Radomil Bábek: Pane premiére, vyzýváme Vás, abyste odstoupil

Vážený pane premiére, možná znáte české rčení, že slovo dělá muže. V tomto duchu vám tedy připomínám slova Vaše i Vašich podřízených z vlády:

27. února tohoto roku, jste při vyhlášení nových opatření, která zásadně omezila pohyb osob v zemi, prohlásil: „Dejte nám ještě šanci. Musíme tři týdny vydržet a zastavit vir.“

Obdobně se vyjádřil o den dříve i vicepremiér Vaší vlády pan Hamáček: „Obětujme březen. Jeden měsíc přísných opatření, jeden měsíc doma.“

A o den později pak mluvil stejně i další místopředseda Vaší vlády pan Havlíček: „Vydržme tři týdny, testujme, očkujme a dodržujme určitá pravidla a pak začne uvolnění.“

Ty tři týdny, o které jste tak prosili, ještě ani neuběhly, a už zase oznamujete prodloužení drakonických opatření. Jak je to možné? Neumíte plánovat? Nemáte dostatek informací a dat? Nevíte si rady, nevíte, kudy kam? Občané Vaše opatření a pravidla, a často velmi nesmyslná, vesměs dodržují. To jen Vaše vláda a některá média zveličují jednotlivé excesy a přestupky, což je z Vaší strany zjevný alibismus. Vy se tím zbavujete viny za nefunkční řízení státu v koronakrizi, a tuto vinu přehazujete na občany.

Shrňme si situaci v ČR pod vaším vedením: Testujeme a očkujeme, podle vašich vyjádření na sociálních sítích, nejrychleji, jak se dá. Rok jsou zavřené krámky a hospody, rok nefunguje kultura, malí podnikatelé a živnostníci krachují, protože jste jim vzali práci (to samo o sobě je zcela bezprecedentní, to se nestalo v žádném režimu ani v žádné jiné krizové situaci!). Musíme nosit roušky i na volném prostranství, zavřeli jste hranice okresů, vyhnali jste do ulic 26000 policistů a 5000 vojáků AČR, a dokonce jste je instruovali, že mají proti lidem bez roušky zasahovat, jako by to byli zločinci! A navzdory těmto vašim nehorázným opatřením nákaza nemizí a počty zemřelých jsou stále katastrofální. Chyba, a to katastrofální chyba, není v tom, že „covid přišel“, jak rád říkáte, ale v tom, že již rok volíte Vy a Vaše vláda v boji s virem opakovaně a opakovaně stále stejně nefunkční strategii a neefektivní metody.

Nedosti na tom, že nezvládáte covidovou pandemii, vy také necháváte bez pomoci občany, kterým jste zakázali pracovat – malé podnikatele a živnostníky. Zlikvidovali jste jim zavedené živnosti a podniky, devastovali jste jejich soukromý majetek a mnohé jste zahnali do existenční nouze, na pokraj krachu. V souvislosti s tím je třeba připomenout Vaše slova z 14. prosince 2020, kdy jste slíbil, že všem zavřeným provozům bude vláda stoprocentně kompenzovat veškeré náklady. To se nestalo a podle tzv. nových univerzálních kompenzačních programů, se to ani nestane.

Úvodem tohoto otevřeného dopisu jsem Vám připomněl jedno naše staré rčení. My všichni ho tady v Čechách a na Moravě chápeme tak, že čestný chlap dodržuje své sliby. Ve svých vystoupeních stále prosíte, abychom Vás chápali, a hrajete na naše city, protože prý tak strašně makáte a snažíte se. Jistě, my chápeme, že boj s virem není jednoduchý, ovšem Vy a Vaši ministři a poradci situaci nezvládáte a nedodržujete nic z toho, co slíbíte. Není nadále možné jen přihlížet, jak neustále prolongovanými a stupňovanými zákazy devastujete tuto společnost, je nutné odmítnout to, jak společnost rozdělujete a stavíte občany proti sobě. Není již možné mlčet k tomu, že protiprávně omezujete malé podnikatele, zatímco třeba Vaše firmy dostávají od Vaší vlády obří kompenzace. Je nutné volat vás za to k odpovědnosti!

Podnikatelské odbory, jako zástupce českých podnikatelů a živnostníků, Vás pane premiére Babiši vyzývají, abyste se zaměřil na záchranu životů covidem ohrožených občanů, abyste přijal deset kroků k nápravě řízení státu v koronakrizi.

Pane premiére Babiši, boj s virem je zjevně nad Vaše síly, proto vás také vyzýváme, abyste předal pravomoci a úřad do rukou někoho schopnějšího a odborně zdatnějšího. Pane premiére, vyzýváme Vás, abyste odstoupil.

Podnikatelské odbory – Unie podnikatelských a živnostenských spolků, z. s. - mají téměř 14 500 členů a jsou druhým největším zástupcem podnikatelů v ČR. Hlavním cílem Podnikatelských odborů je obrana živnostníků a drobných podnikatelů před nežádoucími a neoprávněným zásahy státu do podnikání.

V Praze dne 18. 3. 2021

Za Podnikatelské odbory:

Radomil Bábek

předseda výboru

