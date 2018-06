Rudolf Mládek: Malá pod velkou palbou

Všechna mediální pozornost je upřena na novou ministryni spravedlnosti, která, a to si přiznejme, si tuto pozornost vykoledovala. Na většinu výhrad a útoků reagovala mlčením, nečinností a nulovou obhajobou.

Tím ale umožnila pouze jeden výklad v médiích uváděných údajných faktů a skutečností a tak i zjevné zveřejněné nesmysly začala veřejnost přijímat jako pravdu. Protože v politice platí, že kdo mlčí, tak se přiznává, neboť není schopen kritiku vyvrátit. Ještě včera se kritika Malé mohla zdát být nedůležitá, dnes je situace jiná.

Opsaná diplomová práce

Panevropská universita v Bratislavě (PEUNI) , kterou v oboru právo absolvovala ministryně Malá v roce 2011, začala po aféře na plzeňské právní fakultě analyticky porovnávat diplomové práce. Důvod byl prostý: Zabránit plagiátům a podvodům. Všechny práce jsou proto v elektronické podobě k nalezení v archívu PEUNI a je možné magisterské a bakalářské práce (na rozdíl od prací některých českých politiků a podnikatelů) na PEUNI vyhledat.

Podle Radiožurnálu analytický tým prokazuje, že Malá opsala nepřiznané pasáže z diplomové práce Veroniky Grossové, sepsané o pět let dříve na Masarykově univerzitě v Brně. V jednom případě Malá dokonce převzala původní text i se dvěma překlepy. To je dost průkazné. Jde ale zároveň o vážné obvinění. Ministrem spravedlnosti nemůže být nikdo, kdo se při zpracování magisterské práce dopustil autorského podvodu. Za obdobná prokázaná zjištění politici v EU všude odstupují.

Babiš nenaslouchal

Informaci o plagiátorství Malé zveřejnily i média patřící do působnosti Andreje Babiše, premiéra, který si ministryni Malou vybral do své druhé vlády. Odhalení plagiátorství a jeho zveřejnění je nepochybně velmi závažnou věcí. Ministr spravedlnosti vůbec nemusí být právníkem, jak správně poznamenal např. JUDr. Sokol, ale žádný ministr nemůže zastávat svůj úřad s dílem opsanou diplomovou prací. Možná, že ta nulová obhajoba Taťány Malé byla již od počátku taktikou, která měla odvrátit pozornost médií. Malá ale docílila pouze opaku a premiér Babiš, který ještě ani nemá vládu s důvěrou Poslanecké sněmovny už musí řešit závažný problém. S touto ministryní pravděpodobně jeho vláda důvěru nezíská. Mimochodem, kritika jmenování Malé zaznívala předem jak od opozice, tak i od politických partnerů ANO a premiér Babiš jim nenaslouchal. To asi nebylo prozíravé.

autor: PV