Radomil Bábek: Vláda rozhodla, a za své rozhodnutí musí nést odpovědnost

Vláda rozhodla o kalendáři uvolňování společnosti a otevírání různých provozů v různých datech. Její rozhodnutí se nám nemusí líbit, a nelíbí se nám, ale musíme je respektovat. To rozhodnutí respektujeme, protože jsme ukáznění a zodpovědní lidé. To rozhodnutí se nám však nelíbí, protože jsme myslící lidé.

Vláda konečně po 34 dnech(!) zveřejnila plán otevírání provozů pro různé obory podnikání. Ten plán se nám nelíbí, protože je zmatečný a iracionální. Je těžko obhajitelné povolit otevření hobbymarketů od 10. dubna, ale farmářských trhů až 20. dubna. (Skoro to vypadá, jako by někdo nestál o konkurenci malých prodejců zeleniny, ovoce či jiných potravin.) A podobně bychom se mohli ptát, proč farmářské trhy dříve než zahrádky restaurací, proč fitka ano, ale kadeřnictví ne atd. atd. Stěžejní otázkou, kterou si klade většina podnikatelů a živnostníků, kterých se to týká, je, zda jde o diletantismus a neschopnost, nebo zda je to naopak produkt vytříbené mysli s jasným cílem – zlikvidovat velkou část malých firem a živností.

Vláda rozhodla, jak rozhodla. Řekla a, teď musí říct b. V kauzalitě svého rozhodnutí musí nyní vláda řešit jeho důsledky. A nejzávažnějším důsledkem je hrozící krach řady oborů, tedy existenční ohrožení statisíců občanů, kteří se v těch oborech živí. Tyto lidi musí nyní vláda ochránit. Možná se nám budou ministři snažit namluvit, že to je těžké a komplikované. Není to pravda, je to snadné. Ze dne na den připraví jejich obrovský úřednický aparát návrhy, předseda Vondráček svolá schůzi Poslanecké sněmovny, a ta jim jistě opatření na záchranu malých firem a živností odsouhlasí.

Možná vláda neví, jaká opatření na záchranu českého podnikání použít. Nic světoborného není třeba vymýšlet, stačí se podívat do jiných zemí; Německo, Dánsko, Británie, Austrálie či Rakousko to už tak dělají dávno. Nakonec i my, Podnikatelské odbory, jsme už vládě poslali několik návrhů na záchranná opatření, ale rádi to uděláme znovu veřejně v tomto textu. Třeba to konečně zabere:

Vládo, mikropodniky a malé firmy často nedosáhnou na žádné z opatření, která jsi zatím prezentovala. Půjčka COVID pro ně není řešením a mnohé ji ani nedostanou, v programu Antivirus jsou pro ně nesplnitelné podmínky a především, i pokud je splní, stále jim zůstává zátěž doplácení mezd a placení nákladů zavřených firem bez příjmů.

Teď jsi vládo rozhodla, že mnozí budou čekat ještě více než měsíc, a pokud to přežijí, kdoví, jestli i pak budou mít zákazníky, protože jsi prodloužila do odvolání zákaz vycházení. Jestli nic neuděláš, začnou rychle malé firmy a živnosti krachovat a jejich majitelům po nich zbydou jen dluhy.

Není toho moc, co je třeba udělat: Odpusť jim odvody z mezd za jejich zaměstnance, a to v plné výši a nejméně na šest měsíců; uhraď jim 100% základní mzdy zaměstnanců po čas trvání koronavirové krize; kompenzuj 80% ztrát, které jim vznikly v důsledku vládních opatření; vyplať zálohy ve výši alespoň 60% nákladů po dobu trvání koronakrize.

Podnikatelské odbory tvrdí, že je povinností vlády ochránit své občany před ztrátou živobytí, je její povinností chránit občany před pádem do nouze. Navíc je třeba brát v úvahu, že pro podnikatele a živnostníky je ztráta jejich dlouho budované firmy či živnosti totéž, jako když člověku shoří dům se vším milovaným nábytkem, knihami, sbírkami, hračkami dětí a fotkami. Je to nenahraditelná ztráta. Vládo konej!

Radomil Bábek

předseda výboru

Podnikatelské odbory - Unie podnikatelských a živnostenských spolků

