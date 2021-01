Rudolf Mládek: Volební podvody v USA „nebyly“ a každý to ví

Ví to hlavní média, ví to i Nejvyšší soud v USA. A basta fidli. Navíc je všem jasné, že Donald Trump, který vyzval své příznivce k ozbrojené vzpouře (že takový záznam slov neexistuje je nepodstatné), je škůdcem demokracie a je nutné jej odstavit od všech sociálních sítí. A kdo to neví, je jeliman.

A tu jednu sociální síť, Parler, co snad by mu dala ještě prostor, jednoduše vypneme. Dříve se pálily knihy, dnes stačí vypnout. Áhá, tomu se říká pokrok. (Pozn. Zapomněli na sociální síť GAB, která má nárůst o téměř jeden milion uživatelů denně, uprchlíků z Twitteru. Lze na ní najít i pár českých uživatelů. Ale to asi brzy „vládci světa“ napraví.)

Pobuřování je ovšemže nepřípustné a příznivci odcházejícího prezidenta Trumpa budou proto řádně, nejlépe demonstrativně potrestáni. A to i ti, co se drancujícího, vražedného a zločineckého útoku na Kapitol nezúčastnili. (1) Vždy tomu tak bylo, když se někdo protivil té správné vzorné moci, (I my mnozí tady v Česku to ještě pamatujeme, proto jsou Lidice památníkem.)

Však také mluvčí Sněmovny, hvězda nebeské velikosti Pelosiová žádá, aby byl potrestán i texaský guvernér Ted Cruz, který si dovolil podat spolu se sedmnácti americkými státy žalobu k Nejvyššímu soudu na volební podvody, které stejně, jako Trump, neprokázal. Demokrat Bennie Thompson jistěže objektivně a správně označil Cruze za teroristu (2). (Žalobu sice nepodal Cruz, ale texaský ministr spravedlnosti Ken Paxton, ale kdo by se zaobíral detaily, že?)

Nepochybně to s Cruzem bude ještě horší, protože Texas, jako stát rasistů, homofobů, fašistů a jiných, uvažuje o vystoupení z unie USA (jeho ústava to mimochodem umožňuje). Vzhledem k tomu, že demokraté už demokraticky stanovili, že bude nutné potrestat voliče Trumpa, a v Texasu jich bylo více než dost včetně Cruze, snaží se tam asi tito štváči a ztroskotanci vyhnout se spravedlivému trestu útěkem z USA. (Asi.)

Nejvyšší soud USA proto žalobu Texasu a dalších států odmítl projednávat do doby inaugurace nového prezidenta. (3) Pobuřovat a vyzývat ke vzpouře, či podávat žaloby k soudu je v dnešní americké demokracii nepřípustné, a to ví každý. Naopak žaloba na Trumpa je vždy přípustná a také to ví už každý. A podle všech hlavních médií je samozřejmě správná. A žádný autobus Antify při útoku na Kapitol nebyl, to ví přeci také každý. (Snad aby ta videa tedy někdo smazal).

Hlavní média pokládají za podstatné to, že Trump a s ním 18 amerických států podávajících žalobu, nic neprokázali. (Sice žádné řádné soudní dokazování vůbec neproběhlo, ale co naplat). Podle hlavních médií stejně ti buřiči nemají co dokázat. Nějaké malé drobné chyby v součtech nic na výsledku nezmění, a kdo tvrdí, že nejde o drobné, je zločinný buřič a lhář. To ví opět každý.

Hlavní média a konečně už i my všichni víme, že Trumpem a dalšími 18 státy, na čele s Texasem (4), vykládané řečičky o podvodech byly smyšlené, videa zmanipulována, křiví svědci z volebních místností najmutí, čísla záměrně zkreslená, protestující jsou opilci, feťáci, xenofobové a nově zavedená volební pravidla ve swinger státech, kde Trump prohrál, byla správná, nikoliv v rozporu s Ústavou USA, která je stejně navíc jen kus cáru papíru, tak kdo by se s ní zdržoval. (Však se také demokraté se svévolnou změnou volebních pravidel nepárají).

Je důležité, že demokracii si rozvracet nedáme. Americké republice více biden-ovice.

PS: Milý čtenáři, pokud jsi ironický článek vydržel číst až sem, dovol mi uvést závěr: Čtyřicet let nám „vládci“ vysvětlovali, že Poláky v Katyni nezavraždila sovětská vojka. To přece také věděl každý. Takže když něco napíše tzv. bulvár, to ještě neznamená, že to není pravda. A za bulvár dnes hlavní média označují kohokoliv, kdo nepíše stejně, v horším případě takový zdroj označí za dezinformační web podle názoru jakéhosi samozvaného odborníka, obvykle vykazujícího rysy psychopata.

U uvedené tabulky „ z bulváru“ nechť si každý udělá názor sám, ostatně zdroje jsou v ní uvedeny:

