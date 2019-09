Růžena Chrasteková: Tragikomická oběť svého povolání

Symptony, příznaky této lidové diagnózy, lehce, i laiky vypozorovatelné, se projevují již nějakou dobu i u rádoby věhlasného lékaře Hnízdila, který svůj rozpad osobnosti a progresívní ztrátu skutečně odborných schopností v oboru psychosomatické medicíny čas od času hrdinně zveřejňuje. (ZDE)

Obzláště je "vysazený" na našeho pana prezidenta, kterého neskrývaně, z celé své, nemocné už bezesporu, duše, nenávidí a vyjadřuje se k jeho osobě způsoby tak odpornými, opovržlivými, záštiplnými, že to ve své podstatě vyvolává již jenom lítost nad tímto vskutku chorým už člověkem.

Inu, svoboda slova je u nás, především v poslední době, vekorysá a bezhraničná, pravda, pokud jde o bezbřehou a nepostižitelnou snahu urážet hlavu státu, vyhrožovat nejvyššímu ústavnímu činiteli veřejně podřezáním a vykrvením. Jo a také ještě zvráceně zdiagnostikovat premiéra republiky, vítěze voleb, a není-li dostatek pseudomedicínských dehonestujích termínú, vyrobí, vykonstruuje se nějaké to trestní konání, nějaká pseudokauza, hlavně dostat ho z politiky, nejlepší do tepláků, protože si dovolil být lepší, vyhrát volby...

Jiná věc je, ovšem, vyjadřovat se veřejně negativně o ztv. zakázaných tématech, o některých menšinách, nedej přírodo tak, aby to bylo vyhodnoceno příslušnými složkami jako "předsudeční nenávist". Tak to, panáčkové, ne, to je zapovězeno, to se nesmí, na to máme své inštituce, které takovou hybridní drzost potírají!

O nějaké etice, natož lékařské (u Hnízdila a podobných existencí, co Hypokratovi křivě přísahali), o nějaké kultivovanosti v projevech a přáních některých politiků, co škemrají u přírody o pomoc k odstranění vítězných politických rivalů, už ani omylem nemůže být řeč.

Zhusta jsou to právě ti, kteří mají plná ústa politické kultury, tohle už je prostě novodobý nepsaný zákon, poučka, politologické pravidlo.

Politické darebáctví, grázlovství, doslova nechutnosti i od stále ještě držitelů lékařských diplomů, neuvěřitelný tlak opozice a různých aktivistických smeček, včetně bojechtivé umělecké fronty (do které ale vskutku opravdoví umělci nepatří a distancují se od ní) na justici a státní zástupce, především toho nejvyššího, je znakem současné doby.

Protože Miloš Zeman a Andrej Babiš musí být odstraněni, musí být zničeni, musí být zbaveni funkcí!

Nedaří se jim je porazit ve volbách, tak zkoušejí vše možné i nemožné, berou si na pomoc i nemocné lékaře a prosí přírodu o zásah.

Ubožáci a svým způsobem politováníhodní, tragikomičtí neumětelové.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

