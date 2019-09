Rudolf Mládek: Nejprve nás Václav Klaus junior šokoval

„Trikolóra není strana pravicová,“ uvedl překvapivě Václav Klaus junior (VKj) pro iDnes (1) v předvečer ustanovujícího sněmu v Brně. Tam byl VKj zvolen do čela hnutí a v kandidátském projevu označil konzervatismus za punk dneška. Přiznejme si, že to nepochybně mnohé voliče a příznivce muselo lehce šokovat, protože údajné neexistující dělení na pravici a levici stále existuje, byť možná některé hrany už nejsou tak ostré.

Také v rozhovoru pro Echo24 Václav Klaus junior vyloučil, že by mělo být hnutí pravicové, ale jako pravicový by se dle něj mohl označit programový pilíř s názvem „Bohatství vzniká z práce“. Dělení politiky na pravici a levici dle něj upadlo. „Žádné pravice jsem se nevzdal, ale teď je to posunuté tak, že jsou lidé, kteří jsou na straně svobody – na straně těch, kteří pracují, vychovávají děti, platí daně“ řekl Klaus junior (2). Na této straně jsou ale voliči obou směrů, tedy levice i pravice.

My, co pamatujeme hesla: „Více práce republice“ víme, že to s tím zaklínadlem o práci není až tak horké a ani tak neomylně pravicové. Ale budiž, voliči a příznivci Trikolóry jistě tomu rozumí a VKj si je vědom toho, že mediální obraz pravice za pravicové vlády Topolánka a Nečase velmi utrpěl, a navíc s politickým výrobkem zn. Kalousek uštědřili tito jmenovaní konzervativismu a pravici velmi citelné rány.

Václav Klaus junior se bude muset vyvarovat chyb nejednoznačnosti či mlžení, přílišného strachu, aby Trikolóra nebyla označována jako „ODS B“ (stejně tomu tak ze strany politických protivníků bude) a toho, aby hned na začátku plánoval cíle, kterých nebude možné dosáhnout. Nereálné ambice politický program posouvají do směšnosti a taková strana a takoví politici nevyhrávají.

Poptávka pro nové straně (hnutí) reálně existuje, neboť tzv. „demokratický blok“ se popravuje sám v přímém přenosu a je evidentně zcela neschopen eliminovat nepřijatelné tváře i nepřijatelné poklonkování bruselským papalášům. Pokud Václav Klaus junior neudělá vetší chybu a nebo mu ji někdo z jeho okolí nevyrobí, jeho hnutí by proto mohlo už v prvních celostátních volbách dosáhnout dvojciferného výsledku.

autor: PV