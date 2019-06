Rudolf Mládek: Ušetří, ale emise produkují dál

Výrobce tvrdí, že dobíjením baterií se údajně ušetří až třetina nafty z obvyklé spotřeby tohoto autobusu. Ušetří, ale emise tento autobus produkuje dál. "Chceme připravit strategii obnovy vozového parku," říká ke zkušebnímu provozu náměstek pražského primátora Scheinherr. (1)

Je nutné využít dotační politiku EU

Nepochybně je chvályhodná snaha pražských radních připravit strategii obnovy vozového parku, ale u „Volvo projektu“ je to cesta spíše nevhodná. Stále se jedná o autobus a byť emise z těchto vozidel jsou částečně potlačeny, stále je ale tyto dopravní jednotky produkují. A nemálo. Navíc produkují o téměř deset decibelů hlučnosti více než třeba trolejbusy nebo parciální trolejbusy (s baterií) a to není vůbec zanedbatelná hodnota. A poslední nemalý mínus je to, že na takové autobusy nikdo z EU dotaci nedá. Navíc se očekává se, že proti obvyklému autobusu se cena zvýší až 80% a to už se blíží cenově parciálním trolejbusům, jejichž životnost je ale obvykle dvojnásobná proti autobusům.

Elektrifikace je lepší plán

Podstatně lepší zprávu Rada Prahy vysílá u záměru elektrifikovat celkem čtrnácti vozy linku 207 do roku 2020 a rok poté i linku 140. Praha snad už konečně začne dohánět ostatní česká města. Při porovnávání dopadů na životní prostředí trolejbus nejenže vykazuje lepší hlukové hodnoty, je ale navíc výrazně bezemisní (otěry pneumatik samozřejmě zůstávají) a vedle delší životnosti má i menší údržbové náklady proti autobusu. Vyšší cena vlastní ho trolejbusu a příp. výstavba trakce (nebo nabíjecích míst) sice hovoří v neprospěch těchto plánů, ale na tyto projekty je možné využít evropské dotace a to až do jedné třetiny nákladů. Očekávejme, že náklady u linky 207 se budou pohybovat od 180 miliónů korun výše, takže příspěvek ve výši jedné třetiny není zanedbatelný. Když už se mají euro-dotace k něčemu využít, pak veřejný sektor je tím nejsprávnějším místem.

Špičkové trolejbusy umíme vyrobit

Parciální trolejbusy se Praze líbí. „Systém dynamického dobíjení bateriového trolejbusu Škoda 30Tr se nám v dlouhodobém zkušebním provozu osvědčil. Výhledově počítáme se zavedením dalších bateriových trolejbusů, a to přednostně právě v kloubovém provedení,“ řekl ředitel dopravního podniku Petr Witowski.(2). Bylo by asi dobré vyzkoušet i jiné modely od dalších firem, aby tento postup DP-Praha nebyl napadnutelný. Ale snaha vrátit téměř po půl století do Prahy trolejbusové moderní jednotky je nepochybně správná. Jak dokazuje mnoho českých (ale samozřejmě i světových) měst, je přínos trolejbusů nesporný. A oproti nákladným stavbám metra či tramvajových tratí je také výrazně levnější a rychlejší. A v neposlední řadě připomeneme, že v České republice je dostatek výrobců kvalitních nízkopodlažních modelů, které mají šanci vyhrát jakékoliv výběrové řízení.

Zdroj:

(1) ZDE

(2) ZDE

