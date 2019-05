Rudolf Mládek: Peníze na stavbu metra D nejsou?

30.05.2019 13:17

Po jednání premiéra Babiše a pražského primátora Hřiba, druhý jmenovaný uvedl:“ Neřekl bych, že nám peníze na stavbu metra slíbil, ale říkal jsem mu, že bez toho to nepůjde. A on si to zapsal na papírek, takže je to na dobré cestě.“