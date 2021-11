Radim Valenčík: Deset klíčových změn, které chystá nová vláda

Tak jsme se konečně dozvěděli něco o tom, co chystá nová vláda. Pokud to, co deklaruje, myslí vážně, pak jsou úplně mimo, a nevědí, do čeho jdou. Ale možná je to jen kamufláž skutečných záměrů. Nebo Seznam Zprávy nevybral to hlavní, ale pochybuji. Bylo to po dohodě se zadavatelem píár. Jediný bod, který jde aspoň trochu ve směru toho, co je třeba, je třetí, kdy si nová vláda klade za cíl větší flexibilitu péče o děti v rodině. Ostatní je čiré zoufalství a bezradnost.

reklama

Budoucí program formující se vládní koalice slibuje desítky změn a novinek ve všech oblastech života. Seznam Zprávy vybraly deset nejzajímavějších.

Podklady pro budoucí programové prohlášení vlády mají desítky bodů za každou oblastí od financí přes školství, kulturu, zemědělství až po digitalizaci. Přinášíme vám 10 nejzajímavějších bodů, které budoucí program vlády přinese.

1) Vyšší spotřební daně u nezdravých věcí

Budoucí vláda chce v české legislativě zakotvit vyšší zdanění nezdravých věcí, především vybraných potravin.

Podle Věslava Michalika (STAN), který byl členem expertní komise, jež návrh programu týkající se financí a daní připravovala, jde zatím spíše o takzvané zakotvení určitého principu či filozofie, jak s daněním nezdravých věcí do budoucna pracovat.

V širším časovém horizontu by zdanění nezdravých potravin a tedy snížení jejich konzumace vedlo k šetření veřejných prostředků. "Zvýšená konzumace škodlivých potravin nás stojí vyšší částky ve zdravotnictví," upozornil.

O které nezdravé potraviny by se konkrétně jednalo, zatím není jasné.

K tomu: Nezajímavé, nic neřešící. Jsem zvědav, jak se bude vybírat zdravé a nezdravé. Každopádně je to tvrdě protiliberální přidělovací systém á la Severní Korea.

2) Po dálnici až 150 km/h

Na vybraných úsecích dálnic by se mohlo do budoucna jezdit až 150kilometrovou rychlostí. Zavést vyšší rychlost však bude možné až po odborném posouzení bezpečnosti. O jaké úseky by se mělo jednat, se v programu nepíše.

U dálnic chce budoucí vláda také budovat více odstavných ploch pro kamiony. Pro výstavbu by měly být přednostně využívány brownfieldy. Tam, kde intenzita provozu nepotřebuje dálnici, chce nová koalice také zvýšit kapacitu silnic I. tříd.

K tomu: Trochu populistické, ale dobře. Prachatí stejně na dálnici řádí i většími rychlostmi, protože pro ně není problém platit pokutu a luxusního auta se policajti bojí.

3) Na rodičovskou budou moci jít i prarodiče

Nová vláda si klade za cíl větší flexibilitu péče o děti v rodině. Když se rodiče rozhodnou jít dříve do práce, na rodičovskou dovolenou budou moct jít se svými vnoučaty prarodiče.

Koalice chce zaměstnanost rodičů posílit i podporou kratších pracovních úvazků. Ty by mohly mít úlevy na pojistných odvodech.

K tomu: To je jediné trochu přínosné, viz výše. Ovšem záleží na tom, aby se to dotáhlo do motivací vedoucích k prodloužení doby produktivního uplatnění i v oblasti péče o vnoučata. Lze si představit konkrétní úpravu.

4) Příprava na teroristický útok

Pomoct se zvládáním různých krizových situací, třeba teroristického útoku nebo živelních katastrof, by měla systematická příprava občanů. Kurzy by se týkaly zejména středoškoláků, pro veřejnost je koalice navrhuje jako dobrovolné.

Budoucí vláda chce rovněž pokračovat v popularizaci aktivních záloh.

K tomu: Hlavně, aby to nebylo zneužito ke špiclování občanů.

5) Přesun úřadů mimo Prahu opět na scéně

Budoucí vládnoucí koalice ve svém programu slibuje, že "u vybraných centrálních úřadů provede analýzu jejich přesunu do regionů". Jde o prověření nápadu, který už v minulosti prosazovalo hnutí STAN. Obdobný návrh Poslanecké sněmovně naposledy předložilo přesně před rokem.

"V regionech naleznou úřady i dostupnější pracovní sílu. Sehnat kvalitní odborníky, ať už právníky, inženýry či pracovníky v IT, je v hlavním městě čím dál obtížnější. Zmenšení rozdílů mezi regiony je výhodné pro regiony i centrum. Prospěje to všem," vysvětloval tehdy poslanec Jan Farský.

Podle tehdejšího návrhu se měl přesun týkat 15 úřadů. Příklady: Český báňský úřad by se měl přesunout do Ostravy, Státní zdravotní ústav do Karlových Varů, Drážní inspekce pak do Pardubic.

K tomu: Pokud se to nechápe jako příprava na snížení škod případného jaderného útoku na Prahu, tak nic proti tomu. Ale pokud to dáme do souvislosti s bodem 7), tj. vtažení Česka do hrocení vztahů s Ruskem, pak nevím, jak to číst...

6) Snazší nalezení lékaře

Najít volného zubaře, dětského lékaře či gynekologa je v řadě regionů problematické. Lékařů je málo a nové pacienty přibírají ojediněle. Nalezení specializovaného lékaře by podle návrhu koalice mohlo být jednodušší díky digitalizaci.

Ve spolupráci s pojišťovnami chce zavést elektronické monitorování volných kapacit u vybraných lékařských specializací.

Masivnější finanční podporou chce rovněž tyto lékaře motivovat k otevření praxe v menších obcích a odlehlejších regionech. K tomu by měl pomoct systém bonifikací.

K tomu: Piráti se snaží být aspoň trochu užiteční, ale moc nechápou, o co v této oblasti jde.

7) Stopka nedemokratickým státům

V části programu týkající se obrany koalice jasně deklaruje: "Nedemokratickým státům neumožníme přístup ke klíčové infrastruktuře ČR." Týkat se to bude případů podobných třeba dostavbě jaderné elektrárny Dukovany. Tam se stávajícím opozičním stranám podařilo prosadit, aby se jí nemohly účastnit firmy z Ruska a Číny.

K tomu: Ve skutečnosti je to deklarování politiky ochoty nechat se zneužít k vyhrocování vztahů s Ruskem. Ale není to prostituce. Prostitutka dostane zaplaceno. Za toto budeme tvrdě ekonomicky platit my. Ale hlavně, aby nebyla válka vedená i jadernými zbraněmi, protože pak jsme první na řadě.

8) Větší význam zemního plynu

I pod tíhou současné krize na trhu s energiemi chce nová vláda prosadit zvýšení významu zemního plynu. Ten by měl sloužit jako přechodný zdroj k vyrovnávání výkyvů.

"Nárůst jeho podílu nás ale nesmí geopoliticky ohrozit," stojí v prohlášení. Vláda se proto zaváže k tomu, že se bude snažit získat podíl na terminálu LNG v sousední zemi. Aby tak Česko mělo přístup k více zdrojům.

K tomu: Ten, kdo toto napsal, je úplně mimo mísu a je to v naprostém rozporu s předešlým.

9) Více "biopůdy"

Čtvrtina zemědělské půdy v Česku by se do roku 2030 měla přesunout do režimu ekologického zemědělství. Minimálně desetina zemědělské půdy by pak ve stejném časovém období měla aktivně chránit opylovače a celkovou biodiverzitu formou tvorby mezí, nárazníkových pásů, větrolamů, úhorů a podobně.

V erozí ohrožených oblastech chce budoucí vláda zavést maximální výměru 10 hektarů. Podle protierozní vyhlášky, která platí od letošního července, mohou zemědělci v takových oblastech obhospodařovat půdní bloky o velikosti maximálně 30 hektarů. Šlo by tedy o trojnásobné zmenšení současné plochy.

K tomu: Spotřebitel to zaplatí, pokud ovšem bude mít z čeho. A bude?!

10) Český národní pták

Kromě přísnějšího postihování viníků ekologických havárií, budování zdrojů pitné vody a dalších pro české životní prostředí důležitých věcí, myslí koalice i na drobnosti. Zvýšit zájem o ochranu životního prostředí mezi mladými proto chce vybráním nového českého symbolu – národního ptáka.

Vybírat ho mají formou ankety děti na základních školách. Stát ji spustí s pomocí České ornitologické společnosti.

K tomu: Pochopitelně modrý pták. To je naprosto zásadní.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Radim Valenčík: Je nepříčetný Zeman, nebo Fischer? Radim Valenčík: Bidenova vrbětická tečka? Ne. Vykřičník! Radim Valenčík: Nepodmíněný příjem? – Cesta do pekel Docent Valenčík: Covid? Je to složitější. Tento profesor měl mít slovo. Podzim bude těžká zkouška

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.