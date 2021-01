Rudolf Mládek: Při doufání v lepší rok 2021, připravme se ale i na ten nejhorší

reklama

Americký prezident Trump bude vytlačen z Bílého domu a čerte věř tomu, že ty poslední volby proběhly regulérně. Bohužel o poctivosti voleb dnes nerozhoduje volič, ale někdo jiný. Dosadit za „jiný“ lze mnoho slov, ale demokracie s tím mnoho společného mít nebude.

V Německu odchází nejhorší politička 21. století, Angela Merkelová, byť britská Theresa Mayová se jí snažila vyrovnat, ale naštěstí Britové včas pochopili, že se Mayové musí sami zbavit. Němci to nedokázali a utěšují se svou vedoucí úlohou v Evropské unii. Žel ke škodě všem. Jejich nazírání na vývoj EU je téměř zkázonosné, ať už se týká překotného zavádění elektro-vozidel, rušení jaderných elektráren či nesmyslné podpoře neevropské migrace. Za zmínku jistě stojí, že všechny plány Merkelové na redistribuci migrantů byly pouze silové, že plány na „sběrná střediska“ v Africe (předem zatracované odborníky) se samozřejmě nezdařily, a že nadbíhání Číně a skoro nepřátelská politika vůči USA rozhodně bezpečnější a prosperující EU neučinila.

Mimo pozornost českých médií obvykle stojí rozkol mezi Íránem a arabskými zeměmi, který dosáhl takové hloubky, že se proti Peršanům ohrožení Arabové spojili s Izraelem. Vedle této nové konstelace tu máme novodobého sultána v Turecku, který se stal chráněncem Německa, přesně v duchu bývalých ideologií, kterými Německo v minulosti zaplavovalo Evropu se všemi zhoubnými následky. Nic povzbudivého to do roku 2021 není. S jídle roste chuť a Náhorní Karabach to ukázal.

Britové si prošlapali cestu ke svobodě a lze jim jenom závidět. Jistě to vedle nenávistné EU nebudou mít lehké. Navíc se v Bílém domě objevuje politik, který rozhodně není příslibem dobré spolupráce. Jeho politická omezenost je zjevná a obamovské fráze, které se zabarvením prosociální politiky pronáší, Ameriku nikam nepozvednou. O to méně bude prostor pro tolik skloňované „zvláštní přátelství“ s Velkou Británií.

Českou republiku čekají v roce 2021 celostátní volby a bude to opět jen volba mezi zly, tím menším a tím větším, ale rozhodně tu není alternativa, která by něco rozumného mohla nabídnout. Když prezident Zeman chválil v novoročním projevu současnou vládu, poněkud přehlédl, že mnohé rezorty fungují více než špatně. Jedno se ale musí v této věci přiznat: Současným největším neduhem nejsou až tak politici, ale úředníci a střední článek řízení. Tito lidé jsou prakticky nevyhoditelní a dělají si mnohde doslova, co chtějí. Někteří se tím dokonce chlubí. To se ministři a ministryně potom mohou stavět třeba na hlavu a mnoho jim to platné není. Zdá se, že právě v této oblasti bude muset nová vláda, ať už jakákoliv, hledat cesty k nápravě. O tzv. „blbosti“ státního aparátu se už vedou doslova legendy.

Co se v roce 2021 nezmění, je útrpnost Evropské unie, tohoto největšího nedemokratického bloku na kontinentu Evropy. Těch škod, co bude ještě napácháno, bude nepřeberné množství. Zatím vidina peněz, tekoucích z pofidérních (dluhových) rozpočtů EU, drží mnohé státy v členském, ve skutečnosti vazalském postavení, ale žádná ekonomika nemůže fungovat pouze na politickém principu při ignorování zákonitostí vzájemného provázaní práce a trhu. I na tu sociální politiku se musí někde vydělat. A když se zmetkovitost konání argumentuje „politickým zájmem“, tak to si ze socialismu mnozí pamatujeme. A přesně tam EU míří. Ostatně podívejme se na tu rozšiřující se bídu Italů, Francouzů a jiných. Tohle „otcové zakladatelé“ při podpisu smlouvy vedoucí ke vzniku Evropského sdružení uhlí a oceli ani vteřinu nezamýšleli. Kdo rozumný by o tohle asi tak stál….

Rudolf Mládek

