Růžena Chrasteková: Inspirováni Hongkongem, Klinikou, anebo všechno je jinak

Naši drazí studenti Univerzity Karlovy, doslova drazí, stejně jako Senát, byť ten Senát je navíc zbytečný, jsou buď tak naivní, anebo navedeni (oboje je výjimečně správně), že se přidávají k nespokojencům, chvilkařům a politickým aktivistům, a rozhodli se opět zasahovat do politiky. Tentokrát to ovšem vzali za tuze špatné konce, anebo jim to nebylo těmi, kdo je navádí, pořádně vysvětleno.

I rozhodli se někteří studenti, zřejmě studující nenáročné obory, že promění prostory slovutné Univerzity Karlovy v nechvalně známou Kliniku a stvoří nějaký ten "bordel". Protože jinak by si jejich pitoreskní, divné až směšné revolty, navíc když jich bylo jak šafránu, zřejmě nikdo nevšiml.

Nic se neděje náhodně a aniž by jeden hledal všude konspiraci, je zřetelné, že těchto pár "revolucionářů", kteří zřejmě opravdu nemají potřebu se vzdělávat v nějakém náročném studijním oboru, naskočilo na vlnu protestů, ať už u nás doma, nebo ve světě. A to aniž by se jim doopravdy něco dělo, aniž by měli nějaký skutečně vážný, bytostně důležitý důvod k tomu, aby volili zrovna tento způsob protestu, nějakou "okupační stávku". Která navíc byla jenom tak jako, protože si ani nedali tu práci, aby si zjistili, jak vypadá a jak se dělá okupační stávka. Typický jev dnešních mladých "hrdinů". Znalosti a vzdělání chabé natolik, že pár desítek let zpět, nikdy by se na tu Univerzitu Karlovu nedostali.

Takže jenom zasmradili vestibul UK ("A všude se rozlézal smrad tak strašný, že čistička plná hoven je proti tomu rajská vůně. Puch a rychna mě doslova porazily ... Tímto přeji všem stávkujícím, aby se se svými protivníky vypořádali stejně jako se mnou. Mě už dnes studenti smradem porazili. Kapituluji,“ dodala novinářka Irena Válová), naštěstí neměli tolik odvahy a síly, aby ze své (nezaslouženě a neprávem vzhledem k jejich znalostem) alma mater udělali kůlničku na dříví a v okolí doslova bordel, jako studenti v Hongkongu (ZDE). Prvky svinčíku jako na Klinice, se jim sice nějak povedlo vnést do svého obskurního počínání (... Ve spacácích jich tam sedělo ne víc než deset, kolem běhalo malé dítě, válelo se vše možné, odpadky ...), ale toť tak nějak ... vše.

Pár studentů se zřejmě chce přidat k milionchvilkařům nenávisti a politickým aktivistům, svést se na současném demonstrativním odporu zlomku občanstva proti vládě, kopíruje svého už bývalého kolegu, zběhlého studenta Mináře a taky vyzývá, diktuje premiérovi nějaké své stupidní požadavky (ZDE), diktuje mu co má dělat. To, že se odvolávají na historii a vskutku hrdinské činy studentů v roce 1939, je od nich napatřičné, arogantní až neskutečně sprosté. Těm odvážným studentům, kteří se v době okupace Československa nacistickým Německem postavili těmto bestiálním zrůdám na odpor a mnozí z nich to zaplatili životem, naši dnešní drazí studenti nesahají ani po podrážky jejich bot a svým děláním bordelu, který přirovnávají k jejich hrdinství, jenom znesvěcují jejich památku a oběť. Nechutné, pokrytecké a hnusné chování.

Jejich hodnoty, představující bordel a smrad ala Klinika, aroganci v jednání a chování, jimi prezentovanou jako asertivitu, jsou zvrácené a stupidní. Inu, studium zdarma, rozvolněné chování, mamahotely, semotamo nějaké zakázané povzbuzující látky, záměna demokracie s anarchií a až neuvěřitelná sebestřednost, bohorovnost, nese své ovoce.

Naštěstí je jich jenom opravdu pár a vymykají se z množiny těch tisíců studentů, kteří doopravdy studují a mají zájem se učit, přes všechnu tu bídnou úroveň mnohých současných pedagogů a vůbec systému současného školství u nás.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

