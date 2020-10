Roman Pokorný: Elegantní moderátorka Tománková, horolezkyně Výborná a pedagog Moravec

reklama

Majitelé plazmových obrazovek si až stěžovali, že donekonečna běžící pásek s volebními čísly jim vypaloval do obrazovky nepříjemný proužek, který pak vadil při sledování ostatních pořadů. I tak mohly volby 2020 znepříjemnit život občanů.

Jinak vše dopadlo tak, jak se očekávalo. Všichni vyhráli, všichni byli spokojeni, všichni děkovali svým voličům. Nejlepší byli Piráti, protože měli největší nárust hlasů od minulých voleb, ODS zase ukázala, jak ji všichni mají rádi a vyhrávala v koalici i samostatně. Seznam.cz, kde určitě Andreji Babišovi a jeho hnutí ANO nejsou příznivě nakloněni, přitom v pondělí uveřejnil zcela jasné výsledky voleb podle celkového počtu hlasů. ANO volilo přes 604 tisíc voličů, druhé Piráty skoro o polovinu méně 333 tisíc voličů a třetí ODS získala jen 192 946 hlasů. Za zády ale už měli „neoblíbené“ uskupení Tomio Okamury SPD, které dostalo skoro 170 tisíc hlasů. Páté a po volbách nejčastěji oslavované hnutí STAN si ve volbách zvolilo 141 4477 voličů. Není pak důležité, jak povolební domlouvání zamává vedením na krajích. Prostě jde o jasné vítězství ve volbách, což se hlavně našim veřejnoprávním médiím prostě nelíbilo.

Sned jediná televizní redaktorka Marcela Augustová sice až na malé zaváhání, profesionálně ale zvládnuté, znala složení a názvy všech nejrůznějších koalic a uskupení v jednotlivých krajích, o kterých hovořila ve virtuálním studiu při představování průběžných výsledků. Role je to nevděčná, přesto si málokdo v ní dovede představit někoho jiného než ji.

Zpravodajství ČT z voleb lze celkově hodnotit vysoce pozitivně. Provětrala se většina z redaktorů při rozhovorech mimo studio, ukázala se opravdová síla zpravodajské stanice ČT24. Velmi slušnou vizitku za zvládnutí voleb si vystavila také Nova. Zvláště jejich grafika výsledků byla nejlepší.

Přemíra voleb v televizi zřejmě přesvědčila moderátora Václava Moravce, anebo více jasné vítězství neoblíbeného Babiše, zvolit i v povolebních Otázkách jen pandemii coronaviru a v té souvislosti chřadnoucí ekonomiku. Václav Moravec jen těžko bojuje svými Otázkami o diváky a v neděli se určitě mnoho nezměnilo. Tak alespoň, že se o jeho popularitu stará také veřejnoprávní Český rozhlas. V Radiožurnálu byl představen jako hvězda české žurnalistiky a jako významný pedagog na fakultě, která nové žurnalisty vychovává. Tak se to alespoň svým posluchačům snažila vnutit oblíbená rozhlasová moderátorka Lucie Výborná, která zrovna nezdolávala jako vášnivá horolezkyně nějaké hory a nenatáčela pro konkurenční Seznam TV. Tak hlavně, že jsme se dozvěděli, jak by měl veřejnoprávní redaktor a všeobecně dobrý redaktor pracovat. Hodně se v diskuzi Výborné s Moravcem mluvilo i o etice novinářské profese. Škoda, že o ní Václav Moravec nepromluvil před svou kolegyní Norou Fridrichovou. Jinak by sotva mohla v 168 hodinách bez jediného pádného důvodu dopodrobna a dlouze sledovat zdravotní problémy prezidenta Zemana s pohybem při volbách do Senátu.

Jaký rozdíl například od zkušeností a etických zvyklostí anglických režisérů a přímo fotbalových kameramanů, kteří například při vážnějším zranění fotbalisty detaily neukazují. Naše televize se naopak předhánějí, kdo ukázal více krve zraněného sportovce. Asi se ještě nestihli vzdělat od našeho guru redaktora Václava Moravce.

To Partie Terezie Tománková se téma voleb nebála. Nejdříve vedla na zámku v Lánech otevřený, živý rozhovor s prezidentem Zemanem, pak se v zahradě zámku sešla s představiteli nejúspěšnějších stran z letošních voleb. Setkání se za ODS účastnil Zbyněk Stanjura a neuhnul ze své stranické pozice, že za všechno může Babiš, a to například za to, že se s virem nedomluvil, kdy a v jaké síle vrátí. Největší radost z neúčasti v této debatě měl zcela určitě předseda ODS Fiala. Ve chvíli, kde se na zahradě začal zdvihat vítr, by asi jen těžko nechal bez pohromy jeho vždy do jediného vlásku pečlivě upravený účes.

A to ho nikdy v klidu nenechá. Ostatní byli v pohodě. Piráta Bartoše chránily jeho dredy, Faltýnka holá hlava. S největší elegancí si s větrem poradila moderátorka Tománková a její účes se ukázal jako nejlepší.

V povolebních vysílání si ČT v 168 hodinách znovu připomínala i některé stranické předvolební klipy. Jednoznačným vítězem se stal komunistický skeč, jak jistý politik vysvětluje rozdíly mezi kapitalisty a komunisty. Kapitalista prý nechá pracujícím jen jednu porci z koláče a oni jim dají celý. Bylo to výborně vymyšlené, akorát proti zadavateli reklamy. Koláč byl již značně, jemně řečeno nečerstvý, a to nejlepší měl určitě za sebou. I tak by se dala charakterizovat těžká porážka komunistů ve volbách. Věren poučce o etice raději nikdo nepřipomíná skalpovaného místopředsedu KSČM Kováčika po pádu ze střechy chaty.

Roman Pokorný

Psali jsme: Premiér: Co to jako předvedla ČT? Co to bylo za komentátory? Voličům samozřejmě děkuji, moc si toho vážím Roman Pokorný: Prymula zná výsadu králů Roman Pokorný: Svět se zbláznil, a Češi s ním, fotbal bude zase bez diváků Roman Pokorný: Přestaňte už strašit lidi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.