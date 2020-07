Roman Pokorný: Málo muziky za hodně peněz nabízí o prázdninách Česká televize. Pro reprízy má ale nový kanál ČT3

reklama

Pohled do programů tohoto týdne mluví jasně. Například průměrný věk pořadů vysílaných na jejich hlavním programu ČT1 je skoro dvacet let. Na dalších kanálech ČT je to samozřejmě ještě daleko horší. Konkrétně tento víkend ČT1 nabízela stále svým naplno platícím koncesionářům nejprve odpolední seriál Velké sedlo s datem vzniku 1987, potom český psychologický film Cizí lidé z roku 1983. Obvyklá nedělní polední pohádka Panenka z vltavské tůně byla stará 24 let. Tedy programy staré 33, 37 a 24 let. O moc lepší to nebylo ani v hlavním vysílacím čase od 20 hodin. Nejprve repríza českého filmu Domácí péče z roku 2015 a potom seriál Hříšní lidé města brněnského z roku 1998. Česká televize tak v neděli vysílala programy na svém premiérovém kanálu v průměru staré více jak 25 let. No a co, jsou prázdniny, říkají většinou na podobné výtky o nadbytečných reprízách odpovědní šéfové z Kavčích hor.

Největší konkurencí ČT1 je pak za koronakrize nově vzniklý kanál ČT3, který je důsledně věnován pořadům z archívu. Zde se ale sahá ještě do hlubší minulosti programů odvysílaných na České televizi, spíše ještě na Československé televizi, protože jde i o filmy z předlistopadové doby. Poslední víkend byl na programu ČT3 například typickou ukázku normalizační zábavy Haló, tady orchestr a balet ČST z roku 1980. Zvlášť baletní část tohoto hudebně zábavného programu je nejzábavnější.

Nedělní večer například vyhrála repríza Doktor od jezera hrochů, kterou vidělo více jak půl milionu diváků. O diváky by tedy nebyla nouze i o prázdninách.

Je to jeden z mnoha důkazů, že lidé hledají zábavu u televizních obrazovek také o prázdninách, stejně jako ostatní měsíce v roce. Hledají a často i více, ale hlavně platí 135 korun plus 45 korun jako rozhlasový poplatek, každý měsíc v roce, nehledě na to, kdy jsou školní prázdniny. Je docela s podivem, že ještě nikoho nenapadlo naopak na prázdniny nasadit do programu premiéry a tím nalákat diváky a odlákat je od repríz nejen na České televizi. Vloni se o to snažilo HBO, letos zřejmě kvůli koronakrizi, která zastavila i natáčení, chybí nové filmy. Tuto neděli však nabízelo HBO od 20 hodin premiéru americko-francouzského velmi dobře hodnoceného filmu Le Mans `66, který měl v kinech premiéru vloni. Investice do programu se prostě vyplatí a je jedno zda o prázdninách nebo jindy v roce. HBO se podle výroční zprávy daří také ekonomicky a počet předplatitelů postupně roste.

Potěšila také Prima, že se svým výkladním titulem, seriálem Slunečná, začne už o prázdninách od 25. srpna a dá se očekávat, že počet diváků, kteří tento seriál sledují, se bude opět pohybovat kolem 1,5 milionů. Seriál bude opět vysílán dvakrát v týdnu a reprízy na ČT1 mu určitě neodolají. Naštěstí.

Paradoxem je, že pokud nebudete chtít sledovat Českou televizi a dát přednost nějaké satelitní, nebo kabelové televizi včetně HBO, nebo jiných filmových kanálů, což nebude o moc dražší než poplatek ze Českou televizi, máte smůlu. 180 korun pro Českou televizi a Český rozhlas i tak zaplatíte. A to, i když nemáte rozhlasový přijímač, protože rozhlas můžete prý poslouchat i na televizi.

K málo novinkám na vlnách České televize tak patří například nedělní diskuzní Otázky Václava Moravce, kde se s Moravcem v diskuzi o koronaviru sešel šéf zubařů Roman Šmucler a minulý i budoucí kandidát na prezidenta a senátor Marek Hilšer a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Pánská trojice hostů v nehostinném studiu Otázek si tentokrát bez velkých emocí vzácně notovala, a protože svůj aktivismus potlačil také moderátor Václav Moravec, šlo o zajímavou debatu. Zvláště názory Romana Šmuclera patřily k tomu nejlepšímu z diskuze. Horší už to bylo v druhé části Otázek s hosty Michalem Klímou a Danielem Prokopem, které opět spadly na svoji obvyklou, průměrnou, ničím nevyčnívající úroveň. Tak to snad raději nějakou dvacet let starou pohádku, a nebo hudební show.

To Partie, politická debata na Primě a CNN Prima News s Terezií Tománkovou byla vedená s nadhledem a korektně. Debatující poslankyně za ODS Jana Černochová a šéf sociálních demokratů Jan Hamáček. Ve studiu sice udržovali odstup, přesto šéf ČSSD přišel v ochranné roušce, na rozdíl od obou žen, a nejen kvůli tomu působil odtažitě a nesvůj. Snad i proto se dvakrát uchýlil v politice nepříliš často používanému povzdechu „ježíšmarja“. Poněkud zastaralý výraz ale jasně vyjadřuje nervozitu, a ne úplně jasný postoj a klidný stav mysli. Proč on předseda strany a důležitý ministr současné vlády má diskutovat „jen“ s poslankyní za ODS Janou Černochovou. Jakoby se ptal, proč na jejím místě nesedí „rovnocenný host“ předseda ODS Petr Fiala.

Nejvíce ho rozhodila otázka, zda se Jiří Paroubek stal jeho poradcem. Prý nestal, ale čte jeho materiály, které mu posílá. A hotovo a „ježíšmarja“ už mne neotravujte s takovými otázkami. Co když tím ale chtěl naznačit přiblížení k lidovcům. Straně, která se potápí v nezájmu voličů, stejně tak jako strana Hamáčkem vedená.

Nová zpravodajská stanice CNN Prima News zatím zápasí s pozicí nováčka na televizním trhu, postupně ale nachází své místo. Zvyšuje se podíl domácích zpráv, více redaktorů vysílá přímo z terénu a některé nové tváře zpravodajství mají určitě šanci zaujmout, pokud plně využijí příležitost, které jim televizní kanál se silným zázemím nabízí. Nové diváky určitě naláká i staronová populární moderátorská dvojice Karel Voříšek a Markéta Fialová, známá už z televize Nova. Na obrazovce jsou přesvědčiví a sehraní. Markéta Fialová, jakoby v roli moderátorky, vedle svého partnera ožila a zapomněla tak na svůj neúspěšný pokus o publicistický žánr Silný hlas Markéty Fialové, který začala bez většího zájmu diváků moderovat na této stanici.

