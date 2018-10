Richard Seemann: Bývalý šéf rakouské sociální demokracie opouští politiku

Prezidium Sociálně demokratické strany Rakouska SPÖ se v neděli rozhodlo, že navrhuje Andrease Schiedera za svého vedoucího kandidáta do eEvropského parlamentu, které se budou konat na jaře příštího roku.

Designovaná předsedkyně SPÖ Pamela Rendi-Wagnerová to oznámila po překvapivém sobotním oznámení exšéfa strany Christiana Kerna, že na europoslaneckou funkci již nereflektuje a odchází do privátního sektoru.

Čtyřiceti devítiletý Schieder byl na tuto funkci zvolen jednomyslně vzhledem k dlouholeté zkušenosti ve vrcholných politických funkcích. Je absolventem vídeňské university kde dosáhl magisterského titulu na národo-hospodářské fakultě. Od roku 1997 byl po dva roky prezidentem Evropských mladých evropských socialistů ECOSY, poté devět let poslancem vídeňského zemského sněmu a v roce 2006 byl zvolen do parlamentu jako zahraničně politický mluvčí SPÖ. Od roku 2008 byl pak po pět let státním sekretářem na spolkovém ministerstvu financí a od roku 2013 po čtyři léta předsedou poslaneckého klubu strany v Národní radě – dolní komory rakouského parlamentu. Potvrzen má být na sjezdu strany 24.listopadu spolu s novou předsedkyni strany Rendi-Wagnerovou.

Je ženatý s vídeňskou sociálně demokratickou političkou Sonjou Wehselyovou s kterou má syna. Sám je náruživý turista a dlouholetým členem Přátel přírody Rakouska. Kromě toho je funkcionářem prvoligového SK Rapid Vídeň.

Prezidium došlo k tomuto závěru poté co bývalý spolkový kancléř Christian Kern po odstoupení z funkce předsedy SPÖ v sobotu překvapivě na tiskové konferenci oznámil, že nenastoupí v příštím roce ani jako vedoucí kandidát na euro poslance. Rendi-Wagnerové oznámil že se rozhodl učinit „tlustou čáru za politikem z povolání“ a svou budoucnost vidí v soukromém podnikání, kde byl před vstupem do politiky šéfem rakouských železnic ÖBB. V rozhovoru pro tiskovou agenturu APA šéfka strany prohlásila, že tím končí turbulence, do kterých se SPÖ v posledních týdnech dostala. Nyní chce, aby se strana soustředila na tři rozhodující body, kterým je zdravotní péče, důstojné bydliště a ofenzivní přístup k výchově odborných pracovních sil. Na dotaz má-li obavy z vnitrostranického intrikování upozornila na dobrou situaci v zemských organizací a jednoznačnou podporu v Dolních Rakousích, Vídni a ve Štýrsku.

Spolkový prezident Alexander Van der Bellen poděkoval Christianu Kernovi jménem Rakouské republiky za jeho působení a službu veřejnému blahu.

Psali jsme: Richard Seemann: Pamela Rendi-Wagnerová v čele rakouské sociální demokracie Richard Seemann: Německá velká koalice v ohrožení Richard Seemann: Sociální demokracie vyhrála volby v Švédsku Richard Seemann: Tři roky od Merkelové Wir schaffen das

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV