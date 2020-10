Radomil Bábek: Vláda ekonomiku nevypne, ona ji uškrtí!

reklama

Nemají plán, Prymula a Babiš, rozhodují se ze dne na den. Nedokážou nic vysvětlit, nedokážou ani nechtějí dokázat, že je nutné to, co tak chaoticky a nedůvěryhodně vyhlašují.

Všichni občané, až na patologické výjimky, jsme ochotni být ukáznění a chovat se disciplinovaně. Prokázali jsme to na jaře, ačkoli vláda byla stejně amatérská jako nyní. Odpustili jsme jí to, protože jsme si říkali, že jsou zaskočeni. Teď by ale neměli být zaskočení. Nesmí být zaskočeni! Mají mandát a povinnost řídit tuto zemi pro nás, pro občany, ne proti nám.

Nad téměř každým opatřením, které včera tak náhle a nečekaně vyhlásili, se můžeme pozastavit a kroutit nevěřícně hlavou. Hospody do osmi místo do deseti nebo do jedenácti? Proč? V nákupních centrech vypnuté wifi, v krámech ve dvojicích, když doma i na ulici jsme spolu celá rodina? Profesionální sportovní soutěže ne, ale obchodní centra klidně? Co si o tom máme myslet?

A co si máme myslet o tom, že předseda Rady vlády pro zdravotní rizika není nikde vidět, nevystupuje a nevysvětluje a neobhajuje vládní zákazy, příkazy, omezení a hrozby? Srabe, vylez!, chtělo by se volat.

Kdo to je ten předseda Rady pro zdravotní rizika? Aha, premiér Babiš, tak to jo, to chápeme, že se schovává. Je to tentýž politik, který nám v létě tak důtklivě doporučoval, abychom nejezdili na dovolenou do zahraničí, abychom zůstali doma, že u nás je přece taky hezky. Doporučoval nám to z Kréty a z Chorvatska, pokrytec.

Ještě před pár týdny nás premiér Babiš ujišťoval, že žádná plošná opatření nehrozí. Ještě před pár dny nás ujišťovali, že ekonomiku nevypnou. A nevypnuli, jenom ji uškrtili. Je to takový jejich trik, kdy dělají vše pro to, aby ekonomika malých podnikatelů a živnostníků nefungovala, ale výslovně ji nevypnou, aby nehrozilo, že se někdo bude domáhat kompenzací ztrát.

Průvodci turistů nemají práci už půl roku, hospody krachují, hotely jsou prázdné, divadla živoří, muzikanti si půjčují, lektoři nemají do čeho píchnout – a vláda se tváří, jako by se nic nedělo. Odmítá malým podnikatelům a živnostníkům jakoukoli podporu, nedá maminkám – živnostnicím ošetřovačku, když děti nemůžou do školy, od těch, kteří nemají ani na živobytí dál vláda vybírá daně a odvody, odmítá odsunout EET těm, kdo zvažují, jestli nezavřít krám. Neplatit, nepodporovat, vymáhat, vybírat – to je program této vlády!

Vládo, prober se a začni se starat nejen o sebe a svoje kšefty, ale i o nás, občany. Možná jsi to, vládo, už zapomněla, ale podnikatel či živnostník je OBČAN!

Radomil Bábek

předseda výboru Podnikatelských odborů

