Richard Seemann: Jaká je budoucnost německých politiků po volbách?

Veřejnoprávní německá stanice ARD zveřejnila svůj přehled, před jakou budoucnosti budou stát současní špičkoví vládní politici po zářijových volbách. Někteří už tam nebudou, pro další by mohlo být těsno a jakou roli po volbách do Spolkového sněmu by mohli hrát hodnotí korespondenti hlavní redakce ARD:

Olaf Scholz vicekancléř, spolkový ministr financí z SPD bránil černou nulu tak dlouho, jak jen to bylo možné. Když přišla Corona, vyrovnaný rozpočet už nebyl prioritou a Scholz se snažil, aby se z krize dostal s "třeskem". Dostal se tak do potíží, když vysvětloval selhání svých úřadů v řadě případů a opozice si jako obvykle brousila zuby na stoického politika. Chce se stát kancléřem a pokud by se tak nestalo a kdyby se SPD vrátila do vlády by mohl zůstat ministrem. Ale co když SPD skončí v opozici?

Horst Seehofer spolkový ministr vnitra, výstavby a vnitřních věcí za CSU nedokázal splnit svůj největší mezinárodní úkol: Dohodu všech států EU o společném způsobu zacházení s žadateli o ochranu, ale nicméně po požáru v řeckém uprchlickém táboře Moria se dostal do role prostředníka EU. Na oplátku získal plnou podporu kancléřky, s níž byl od roku 2015 v rozporu v uprchlické krizi. Nový kurz Merkelové tak bývalého zastánce tvrdé linie stál podporu konzervativní frakce CDU/CSU na jedné straně a levicového vedení SPD na straně druhé. Seehofer tímto volebním obdobím končí svou padesátiletou politickou kariéru.

Heiko Maas spolkový ministr zahraničí, SPD v počáteční fázi se zdálo, že se ve své nové funkci nevyzná. Sárský rodák si však postupem času vydobyl postavení hlavního německého diplomata. Vypadá zdrženlivěji než jeho předchůdci a během jeho působení nedošlo k žádným průlomům, ale k malým pozitivním krokům. Jeho zásada: alespoň udržovat dialog se zeměmi jako je Turecko nebo Rusko. Majákovými projekty byly konference v Libyi a Aliance pro multilateralismus. Cítil se být "vedoucím jediné stále otevřené" operace repatriace imigrantů během pandemie. Kdo by se však chtěl dobrovolně vzdát postu šéfa ministerstva zahraničí a zda bude moci Maas i nadále cestovat vládními letadly do značné míry závisí na volebních výsledcích SPD, aby se při nejhorším alespoň mohl vrátit do Spolkového sněmu.

Peter Altmaier, spolkový ministr hospodářství a energetiky z CDU, rychle reagoval na krizi Corony a poskytl miliardovou pomoc. Velmi rád by ve své funkci pokračoval. Jako společník Merkelové se však nestaví za nový začátek politiky a na jaře se vyslovil proti svému stranickému šéfovi Laschetovi jako kandidátovi na kancléře a tím přišel téměř o všechny případné šance.

Sociální demokratka Christine Lambrechtová, ministryně spravedlnosti a ochrany spotřebitele, pro rodinu, seniory, ženy a mládež má nejdelší vládní titul. V roce 2019 nahradila Katarinu Barleyovou, která se přesunula do Evropského parlamentu. Byla zpočátku považována za provizorní řešení, ale rychle se na to zapomnělo. Kromě kvót pro ženy ve správních radách a novely autorského zákona přinesla mimo jiné i změny v zákoně o vymáhání práv k sítím. Souviselo to s jedním z jejích hlavních projektů - rozsáhlým legislativním balíčkem pro boj proti pravicovému extremismu a trestným činům z nenávisti. Lambrechtová musela v posledních metrech existence vlády nastoupit i na post ministryně pro rodinu, protože Franziska Giffeyová odstoupila. Je jí 56 let a po více než 20 letech v Bundestagu už nebude kandidovat, ale chce se vrátit k původní práci právníka.

Annegret Kramp-Karrenbauerová - spolková ministryně obrany za CDU, osobně oblíbená u vojáků, bojovnice proti pravicovému extremismu v Bundeswehru, což je jednou z jejích priorit, v poslední době však v tomto ohledu působila nešťastně a neobratně. Její pověst nevylepšily ani některé technicky sporné návrhy jako bezpečnostní jednotka v Sýrii, robustní nasazení v Mali. Velmi ráda by pokračovala a často to dává najevo. Je to žena, která je schopná ministrovat a těch unionisté příliš mnoho nemají. Šance: 50:50.

Hubertus Heil, spolkový ministr práce a sociálních věcí, SPD, byl jedním z nejvytrvalejších pracovníků velké koalice a stál si za svým i přes velkou opozici. Například v dlouhém sporu s CDU/CSU o základní důchod hájil z pohledu své strany jeden z nejúspěšnějších projektů tohoto volebního období. Byl jedním z nejdůležitějších, ne-li nejhlasitějších krizových stranických manažerů v pandemii Corony a mimo jiné zodpovědný za příspěvek na zkrácenou pracovní dobu a snazší přístup k podpoře v nezaměstnanosti. Ve svých 48 letech ve spolkových volbách kandiduje jako jednička SPD v Dolním Sasku.

Spolkový ministr dopravy a digitální infrastruktury z CSU Andreas Scheuer ve svém resortu realizoval několik významných projektů dopravní politiky. Hlavním bodem kritiky opozice bylo neúspěšné mýtné pro automobily a porušení zákona o rozpočtu a veřejných zakázkách. Scheuer slaví v den voleb do Spolkového sněmu 47. narozeniny a chce získat další dekret na pozici ministra. Nepřispívá ale pozitivně k obrazu CSU a je docela možné, že bude muset předat ministerstvo dopravy budoucímu koaličnímu partnerovi.

Svenja Schulzová - spolková ministryně životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti za SPD se považuje za nejúspěšnější ministryně v kabinetu kancléřky Merkelové. Cenu CO2 oznámila již v roce 2018 a prosadila ji proti odporu CDU/CSU a zpočátku i proti vůli vlastních stranických soudruhů. Dostalo se jí velké pomoci zvenčí, a to prostřednictvím demonstrací Fridays for Future a rozhodnutí Spolkového ústavního soudu. Oficiálně si chce práci udržet, ale pravděpodobnost, že se to podaří, je však poměrně malá. Kandiduje do Bundestagu a pouze za "zeleno -červeno- žluté ampelovské konstelace" by mohla mít šanci stát se opětně ministryní.

Spolkový ministr zdravotnictví, CDU, Jens Spahn v prvních dvou letech svého funkčního období obšťastnil lidi zákonným zdravotním pojištěním spojeným s novými drahými službami. Hledal ošetřovatelský personál po celém světě, ale nemohl vyřešit nedostatek v německých nemocnicích a zařízeních pro seniory. Stal se krizovým manažerem během pandemie Corony, zpočátku úspěšný, mezitím s rozpaky a kritikou až po požadavky na jeho odstoupení. Zároveň zkušený čtyřicátník. Pokud bude CDU po volbách do Bundestagu rozdělovat posty, bez Spahna těžko se obejde.

Julia Klöcknerová, spolková ministryně pro výživu a zemědělství z CDU se často spoléhala na dobrovolné závazky, například pokud jde o nižší obsah cukru v polotovarech nebo rozšířené nutriční označování. Nevýhoda? Přílišná provázanost s potravinářským průmyslem a váhavost při zavádění větší ochrany životního prostředí a zvířat v zemědělství. Nepodařilo se jí prosadit značku dobrých životních podmínek zvířat, ačkoli je v koaliční smlouvě. Klöcknerové je 48 let a stále má ambice. Je však otázkou, zda si bude moci své portfolio udržet, a to i v případě, že se CDU/CSU vrátí do vlády.

Gerd Müller, spolkový ministr pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, CSU, byl "dobrým svědomím" velké koalice. "Svět bez hladu je možný," zní jeho krédo. Bojoval o každý cent navíc pro svůj rozpočet. Müller, kterému je 66 let, již nekandiduje do Spolkového sněmu z věkových důvodů, chce uvolnit místo mladším. Od ledna 2022 by měl vést Organizaci OSN pro průmyslový rozvoj.

Spolková ministryně školství a výzkumu, CDU, Anja Karliczeková pomohla spustit digitální pakt pro školy a další spolkové programy financování v miliardové hodnotě - například na vývoj vakcín. Kritici ji považují za neviditelnou a bez jasného profilu. Důvodem může být i skutečnost, že za vzdělávání odpovídají především spolkové země. Padesátiletá ministryně chce zůstat ministryní školství a výzkumu. O vládní funkce se však uchází i několik dalších členů CDU v Severním Porýní-Vestfálsku.

Helge Braun, kancléřský ministr a spolkový ministr pro zvláštní úkoly, CDU, jako šéf kancléřského úřadu dlouho koordinoval spolupráci spolkových ministerstev, aniž by se příliš ozýval. V době krize Corona byl tento anesteziolog a lékař pohotovostní služby zodpovědný za schůzky spolkového zemí a vysvětloval politiku kancléřky za Corony v mnoha diskusních pořadech. Kvůli často přísným návrhům na boj s pandemií se někdy objevovala ostrá kritika ze strany spolkových zemí. Jako šéf úřadu prorazil v oblasti digitalizace cestu k zapojení občanské společnosti, což je klíčové slovo: otevřené sociální inovace. S největší pravděpodobností bude znovu zvolen do Spolkového sněmu jako jednička kandidátky hesenské CDU.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

