 % jeho voličů jsou senioři).

Psali jsme: SANEP: Prezidentská volba 1. kolo Průzkum: Podnikatelé chtějí vzdělaného prezidenta, který podporuje ekonomickou diplomacii Průzkum: Největší charisma má Horáček, nejlépe by reprezentoval Drahoš. Topolánek u lidí propadl Průzkum: Vítězem prezidentské debaty v Praze se stal Pavel Fischer

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV