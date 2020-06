Rudolf Mládek: Kdo je viník nepokojů v USA?

Na první pohled se zdá, že odpověď je jednoduchá. Jeden řekne, že je to policista, který při zákroku usmrtil zatýkaného vícekrát trestaného občana, druhý namítne, že je to bílý rasismus a třetí namítne, že hlavním problémem je chudoba černých Američanů, kteří se sami nazvali Afroameričany.

Je to samozřejmě chudoba, která nemalé části Afroameričanům neumožňuje platit si dobré zdravotní pojištění, je to chudoba, které ovlivňuje jejich nepříliš kvalitní bydlení a je to samozřejmě chudoba, která přes veškeré „pozitivní diskriminace“ nakonec umožňuje jen části Afroameričanů opustit gheta, kde žijí, nezřídka zavaleni drogami a vzájemným násilím.

„Hlavním problémem americké politiky za poslední čtyři desetiletí je to, že bohatí získali politickou moc, kterou použili k provádění politiky, která obohacuje bohaté na úkor dělníků,“ říká ekonom Paul Krugman, mj. nositel Nobelovy ceny za ekonomii (viz zde). Skutečnost, že globalismus učinil bohaté ještě bohatšími a chudé ještě chudšími nevidíme jen ve Spojených státech, ale také ve Francii, Itálii a výčet by mohlo pokračovat.

Rezavý pás Ameriky, odkud zmizely výrobny a montovny je odrazem globalizační politiky. Kdo ztratil kvalifikovanou dělnickou práci jako první? Odpověď je nabíledni. Je sice hezké, jak nám média hlásí, co vše si multimilionáři koupili, ale málo čteme, jak také pomohli, zafinancovali, jak se alespoň o maličkou část zisku podělili s vlastními občany. Dnes téměř 300 globalistických firem se špatným svědomím posílá hnutí Black Lives Matter stamiliónové dary a je to špatně z mnoha důvodů. První je ten, že je to pozdě. Druhý je ten, že to firmy dělají z důvodů pokryteckých nikoliv občanských a třetí je ten, že dárci vůbec nevědí, co se s těmi penězi stane a jak budou využity. Co třeba na zbraně? Kdo tomu zabrání?

Za viníka je dnes v levicových médiích označován úřadující prezident Donald Trump, ale je to příliš zjednodušený pohled, stejně jako tvrzení, že rasismus páchají pouze bílí Američané vůči černým. Tak černobílé to není a každé zjednodušení problému vede jenom k nesprávnému řešení. Řádící gangy vypalovaly v Chicagu i černošské obchody, žhářkou v Atlantě v restauraci Wendy byla podle záběrů z kamer bílá Američanka Natalie White, a v CHOP zóně v Seattlu, kde měl vzniknout nekonfliktní multikulturní ráj padly už první výstřely a jsou zranění a mrtví (viz zde).

Amerika si stejně jako Evropská unie bude muset vyřešit své sociálněprávní otázky sama, ale dokud budou hlavní politici loutkami globalistů, nevyřeší se jen tak nic. Ekonomický zisk se stal modlou a to za jakoukoliv cenu a hlídací pes demokracie, tj.média se staly už jenom poníženými slouhy svých majitelů. Přiznat, že za chudobu a morální degradaci západního světa nese vinu globalizační politika si nikdo z politiků netroufl. A jen tak netroufne. Ale tato politika ústí i v současné nepokoje i ve vzájemnou nevraživost.

Bez peněz globalistů se volby vyhrát nedají a tak nečekejme z úst politiků, že budou veřejné problémy správně pojmenovávat a navrhovat skutečná řešení. Slepí nevidí, hluší neslyší a mlčení pomáhá vysedět problém. Nakonec se najdou finanční záplaty na to, aby se vlk (protestující) nažral a koza (globalisté) zůstala celá. Aby se něco změnilo, musela by politika obsahovat nové ideje, nová řešení a politickou sílu na jejich prosazení. Nic takového západní civilizace dnes nemá.

V Evropské unii se nabízí neosocialismus a cosi stejně utopického se rodí v USA. Tam se problémy řeší mj. kácením soch a zakazováním filmů. Řešení jako z oka vypadlé známým totalitám. Vše je to špatně a dobrý konec to nemůže přinést. Proto západní civilizaci žádné vzývané světýlko v tunelu dnes nesvítí.

Rudolf Mládek

