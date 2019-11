Růžena Chrasteková: Čekání na první ránu? Novinářka z Deníku N už začala

Že doba už tak nějak pod povrchem bobtná, že se z části podařilo zlovolníkům, zhrzencům, co prohráli volby, nenávistným nespokojencům, zasít tu svoji vlastní nespokojenost a nenávist z ní vyvěrající do veřejného prostoru, je už nějakou dobu zřejmé. Především z toho, jak na různých akcích politických aktivistů, demonstracích, ale i ve výstupech některých novinářů zhrubla rétorika, je dán volný prostor vulgarizmům, sprostotám, přáním i výhrůžkám smrtí politickým oponentům, nejvyšším ústavním činitelům. Beztrestně, bohužel.

Vůbec nešlo o nějaký osobní, ryze soukromý spor, ale o první veřejný násilný střet, lépe a přesněji řečeno fyzický útok na jiného novináře, který, dle útočnice, novinářky Petry Procházkové z Deníku N, píše něco, co se jí nelíbí. Video v článku je serozumitelné a všeříkající.

Představují-li si takto demokracii právě ti "hlídací psi" demokracie, potěš koště.

Vůbec není důležité, jaký světonázor, politické preference zastávají oba aktéři fackovačky, tady jde o ten precedens, příklad, model chování do budoucna.

Máš jiný názor - fláknu ti jednu a jako bonus jseš "hajzl, prase"!

Tak, jako jsou pro některé lidi příkladem politici, kteří si nevidí do úst, kulantně řečeno, a na veřejnosti se vyjadřují jako nevychovaní smradi, tak jsou příkladem i jiné veřejně známé osoby, novináře nevyjímaje. Ty transparenty plné vulgarit a nechutností na demonstracích, ale i ty excesy, do krajností až dovedené vyjadřování některých politiků opozice (výhrůžky podřezáním, oběšením) jsou jenom ovocem té podsouvané, předsudečné (!) nenávisti, kterou šíří. Demonstrující občan nabyde pocitu, že takto je to správně, takto se to smí a má dělat.

Začnou-li padat facky na veřejnosti, začne-li se drsně a hrubě verbálně z blízkosti, tváří v tvář, útočit na politické oponenty, ale i nositele jiných názorů, je tuze blízko k prvnímu výstřelu a rozžehnutí Majdanu ala Kyjev.

Paní novinářka Procházková, zřejmě zvyklá na drsné způsoby "komunikace", odkoukané a naučené Čečenskými a Afgánskými teroristy, mezi kterými se dlouho pohybovala a žila s nimi, překročila nejenom nepsané elementární zásady slušnosti, ale vnesla svou fackou do naší společnosti otevřeně fenomén násilí.

Kdy a kdo jí začne napodobovat?

Ano, jsme diametrálně odlišná společnost, než nelítostní zabijáci v Čečensku, Afgfánistánu atd. Drsná paní novinářka by si to měla zavčasu uvědomit, než tady začne škrtat sirkou násilí a dávat příklad frustrovaným nespokojencům, schopným všeho.

Společenství slušných novinářů, a věřím, že se i tací se u nás najdou, by mělo toto jednání odsoudit a distancovat se od praktik, které sem chce zavádět tato paní.

Zbystřit by měli i státní instituce, které mají ve svém programu a poslání, nejenom v nápisech na autech, pomáhat a chránit občany. Bez rozdílu názorů a politických preferencí. Protože tento incident nebyla obyčejná partnerská, hospodská ani sousedká fackovačka. Tady byl fyzicky napaden člověk, občan, za své názory a publikační činnost, která není v rozporu se zákonem. A i kdyby byla, jsou jiné způsoby, jak se proti nim ohradit, než facky a sprosté nadávky. To si může paní Procházková aplikovat mezi svými přáteli a partnery v Čečensku nebo Afgánistánu. My jsme, naštěstí, někde jinde.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

