Radim Valenčík: Kauza V. K. junior po týdnu

Nešlo jen o obyčejné vyloučení a nešlo jen o ODS. V situaci, kdy politbyrovsky přestárlé degenerující jádro současné globální moci (po smrti McCaina se navenek reprezentující takovými skvělými osobnostmi jako je Soros či Albrightová) hraje vabank, se slabší nátury, které vstoupily do politiky, podělaly. Projevily neschopnost vídět dál než na špičku nosu a nechaly se naverbovat do totální války vedené proti normálním lidem.



Pestrá skladba lidí typu Petříčka, Bartušky i Bartoše, Pospíšila i Kalouska, teď se k nim přidal i Fiala. Všichni i se svými stranami – reinkarnovanou KDU-ČSL, která zapomněla, že i zde platí třikrát a dost, Piráty, kteří se vydali Bursíkovou cestou do pekel, mrtvou TOP, které už nepomůže ani svěcená vody, ČSSD, která spadla pod úroveň dosud největšího dějiného hříchu sociální demokracie – odhlasování válečných úvěrů, které znamenaly rozpoutání 1. světové války. Teď se k nim přidala i ODS, kterou doposud před propadem do tohoto hnojiště chránil zdravý euroskepticismus.



Mj. euroskepticismus neznamená jen odmítnutí servility vůči Bruselu, ale zejména nepřipuštění toho, aby bezdětní vydíratelní slouhové (typu Macrona, Merkel, Junckera), kteří se podřídili zlu a ženou Evropu do velké tragédie (proč ne, vždyť nemít potomky, nezavazuje k zodpovědnosti za přežití nás i budoucích).



Tato pestrá koalice si přitom neuvědomuje, že parketa "slouhů slouhů" a jejich poskoků je již přeplněna a že si blíží eurovolby. Snad spoléhají na malou účast? Uvidíme, jak volič překousne hru, která se s ním hraje. EU čekají turbulence a do nich je potřeba jít s těmi, kteří mají vztah k naší zemi, kteří se dokážou orientovat. Teď už to není o pravici či levici, ale o pravdě a přetvářce, o důvěře ve vlastní rozum a sílu.



A ještě něco těm, kteří se domnívají, že lezením do zadku toho, co se přežilo, si pomohou, nedochází. Totiž to, že v nastávajících euroturbulencích, které budou mít řadu paralel s bojem o investituru na přelomu 11. a 12. století (kdy nepůjde o náboženskou symboliku, ale o krach falešných symbolů i autorit), bude probíhat emancipace středounijního prostoru, která povede ke zcela jinému rozdání karet v Evropě.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

autor: PV