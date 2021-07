Richard Seemann: Poslední letní tiskovka Angely Merkelové

reklama

To je Murphyho zákon, říká rezignovaná Corinna Buschowá, šéfkorespondentka evangelické tiskové služby, která vedla poslední letní tiskovou konferenci s kancléřkou. Co se může pokazit, to se pokazí. Mikrofony v sále, přes které mohou mluvit novináři, jsou mimo provoz. Merkelová navrhuje, aby Buschowá otázky zástupců médií jednoduše zopakovala. Koneckonců její mikrofon stále funguje. A je to tu znovu: typický pragmatismus Merkelové. Na tiskové konferenci se to znovu a znovu objevovalo.

Život bez krizí je jednodušší, ale když už přijdou, je třeba je řešit, odpovídá Merkelová na otázku, zda jí lichotí titul krizové kancléřky. Na otázku, jak se má klimatická krize překonat, však kancléřka navzdory opakovaným dotazům nemá jasnou odpověď. Je jí jasné, že tímto tempem nemůžeme pokračovat. Koneckonců je vybavena dostatečnými vědeckými znalostmi. Kancléřka také ví, že to pro mnoho občanů znamená drastické změny. Merkelová varuje, aby se podívali faktům do očí. Celková kompenzace se neposkytuje. Nemůžete stanovit vyšší cenu energie, ale vrátit každý cent.

Klimatická krize, zahraniční politika, koronavirus, povodňová katastrofa: Na poslední letní tiskové konferenci kancléřky se novináři tradičně ptají na všechna témata, která je zajímají. Tentokrát si někteří z nich zjevně chtěli udělat inventuru. Koneckonců to bylo pravděpodobně poslední setkání tohoto druhu s kancléřkou po šestnácti letech panování. Novináři se například zajímali o to, zda je ukončení jaderné energetiky správné. Merkelová: "Kostky jsou vrženy." Co vyplývá z covidové krize společnosti? "Pokud jde o digitalizaci, musí se Německo zlepšit." A co bude Merkelové jako kancléřce chybět? "Toho, co ti chybí, si všimneš, až když už to nemáš" odpověděla. Pro Merkelovou je typické, že jen zřídka prozrazuje osobní údaje.

V posledních letech se stala populární především díky svému krizovému managementu, analyzuje autor Ralph Bollmann, který o Merkelové napsal životopis. V pandemii s koronavirem však nenašla správný přístup. Přírodovědec měl lidem poskytnout perspektivu. Místo toho si hrála na Kassandru, neustálou pesimistku na vedlejší koleji. To je osten, který nyní zůstává na konci jejího funkčního období.

Také Merkelová zřejmě považovala roli východního Německa za obtížnou. Jako dcera pastora nemá typický životopis z NDR, vysvětluje Bollmann a mluví o tom, že část východoněmeckého obyvatelstva měla pocit, že je Merkelová nevidí, což vedlo k odcizení. Merkelová na otázku o svém životě v NDR odpověděla: "Bez původu není žádná budoucnost.“ Nikdy však nevedla volební kampaň s ohledem na Východ. Nastal čas pro západoněmeckého kancléře. S Baerbockovou, Laschetem a Scholzem není ve hře žádný kandidát s východním původem.

Přitom otázka jejího nástupce na této tiskové konferenci vůbec nezazněla. Merkelová si je dobře vědoma toho, že dosud byla poměrně zdrženlivá. Na otázku, kde stráví volební večer, kancléřka odpověděla: Se stranou, které je "blízká" - krátká odmlka - "er členkou". To vyvolalo velký smích, protože Merkelová se o CDU nezmínila.

A pak tu byla výzva Merkelové k většímu prosazování žen, i když ne v přímé souvislosti s otázkou kandidáta na kancléře. Výchozím bodem byla otázka, zda ženy dělají politiku jinak než muži. Kancléřka se domnívá, že ne nutně. Obecně však ženy touží po větší efektivitě. Kancléřka je prostě pragmatická, konstatovala účastnice závěrečné životní tiskové konference zpravodajka veřejnoprávní ARD v pořadu Tagesschau.

