Růžena Chrasteková: Pořád mají potřebu dělat zlo, něco ničit, rušit

Nejde jen o tohoto průměrného hudebníka a úspěšného tuneláře Kocába (ZDE), ale i o, svého času pasáka skotu a později politika z vůle Havla, Jana Rumla (ZDE), který zase doslova žebrá a panáčkuje si o další teplý flek. Zřejmě nebyl až tak mazaně obratný tenkrát a nenaodkloňoval si dostatek k dožití, natož zajištění následovníků rodu.

Ale jsou i jiní, co by rádi zase, opět zasedli někde v závětří funkcí a postů, za slušný, hlavně pár let pravidelný honorář, vyplácený ze státní kasy, potažmo z kapes daňových poplatníků. Takový Pithart, snící svůj óbr sen o prezidentování, ale i různí Kroupové senioři a jim podobní. Dokonce se proslýchá, že i Václav Klaus starší si pohrává s myšlenkou další, opětovné kandidatury na post nejvyššího ústavního činitele a zálibně kouká zase k Hradu. Inu, to je ale jen JPP (jedna paní povídala), byť asi vrozeně zbytnělá ješitnost Klause seniora by tomu odpovídala.

Malinko záhadou (no, i když ...) zůstává, čeho chce dosáhnout výše zmiňovaný hudlař a "vyháněč okupačných vojsk" Kocáb, především v souvislosti s jeho posledním stupidním výrokem o nutnosti zrušení, zničení přímo, Visegrádské čtyřky. To už není jenom ublíženecká nostalgie po časech, kdy se destruovalo kdeco dobrého a funkčního pro občany tohoto státu, záměrně, řízeně z míst mimo naši kotlinu, to je už zase nějaká špinavost, jak plyne z kontextu jeho dalších slov. A zase to není zrozené zde, u nás, zase je to proti zájmům a potřebám občanů tohoto státu řízené zvenku. Ta servilita a alpinizmus neslušný, co kape ze slov Kocába, čitelně předepsané přání mocnějších hybatelů, nejde přehlédnout.

Na jakou sesličku se chce ještě upelešit tento sebestředný bývalý kdovíco všechno?

Už si, zaplať přírodo moudrá a mocná, nemůže říkat o jakoukoliv funkci a roli („Fakt musím říct, že jsem byl skoro u všeho. Nebyla to nějaká volba znamenitého člověka, byla to náhoda, protože my jsme si tehdy v Občanském fóru o ty role říkali sami,“), přesto by tak strašně rád ... Zničil V4, přimkl se co nejtěsněji do náruče rodiny EU ("EU bychom měli brát jako naši rodinu. I pokud nějaké dítě zlobí, stále patří do rodiny") s prosíkem, aby nám odpustili, že jsme zlobili a byli v té V4, "sypali písek do soukolí EU". Inu, se zlobivými dětmi nakonec má náš vrchní "vyhaněč" moře zkušeností, že ano ...

Jenom jako perlička, dokreslující donebevolající aroganci, namyšlenost, téměř bohorovnost ve vyjadřeních Kocába, je jeho prohlášení ke kontraverznímu (ZDE), nicméně univerzitnímu profesorovi Oskaru Krejčímu a jeho článkům "Dnešní názor Oskara Krejčího prý nezná, ale pokud je to tak, že adoruje Rusko, tak si s ním prý Kocáb promluví. „Já neznám ty jeho články, ale já si třeba některé z nich přečtu a zkusím mu domluvit,“ No není to roztomilé od absolventa konzervatoře, hudebníka a z Havlovy vůle politika?

Komu ještě chce pan Michael Kocáb domlouvat, s kým si chce promluvit, aby ten někdo adoroval ty správné? Nejsou tato jeho slova takovou průpravou, nastíněním obsahové náplně nějakého nového ministerstva pravdy a lásky, které by snad on zřídil a vedl, samosebou, kdyby ho občané, voliči, zase zvolili? Anebo ještě lépe, protože to zvolení jaksik nehrozí, kdyby ho do těchto "výšin" vynesla nějaká nová revoluce a následný převrat, zorganizovaný milionchvilkaři nenávisti na Letné? Protože on Kocáb (a nejenom on, i jiní bývalí) v to doufá, věří a už si roli prostě vybral.

Jo, vylézají zase, v marné naději, že ještě by si mohli zase něco urvat, protože stát, republiku se podařilo současnému vedení srovnat, stabilizovat, úspěšně postupně napravovat ty šílenosti, které se tu děly za vlád destrukčníků a škodičů.

Už se ale ke korytům nedostanou, musíme všichni doufat a věřit. Už se jim nic smysluplného, dobrého a prospěšného pro tento stát a jeho občany, zničit, zrušit, rozložit nepodaří. Toho zla, co tady napáchali, je dost a dost.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

