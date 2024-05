Hannig (Rozumní): Chtěli nám zakázat přístup do lesů

Nebýt ombudsmana Stanislava Křečka (85), tak nečinností obou opozičních stran, jak ANO, tak SPD, skončilo by to jediné, co ještě člověka potěší a to je, odpočinout si po všech těch ranách osudu, které nám uštědřuje naše vláda, výletem do lesa.

Les je to jediné bohatství pro obyčejného člověka, které máme. Nemáme moře, nemáme čistá jezera a průhledné řeky. Máme pouze lesy. I když ty nám už zničily různé neziskovky mladých blouznivců, kteří se připoutávali ke stromům, napadeným kůrovcem na Šumavě, aby je lesníci nemohli pokácet, a zabránit tak kůrovcové kalamitě.

Zeleným aktivistům se tak podařilo zničit lesy v celé republice, protože u nás vanou západní větry. Ale to nestačilo. Hned se nastalé situace chopili majitelé lesů, kteří pod pláštíkem kůrovcové kalamity začali kácet hlava nehlava, jenom kvůli zisku. Místo aby se drahocenná surovina, kterou dřevo je, zpracovávalo u nás doma, tak se vyváží za hubičku do zahraničí.

Bezohlednost filozofie peněz nám ničí vše. A teď, v naprosté tichosti, chtěli majitelé lesů, abychom se dopracovali do takové situace, jako popisuje George Orwell v dystopii (která se pomalu stává realitou) románu 1984. Ministerstvo zemědělství v gesci KDU-ČSL chtělo v podstatě pro občany zakázat přístup do lesů. V rámci novely mysliveckého zákona chtělo dát větší pravomoci vlastníkům lesů zřizovat obory a zakazovat do nich lidem vstup. Ministerstvo novelu hájilo tím, že se k posílení práv vlastníků lesů zavázalo v programovém prohlášení vlády.

To by vlastně znamenalo, že by postupně všichni vlastníci lesů ohrazovali své majetky a běžní lidé by vůbec do lesa nemohli chodit. Sbírat houby, chodit po značených turistických cestách, využívat lesního vzduchu.

Mgr. Petr Hannig Rozumní

Předseda strany ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU

Takoví »echt« pravicoví diskutéři mi nyní namítnou: Majitel si může se svým majetkem činit, co chce. Ano, on tak již činí. Říkalo se, že privátní majitel lesa se bude o les lépe starat než stát. A jak to teď vypadá. V privátních lesích neskutečný bordel. To před rokem 1990 nebylo, co si pamatuji. Soukromý vlastník se jen stará, aby na tom, co vybudovaly generace před ním, vydělal co nejvíc, bez ohledu na generace příští. Holenkové, oni soukromí majitelé se dříve o své majetky starali jako o své děti. To dnes již není.

Tato novela se v tichosti připravovala. Kde bylo ANO? To si nevšiml nikdo z tohoto největšího poslaneckého klubu, co se na prosté občany chystá? Vždyť lesy a houbaření je to jediné, co obyčejným lidem, za které jakože ANO bojuje, zbývá. O vládních stranách vůbec nemluvím. To je čiré zlo. Ti vymýšlí a realizují to, co přivede lidi do otroctví. Ale že se neozvala opozice. SPD, která se prsí bojem za ty, co mají vysoko do žlabu. Dostává ročně desítky milionů do své kasy za to, že sedí a jenom mluví a mluví (protože ji do vlády nikdo nikdy nevezme), a nenajde se nikdo z této strany, kdo by upozornil na tuto připravovanou »dardu« do zátylku těch, co už nemají skoro žádnou radost ze života, a jediný únikem je výlet do přírody.

A co mimoparlamentní opozice, která také dostává ze státního rozpočtu, to jest z daní nás všech, peníze do svých stranických kasiček? O Přísaze nemluvím, tu obyčejný člověk vůbec nezajímá. Je to vlastně taková příprava na novou ODS, když ta současná spadne pod stůl. Ale co levicová SOCDEM? Nic, dostává peníze od miliardáře, tak musí být hodná k těm, co mají peníze. A KSČM? Slyšel jsem, že Kateřině Konečné by vadili kandidáti na předních místech STAČILO!, kteří by měli víc než padesát let. Vida, on to nebyl fejk, to co jsem slyšel. Podíval jsem se na kandidátní listinu a skutečně do 5. místa nikdo nad padesát. Ovšem voliči se nad touto věkovou hranicí nepohrdá. Což jsou vlastně převážně voliči této strany. A navíc. Že by Fulbrightovo stipendium (což je stipendium americké vlády), které voličské bublině této strany vadilo u Jana Farského ze STAN, u druhého místa na kandidátce STAČILO! nevadí?

Jsou to paradoxy, jak by řekl klasik. Ještě že máme alespoň na takovém místě, jako je ombudsman, někoho, komu je 85 let a 20. 5. mu bude 86 let. Pane Křečku, když jsem byl ještě mladší, tak jsem se s Vámi dostával do sporu. Teď vidím, jak jsem byl hloupý. A měli by si to uvědomit všichni. Když je někdo ve vysokém věku čilý a plný elánu, tak dokáže pro společnost udělat daleko více užitečných činů, než kohorta těch do padesáti let na čelných místech kandidátek. Ostatně také SSSR se rozpadlo pod rukami mladého, nadějného Michaila Gorbačova. Jenom vzhlížím k tomu, že dostatečný počet těch mladých, nadějných, které, vážení občané, zvolíte, pomůže k rozpadu EU.

Petr Hannig

4. na kandidátní listině s číslem 15, Aliance za nezávislost – proti přijetí eura! (A nejsem, kupodivu, na naší kandidátce ten nejstarší.)

PS: Ještěže náš lídr, europoslanec, (kterého jako jediného lídra mezi europoslanci nezvou do CNN Prima News, Proč asi?) generálmajor v. v. Ing. Hynek Blaško, už má hodně přes padesát, a dokonce hodně přes šedesát. Jako každý moudrý a charakterní muž, blížící se k sedmdesátce, ví, jak ctít ty, kteří jej zvolili. Dostal čtvrtý nejvyšší počet preferenčních hlasů ze všech kandidátů ve volbách 2019. Nikdy nezradil. Hlasoval vždy ve prospěch občanů ČR.

(psáno pro iportal24.cz)

