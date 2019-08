Růžena Chrasteková: Kolik komisí, rad atd, zřídí ještě ministryně Maláčová

Tu sociální péči, kterou si tato arogantní, uštěkaná členka vlády za skomírající ČSSD vzala jako svůj obranný štít, rukojmí při svých neustálých výbojných útocích na plný měšec státního rozpočtu.

Potřebuji, chci, dejte, přidělte, ... A neptejte se, na co, za co je, ty milované prachy, budu utrácet, to je moje věc, to je zasahování do mých kompetencí, to je záležitost moje a když tak ještě sociální demokracie. Ta moje strana rodná, ta má veškeré kompetence a práva rozhodovat ve vládě, na všech postech, které se nám podařilo urvat, absolutní právo jednat a činit, konat samostatně, tak jak to uzná za vhodné. Nějaké rozklady nákladů, vyúčtování těch miliard, které se nám podaří urvat, vyštěkat si (pravda, kolegové Hamáček a Petříček to ještě tak neumí, jak já, ti jenom skromně ještě kuňkají), tak to tůdle!

Já chci, já rozhoduji, já přiděluji! Nikomu do toho nic není, kolik, komu, na co. Tabulky mám, kolonky také v těch tabulkách, pojmenované jsou správně a dle zadání (tak nejednoznačně, že se tam dá vtěsnat a šikovně začlenit, skrýt i to, o čem se vám ani nezdá), já si je už nějak vyplním. Přec mne nebude kontrolovat nějaká strážkyně státní kasy, já, jenom já mám tu moc, tu jedinečnou kompetenci ty vyřvané prachy rozdávat. A budu za hrdinku, za tu nejhodnější altruistku, mecenášku, skoro donátorku. Načež mne všichni sociálně potřební, i ti neustále ruce po dávkách natahující, budou velebit až do nebe nejvyššího. A to já mám ráda, já chci být velebena, obdivována, chválena. Protože já jsem nejchytřejší, já jsem nejhodnější, já jsem nejlaskavější, já mám s každým soucit.

O penězích na sociální služby se tak krásně povídá do mikrofonů a před kamerami všech možných televizí. Že se už ale nic neříká o rancích peněz pro politické neziskovky, které rozdává jájistka Maláčová, také o další miliardy na další IT systémy pro ministerstvo, které budou zase, opět vyhozené z okna, protože, podobně jako za ministryně Marxové - Tominové, blahé paměti, se to nějak zvrtne a nepovede (pokolikáté už?), o hromadu peněz pro církevní neziskovky, schované za nějakou tu "péči o ..." (o které mluví církevní hamižní hodnostáři lživě jako o svojí obětavé, nezištné činnosti pro potřebné a proto potřebují ty neuvěřitelné miliardy od státu, podvodně pojmenované "církevní restituce"), je toho hodně, toho rozdávání tam a těm, o čem a kterých nemá obecně veřejnost ani toho příslovečného šajna.

Ale s odporně falešnou, hraně lítostivou notečkou o chudácích sociálně potřebných, kteří budou strádat, nedostane-li jájistka Maláčová další a další miliardy, se tato zase předvádí a snaží se tak, seč může, získat sympatie a náklonnost, snad i ještě pořád nějaké hlasy voličů. Je ale tak průhledná ve své falši, že to mlátí do očí a uší každého jenom trošku uvažujícího a myslícího člověka.

Jájistka Maláčová zvolila novou strategii. Né že by jí došla kapacita hlasivek při ječení o další peníze, tomu nikdo nevěří, ten hokynářský styl musí mít v sobě nevyčerpatelný, ale vychytrale naznala, že bude-li toho jekotu víc, bude víc i penízků.

To, že nedokáže s celým svým ansámblem na ministerstvu řádně, racionálně a odborně řídit sociální politiku státu, je už od začátku jejího působení na tomto resortu víc jak zjevné. Je jak neschopný rodič, který neumí a ani nechce vychovávat své dítko, ale o to větší kapesné mu dává, navíc se ani nezajímá, za co ho jím zplozený a stvořený spratek utrácí. Kde na to bere? Však zdroje jsou, DNA Špidla ČSSD, jak správně řekl pan premiér.

Pracovní skupina, kterou si vytváří jájistická ministryně, aby jí helfla s její prací, za kterou bere peníze (nemalé, všech daňových poplatníků), bude jenom další požírač peněz ze státní kasy a mám za to, že kromě ministryně financí, která prý bude též přizvána (sic!), bude složena zase jenom z ječících, dožadujících se více a více peněz členů. A jájistka si alibisticky bude mnout ruce a řvát do mikrofonů - já jsem to říkala, já jsem to věděla, já jsem oprávněně chtěla víc, víc, víc ...

Nic jiného se od této "pracovní skupiny" čekat nedá, než další a další finanční požadavky. Jestliže ale jájistka tvrdí, že " ... musíme vytvořit dlouhodobý rámec, který dá poskytovatelům finanční jistotu, kterou potřebují, a nastaví jasná pravidla pro všechny, ...“ tak jedním dechem přiznává, že svoji práci nezvládá, neumí ji, nemá nastavena žádná pravidla a systém ve financování sociální péče. Taková je skutečnost a i kdyby si vytvořila a najmenovala x skupin a různých komisí, poukazuje jenom na svůj amatérizmus a totální neschopnost.

Potřebuje takovou neschopnou ministryni naše vláda, my všichni? Bez diskuze NE!

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

