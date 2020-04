Rudolf Mládek: Paní Leyenová oznamuje, že brzy už bude vakcína

reklama

Oznámila, že brzy bude na nemoc COVID-19 vakcína, a to do konce letošního roku (ZDE). Nikdo jiný to ale nepotvrdil. Asi Spojené státy, ani Čína, ani Japonsko, prostě nikdo.

To, že se na vývoji vakcíny pracuje je známé, to že ale brzy budou výsledky se jeví jako přílišný optimismus. Navíc návrat nemoci v Jižní Korei ukazuje na podezření, že vytvořené protilátky fungují jen poměrně krátkou dobu. Někteří američtí vědci se proto domnívají, že vakcína by nemusela mít dlouhodobé výsledky a otázky nebezpečí zdravotních důsledků opakovaných přeočkování jsou proto na místě. Více nadějí proto lékaři v USA údajně vkládají do léku, když z dosavadních se lék remdesivir jeví pro léčbu nemoci COVID-19 jako nejvhodnější.

Ke znalostem koronavirů je proto vhodné uvést, že Spojené státy se výzkumem koronavirů již v minulosti dost podrobně zaobírali (ZDE). Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb USA (HHS) v roce 2014 objednalo výzkum u University of North Carolina v Chapel Hill u týmu doktora Ralpha S. Barica. Jeho spolupracovnicí byla i čínská viroložka doktorka Shi Zhengli. Rok poté ale americká vláda práce zastavila s odůvodněním, že se jedná o velmi riskantní výzkum již potvrzených virů MERS a SARS (zde SARS-CoV) a SADS (akutní průjem prasat, po kterém zvířata uhynou a má také původ v koronavirech netopýrů).

Výsledkem výzkumné práce v USA na koronavirech byl článek „A SARS like cluster of circulating bat coronaviruses show potential for human emergence“ vdaný v prosinci roce 2015 v odborném časopise Nature Medicine. Celkem patnáct vědců včetně doktora Ralph S. Barica a také doktorky Shi Zhengli, kteří se na výzkumu podíleli, zde publikovalo zatím zjištěné dopady netopýřích koronavirů na člověka.

Poté, co se práce na výzkumu v USA zastavila, Číňané pokračovali, a nejenže pokročili v projektu, ale vedli i další výzkum a vývoj. A to ve Wuhan Virology Center pod vedením doktorky Shi Zhengli. Z dokumentů doktorky Shi Zhengli je zřejmé, že virus SARS (SARS-CoV) úspěšně izolovali v laboratoři a aktivně s ním experimentovali. Je důležité zmínit se i o malé nehodě v roce 2017 resp. o virovém úniku v čínském virologickém výzkumném středisku, které mělo za následek, že se virus SARS dostal ven z přísně uzavřené laboratoře. Vědci vzali novou neznámou variantu viru SARS a přesunuli ji z vysoce uzavřeného zařízení do výzkumné laboratoře s nízkou bezpečností, kde pracovali. Proces inaktivace viru patrně nefungoval správně a vědci byli v laboratoři infikováni a poté infikovali dalších osm lidí mimo laboratoř. Došlo ke dvěma úmrtím.

Musíme dodat, že institut virologie ve Wuhanu v provincii Hubei v Číně zahájil další ekologickou studii migrace netopýrů a přenosu jejich virů v listopadu 2019. A právě tato informace poskytuje základ ke konspirativním teoriím, že SARS-CoV-2 způsobující nemoc COVID-19 není z koronaviru, který zmutoval u netopýra v přírodě a poté skočil na člověka, co snědl misku své netopýří polévky. Opačně ale mnoho odborných vyjádření tvrdí opak, že jde o přirozený netopýří koronavir. Genomická sekvence viru - nyní oficiálně nazývaná SARS-CoV-2, protože souvisí s patogenem SARS - byla v 96 procentech identická s koronaviry, které vědci identifikovali v netopýrech. "To naznačuje, že viry sdílejí společného předka," říká doktor Ralph S.Baric.(3)

Bez ohledu na to, jakého je koronavir původu, je nepochybné, že v Číně vědci věnovali a věnují koronavirům velkou pozornost. Podle zveřejněných údajů 24. prosince 2019 Wuhanský institut virologie hodlal přijmout dalšího virologa na dlouhodobý výzkum netopýrů nesoucích viry. Měl být identifikován původ netopýrů a objevení příp. nových infekčních nemocí jako jsou SARS.

Pod vedením doktorky Shi Zhengli totiž její tým získal vzorky tří druhů netopýrů, které obsahovaly protilátky proti viru SARS. "Byl to zlomový bod projektu," říká doktorka Shi. (ZDE) Vědci ale zjistili, že přítomnost koronaviru v netopýrech byla pomíjivá a sezónní, a že reakce protilátek mohla trvat jak týdny tak roky. Virologové dále získali stovky koronavirů přenášených netopýry s neuvěřitelnou genetickou rozmanitostí. "Většina z nich je neškodná," říká doktorka Shi. Ale desítky patří do obdobné skupiny jako SARS a mohou infikovat lidské plicní buňky. A ty zjištěné nebezpečné jsou odolné proti současným vakcínám a lékům, které působí proti známému SARS-CoV.

Sluší se přiznat, že není vyloučeno, že paní Layenová má informace, že vakcína je blízko svého odhalení a i nasazení. Protože již v roce 2015 tým doktorky Shi Zhengli odebral vzorky krve více než 200 obyvatelům ve čtyřech ve vesnicích v blízkosti jeskyně Shitou, která hostí netopýry s koronavirem SARS. Ze zkoumaných 200 obyvatel pak 3% neslo protilátky proti koronavirům podobným SARS. Zda budou využity, nasazeny a budou účinné proti SARS-CoV-2, který způsobil současnou světovou pandemií ale zatím publikováno nikde nebylo.

