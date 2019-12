Rudolf Mládek: Fake news může být i jen polopravda

Dovolím si s autorem polemizovat, protože našim čtenářům nenapsal to podstatné. Zaprvé veškerá dosavadní svědectví jsou typu „ Já myslím, že prezident si myslel“ a nebo „Já myslím, že asi prezident chtěl“. A obvykle jsou od lidí, které úřadující prezident Donald Trump odvolal z jejich státem placených funkcí. Tak podjatí svědci se opravdu jen tak nenajdou. Podruhé, kdyby přepis telefonního rozhovoru Donalda Trumpa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenskyjem obsahoval demokraty vznášená obvinění, žádní svědci by vůbec nebyli potřeba. Takže to mají demokraté opět na vodě. A potřetí, a to je výhrada k celkovému článku: Senát není mašinérie na zvedání rukou pro či proti Trumpovi. To pravé ořechové teprve začne.

A to tím, že si Senát před svým verdiktem, potvrzený hlasováním, pozve k výslechu ty, kterých se korupční kauza dotýká., Oba pány Bidenovi, otce i syna a rodinu Clintonových, tedy Billa a Hilary a ti všichni budou muset vypovídat před Senátem a pod přísahou. Jistě si všichni všimli, že jich se vyšetřující demokraté na nic neptali, ačkoliv se veřejně v médiích jejich úlohy v celé kauze probíraly. A máme tu z Ukrajiny také nějaké ty veřejně se hlásící svědky, kterých se pro jistotu demokraté opět na nic neptali.

To, že celé to bombastické obžalování proti Trumpovi se Bidenovým (existuje prokazatelný filmový záznam ex-viceprezidenta Joa Bidena) a demokratům vymstí, si můžeme klidně vsadit. Však už se ze samotného tábora demokratů ozývají hlasy, že celý proces impeachmentu se může obrátit proti nim samotným. Stejně jako se to stalo u tak „jasné a předem prokazatelné“ ruské stopy, která skončila naprostým výbuchem. A píše-li výše uvedený autor z LN Martin Hampejs, že Trump už nemůže být omilostněn, pak nevím, z jakého práva vychází, neboť žaloba není vynesením rozsudku a korupci Donald Trump na Ukrajině zcela zjevně nepáchal, nýbrž volal po jejím vyšetření. Trump žádné omilostnění potřebovat nebude, u pánů Bidenových a rodiny Clintonových bych si na takový výsledek nevsadil.

