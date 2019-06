Rudolf Mládek: Kauce za satelitní mýtné se zvýší

Kraje svůj boj prohrály a musely. Výnos 1,5 miliard korun a podmínky soutěže na provozovatele mýtného systému byly silnější argumenty, než protesty krajů. Ale vládní sestava drží jedenáct hejtmanů a tak je zřejmé, že nová vyhláška nakonec hladce projde.

Plánované kauce jsou záruka za vrácení nepoškozeného elektronického zařízení – palubní jednotku. Je všeobecně známo, že satelitní palubní jednotky mají vyšší pořizovací cenu nežli mikrovlnné palubní jednotky. Z toho tedy vyplynula nutnost zvýšit cenu kauce do výše pořizovací ceny takovéto satelitní palubní jednotky. To se sice nelíbí dopravcům, kteří odmítají zvýšení kauce z hodnoty 1550 Kč na hodnotu 2468 Kč, ale jedná se stále o vratnou kauci. Opačně dopravci vzali na vědomí, že se mýtné rozšíří o 900 km silnic I. třídy. Ostatně zvýšené poplatky se odrazí ve zvýšené ceně zboží a to už není problém dopravců.

Vláda slibuje, že Ředitelství silnic a dálnic ČR, které je provozovatelem Systému elektronického mýtného, bude v průběhu roku 2020 sledovat dopady zpoplatnění, přičemž ve druhé polovině roku 2020 budou výsledky ve spolupráci zejména s Asociací krajů České republiky a Svazem měst a obcí České republiky zhodnoceny, ať už jde o pozitiva či negativa. Jde především o otázky životního prostředí a dopadů opotřebení využívaných komunikací. Platí však podstatné, že 1,5 miliardy nakonec zaplatí občané. A je otázkou, zda za to od státu také něco získají. Při současných cenách oprav komunikací I. třídy není vyloučeno, že na tom prostě a jednoduše opět prodělají.

(zdroj: MD - Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace - Shrnutí závěrečné zprávy RIA)

autor: PV