Richard Seemann: Nahlesová rezignuje na všechny své funkce

Kdo jí bude následovat v její třinácti měsíční předsednické funkce je sice nejasné, ale zřejmě přechodně zaujme její místo 48 letá právnička a politička Marie Luise (Malu) Dreyerová. Od roku 2013 zastává úřad ministerské předsedkyně čtyřmilionové spolkové země Porýní-Falcko. Členkou strany se stala v 34 letech a svou kariéru započala již v roce 1995 kdy se stala starostkou města Bad Kreuzenach.

Nejde jen však o výměnu funkcí, ale i o možný osud velké koalice s křesťanskými demokraty, protože poslední přepočty ukazují, že v současné době mají již jen 38 procentní většinu. Nahlesová ve svém dopisu přebírá na svojí osobu veškerou odpovědnost za špatné výsledky nejen avropských voleb, ale ztráty vedoucího postavení ve Svobodném hanzovním městě Brémy po 73 letech. Proto v pondělí oznámí na předsednictvu strany svou rezignaci na úřad předsedy SPD a následujícího dne v poslanecké frakci Bundestagu na jeho vedení. Tím umožní, aby byla možná provedena co nejrychleji výměna na těchto vedoucích stranických funkcí.

Viceknacléř a spolkový ministr financí Olaf Scholz, který v sobotu obhajoval Nahlesovou vyslovil politování nad její rezignací. Zdůraznil, že nejen strana, ale celé Německo by mělo být vděčné této ženě, která v kritických okamžicích převzala odpovědnost za stabilitu země a zahájila obnovovací vnitrostranický proces. Podle jeho názoru socální demokraté se poprvé neocitli v obtížné situacie, důležité proto je dsoustředit se v příštích dnech na další kroky směřující k vyvedení této nejstarší německé politické strany z krize. Místopředseda SPD Ralf Stegen varuje přitom, aby se okamžitě přijímaly nějaké nepromyšlená usnesení. Naším cílem musí být solidárně dojít k takovým závěrům, které nás vyvedou ze současné krize a obnovení nutné důvěry.

Předsedkyně frakce Aleternativy pro Německo v Bundestagu Alice Weidelová prohlásila, že jde o začátek rozpadu velké koalice. Vzhledem k tomu, že podle posledních volebních průzkumů se stalo nejsilnější německou stranou Společenství 90/Zelení bez její účasti nebude možno vytvořit koaliční vlády jak na celospolkové úrovni, tak nyní v Brémách. Angela Merkelová ubezpečila, že odstoupení Nahlesové neovlivní velkou koalici. Budeme pokračovat ve vládní práci s vědomím velké odpovědnosti, prohlásila kancléřka. Šéfka CDU Annegret Kramp-Karrenbauerová apelovala na SPD, aby přes odstoupení Nahlesové neohrozila stabilitu současné koalice křesťanských a sociálně demokratických stran.

Dopis Nahlesové členům SPD.

"Liebe Genossinnen und Genossen,

ich habe den Vorsitz von Partei und Fraktion in schwierigen Zeiten übernommen. Wir haben uns gemeinsam entschieden als Teil der Bundesregierung Verantwortung für unser Land zu tragen. Gleichzeitig arbeiten wir daran, die Partei wieder aufzurichten und die Bürgerinnen und Bürger mit neuen Inhalten zu überzeugen.

Beides zu schaffen, ist eine große Herausforderung für uns alle. Um sie zu meistern, ist volle gegenseitige Unterstützung gefragt. Ob ich die nötige Unterstützung habe, wurde in den letzten Wochen wiederholt öffentlich in Zweifel gezogen. Deshalb wollte ich Klarheit.

Diese Klarheit habe ich in dieser Woche bekommen. Die Diskussion in der Fraktion und die vielen Rückmeldungen aus der Partei haben mir gezeigt, dass der zur Ausübung meiner Ämter notwendige Rückhalt nicht mehr da ist.

Am kommenden Montag werde ich daher im Parteivorstand meinen Rücktritt als Vorsitzende der SPD und am kommenden Dienstag in der Fraktion meinen Rücktritt als Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion erklären. Damit möchte ich die Möglichkeit eröffnen, dass in beiden Funktionen in geordneter Weise die Nachfolge geregelt werden kann. Bleibt beieinander und handelt besonnen!

Ich hoffe sehr, dass es Euch gelingt, Vertrauen und gegenseitigen Respekt wieder zu stärken und so Personen zu finden, die ihr aus ganzer Kraft unterstützen könnt. Unser Land braucht eine starke SPD! Meinen Nachfolgerinnen oder Nachfolgern wünsche ich viel Glück und Erfolg.

Mit solidarischen Grüßen

Andrea Nahles"

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

autor: PV