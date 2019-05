Růžena Chrasteková: "Neserte se s nima" - hřímá "umělec" nenávistně

Ta demokracie, svoboda, kterou si lidé právě na demonstracích vydupali před třiceti lety, v bláhové a naivní naději, že svět, život, společnost musí být lepší, vlídnější, pěknější. Iluzorní představy, kterým se tiše pochechtávali strůjci, scénáristi ze západu, hladově a chtivě už tenkrát pokukující po všem, co tento stát měl, vlastnil. Už nevlastní, už nám to vzali. Ale to jim nestačí. Dnes už zcela nepokrytě, otevřeně, ale pořád cílevědomě inscenují drsnější proměny společnosti, která se jim zřejmě zdá být nežádoucím způsobem poklidná a mírná. Je potřeba, dle nich, víc drajfu, chaosu, neklidu, rozvrácení hodnot, dohnat lidi k vzájemné nevraživosti až nepřátelství, nenávisti, rozhodit systém řádného soužití na základě dohodnutých zvolených pravidel.

Formy a způsoby byly, pravda, zvoleny různé. Od narušení až porušování základních společenských pravidel, znevažování elementární lidské slušnosti, tvrdé prosazování podvodníků a lhářů, zlodějů přímo, v akademických a kulturních kruzích (https://www.parlamentnilisty.cz/…/Marie-Cibulkova-Zijeme-ho…), až po zřetelné a jasné podněcování k násilnostem, agresi, výhrůžkám smrtí (Martin Lang, Pavel Novotný, ...) úřadujícím ústavním činitelů, takto řádně, svobodně a demokraticky zvoleným.

Šak co, "neserte se s nima", jak řičí k davu zmanipulovaných na náměstí "umělec, pedagog, performer". Ani ten dobytek Lang co vyzývá k podřezání prezidenta, ani ten Novotný, co chce střílet své názorové odpůrce, se s nimi "nesrali". https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Havel-Havel-Dovedete-si-predstavit-Zemana-jak-bezi-Zivi-ho-nenavist-dela-si-z-nas-prdel-Milion-chvilek-v-Ostrave-ovladl-umelec-583326

Škrtají sirkama, ničemové darební, podněcují a živí nenávist v lidech, vyzývají je k šíření nesmyslných lží a pomluv. Chtějí zažehnout v lidech na náměstích, kteří demonstrují proti něčemu, co neexistuje, co jim nalhali, co by se prý mohlo stát, agresi a násilí.

Zbijte Jakla, je to nácek (https://www.parlamentnilisty.cz/…/-Jakl-nas-sere-je-to-nace…), až tam zacházejí, až tak prosazují svou jedinou pravdu.

A aby toho nebylo málo, i flanďák, fráterník se přidal, řičel nestoudně na pódiu k demonstrantům stupidní bajky, zaséval nenávist, vysmíval se sprostě a vskutku nekřesťansky prezidentovi republiky, stejně jako moderátor celé té šaškárny, nějaký bazarový, nepotřebný už a vyšumělý "umělec", který si neopomněl dělat "prdel" z jeho nemocných nohou.

Vskutku lidé kultivovaní, kulturní, slušní.

My chceme svrhnout vládu a vyhrát nové volby, řičí k davu, který jim to věří. Aniž by si ti pomatení a zmanipulovaní lidé v tom davu uvědomili, že k nim promlouvají jenom loutky, byť emocemi vybičovaným davem oceňovanými líbivými, rádoby lidovými sprosťárničkami a sprostotami. Že za provázky těch loutek tahají někteří úplně jiní. Tací, kteří jim, nám všem, kopou pastě a v podstatě kradou svobodu a demokracii, kteří je, nás, chtějí vehnat do majdanování a vzájemné nenávisti ve finále, která může být posléze koupána v krvi. Aby potom mohli tihle loutkovodiči nastoupit a vládnout daleko víc totalitním, tvrdším způsobem, než proti kterému se demonstrovalo v listopadu 1989.

Rozvrácený, rozeštvaný a naštvaný národ, obyvatelé, se totiž nejlépe ovládají, u nich se nejlépe prosazuje a zavádí režim, který vyhovuje těm, který chtějí ti v pozadí.

Užitečných nedostudovaných teologů, "umělců", presstitutů a neúspěšných politiků a divných zjevů k prosazování svých záměrů najdou vždy dostatečné množství, stačí jim nadrobit a hlavně naslibovat plný talíř. Bez práce, bez vytváření jakýchkoliv smysluplných hodnot, stačí řičet stupidní sprosťárny z pódií na náměstích, rozsévat nenávist mezi lidi až do agrese a násilí.

Tady, v této naší krásné zemi, se jim ale majdanování nesmí povést.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

