Růžena Chrasteková: Děsivé rozvolňování politické morálky, slušnosti

Ušetřen, mám za to, nebude ani Parlament, tam obzvláště bude zřejmě třeba silně odolných mikrofonů, asi ideálně mít po ruce hodně náhradních. Aby se mohly vyměňovat po tvrdých, doslova plivancích, kde už nepomůže ani ta nejsilnější dezinfekce. Ostatně soudím, že takový Kalousek, ale i na bedýnce stojící Richterová a jiní někteří, by měli mít nějaký svůj osobní, který by si vždy pohotově nainstalovali a po ukončení svého slovního dávení opět odinstalovali a odnesli do svých lavic.

Modré strace Černochové by měl být vždy mimořádně přidělen speciální, decibely tlumící, aby nedocházelo k ohrožení zdraví ostatních přítomných nepřiměřeným, silně nad normou pro pracoviště, hlukem. Co naplat, poslanecká sněmovna není přec pavlač ani blízkovýchodní tržnice.

To takový Rakušan, Pekarová a i Feri, ti by si měli sebou brát i silnou dezinfekci a v momentě přístupu ke kecpultíku začít nejprve preventivně dezinfikovat nejbližší okolí, aby ta špína a neřádstvo, co z nich bude padat, neohrozilo rovněž ty kolem na zdraví. I duševním a nemá se zapomínat na to, že ty psychosomatické důsledky jsou potom někdy hodně těžké.

A vůbec, už je opravdu načase, aby dolní komora sněmovny přijala ten etický kodex, který její předseda prosazuje už nějakou dobu. Nebylo by na škodu, zase v zájmu ochrany zdraví tam přítomných (a nejde jen o poslance, ti jsou, jak je známo, povětšinou silně odolní vůči téměř všemu, mají imunitu různou), zařadit do toho kodexu i normální požadavek na normální a nikoho neohrožující, byť jenom v rovině evokace, různých představ vybavující, vzhled a úpravu zevnějšku. A nemusí být ani přímo jmenovaní piráti z Pirátské udavačské strany a odpudivý účesem Feri. Byť toho už asi ani nebude nutné nikterak, byť nepřímo, upozorňovat, že za svůj nemalý plat poslance by se mohl nechat slušně ostříhat a neděsit nikoho svým neupraveným a strach z toho, co z něj vyleze, zmutovaný, černý karfiol připomínajícím, "účesem". Jsme přec v civilizované společnosti a ne někde v buši nebo na savaně. Ale přidrzlý a asertivní (čti arogantní) Feri prý už chce skončit jako poslanec. Prý, haha. Nebýt toho, na voliče podlého slepence SPOLU (i do pekel horoucích), už by stejně neměl šanci s těmi dvěmi, max. třemi procenty preferencí jeho rodné strany TOP09.

No, stal se nám to z dolní komory sněmovny pěkný hampejz až.Obzvláště příchodem PUS, pirátů loupeživých, do lavic této kdysi ctihodné instituce.

Vylézají ale i jiní, před lety už odejítí politici, co si se svým novým větřením stát se zase někým důležitým, neberou servítky a vyžvejkávají se jak přisprostlý puberťáci. Viďte, pane Payne (ZDE), "mladíku", který se asi už otřepal z nánosu privatizačního kalu z devadesátek? Vskutku dobré vychování, hulváte!

On vylezl na světlo médií i náš nejneschopnější, nejtydýtovatější premiér, který, zcela zřejmě, ani nepochopil, že to gesto pana prezidenta bylo trvalé, napořád. Inu, Bohuslav Sobotka má zřejmě neodolatelný pocit, že je schopen ještě zničit i něco jiného, než ČSSD a na nějaký čas i pověst naší země jako státu, kterému vládnou inteligentní, erudovaní a kvalitně vzdělaní lidé. Ono nakonec, tuto pověst silně kazil i bývalý premiér Topolánek (který se také okny i vykíři cpe zase do politiky, naštěstí marně).

Bohuslav Sobotka, jak to vypadá, se už ani nebojí trestu za čachry s OKD, kterým silně ministroval, ne-li přímo kázal, notně motivován a naveden. Pravda, schovává se pod nedbalky BIS, zřejmě ví, proč a za co, taky masivně vychvaluje agenta Koudelku. ZDE Ve světle toho všeho ani není s podivem, že si Bohouš neodpustil okopávat kotníky současné vládě i prezidentovi republiky. A také bez jakékoliv kultivovanosti a elementární slušnosti. Ono, kde nic není, že ...

Jo, pánové politici a paní političky, mnozí z vás vyskytující se v té naší politice opravdu, ale opravdu nešťastnými náhodami, co tak si alespoň když vás snímají kamery a poskytujete rozhovory, dávat si pozor na to, co z vás padá, jak se chováte? Také si vzpomenout na nějaké to slušné vychování, dostalo-li se vám ho? Nesnažte se být asertivní a mít drajf, povětšinou to neumíte a výsledkem je vaše sprostá, arogantní drzost, neúcta a neslušnost k jiným, vypovídající ovšem jenom a pouze o vás samotných.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

