Rudolf Mládek: V Praze došlo k prozření

Není to tak dlouho, co Alexander Tomský napsal: „Ekologie má být lokální, nikoli globální, ta vede jako každý univerzalismus k fanatismu. V Praze máme z celé Evropy druhé nejhorší ovzduší po Athénách. Dýcháme tu rakovinu a polovina dětí každou zimu marodí. Třicet let nakupuje Dopravní podnik dieslové autobusy, i nový ředitel Petr Witowski v té hrůzné praxi pokračuje. Kde jsou zelení se svými protesty, proč nedemonstrují?“

Změna na programu dne

Jak se ukazuje, Petr Witowski už sahá po změně a vedení Prahy, které slovo „trolejbus“ nemělo skoro rok ve slovníku, (leda tak okrajově pro malou zkoušenou trať na Prosek) náhle prozřelo a plány se jenom hrnou. Tedy konečně! DPP už zahájil pravidelný provoz trolejbusu EKOVA ELECTRON 12T v běžném provozu režimu s cestujícími. Tento bateriový trolejbus s trakční výzbrojí Cegelec TV Europulse bude jezdit na lince č. 58 z Palmovky do Letňan po dobu jednoho měsíce. Testování poslouží DPP nejen k výběru vhodné konfigurace vozidla, ale i pro nastavení optimálních provozních parametrů. (2) Doufejme, že dojde i k testování jiných typů. A k dalším linkám.

Letiště s novou obsluhou

Za pozitivní lze pokládat i informaci, že namísto současných autobusů 119 se cestující od roku 2023 svezou na letiště velkokapacitními trolejbusy. „Trasu linky 119 zelektrifikujeme a pořídíme dvacet velkokapacitních tříčlánkových bateriových trolejbusů. Budou mít na délku 25 metrů, čímž se výrazně zlepší komfort cestujících, ulehčíme dopravě tím, že nebudeme přidávat další autobusové spoje, a zároveň snížíme výfukové emise na nulu,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.( 3) Třeba panu náměstkovi někdo pošeptal, že hybridní autobusy, které Praha zkouší se nikde moc neosvědčily, a tak hledá (správně) nové cesty.

Nákup dvaceti „letištních“ velkokapacitních bateriových trolejbusů už pražští radní schválili a slibují si od tohoto kroku i úsporu řidičů, kterých je trvalý nedostatek. Trolejbusy by měly jezdit zhruba polovinu trasy pod trolejemi, zbytek na baterie. Průběžné trolejové vedení má vést z Nádraží Veleslavín, kde budou troleje i na samotném terminálu, přes Dědinu až na Terminál číslo 3. Na letišti má vzniknout dobíjecí stanice v prostoru, kde jsou dosud odstavené autobusy. (4) Elektrifikace linky 119 má podle města využívat synergií v rámci tramvajové napájecí sítě a počítá s provozem většiny vybudované infrastruktury. Ačkoliv budou využity i již existující měnírny, přesto se nasazením těchto několika trolejbusů počítá až v roce 2023 reálně 2024.

Opět jsme u toho

Při trase délky cca jen několika kilometrů se realizace výše uvedeného plánu dopravní obsluhy Letiště Václava Havla pomocí trolejbusů plánuje na čtyři až možná pět let. To už tam současní radní možná ani nebudou. Tak jenom pro ukázku: V čínském Pekingu bylo oficiálně otevřeno nové mezinárodní letiště Ta-sing. Komplex byl vybudován za necelých pět let (sic!) , přičemž náklady na stavbu dosáhly podle BBC kolem 11 miliard dolarů. Předpokládá se, že do roku 2025 bude letiště Ta-sing odbavovat 72 milionů cestujících ročně, pak by to mělo být až 100 milionů za rok. (5) Proč my v České republice stavíme tak zoufale pomalu? Proč se vše u nás plánuje hůř než za socialismu? A to není jen Praha, stačí se podívat na plány výstavby dálnic či vysokorychlostních železnic. Bída a utrpení. Stát se snaží udělat z úředníků manažery a nejde to a nejde to. A nepůjde.

Co dále nesedí, jsou dotace

„V této chvíli se jedná pouze o projekt s tím, že náměstek Scheinherr tvrdí, že autobusy prý budou financovány až 80% z fondů,“ uvedl Patrik Nacher (za ANO). Jakých fondů? To totiž dosavadním informacím z Evropské unie (EU) neodpovídá, protože dotace z EU se snižují a mnohé kraje už nedosáhnou na příspěvek ve výši 70-80%, ale maximálně tak ve výši 55% celkových nákladů.

Dovybudování infrastruktury se dohaduje 225 milionů korun, dalších 80 milionů korun bude stát vybudování zázemí pro tříčlánkové trolejbusy v garážích Řepy a největší částka pak padne na nákup velkokapacitních trolejbusů: dvacet kusů má přijít na 600 milionů korun.

Miliarda na sliby, nebo reálný plán?

Praha, jako bohatý region by dostala dotaci 80% zřejmě jen pro výjimečný projekt. Takovou informaci by ale radní Scheinherr měl objasnit, stejně tak proč se bude čekat několik let, když infrastruktura je z větší části již vybudovaná a požadované trolejbusy od několika českých (zahraničních samozřejmě také) výrobců jsou na trhu. Elektrifikace městské veřejné dopravy pomocí parciálních trolejbusů (elektrobusů) je v Praze zjevně více než žádoucí. Dobré plány Prahy by proto neměly vzbuzovat dojem účelového PR nebo jiných zastřených zájmů.

(Pozn. PR neboli Public relations jsou techniky a nástroje, pomocí kterých instituce buduje a udržuje vztahy se svým okolím a s veřejností a snaží se je ovlivňovat.)

