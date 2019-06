Růžena Chrasteková: Ústřední výbor nenávisti, lží a rozdělování společnosti se sídlem na Kavčích Horách

Česká televize, jako marketérská firma uměle a účelově stvořeného spolku Milionu chvilek, svolavatel jejich nesmyslných, stupidních demonstrací za účelem svržení vlády, vzešlé z řádných, demokratických a svobodných voleb, se snaží seč může. Šíří tu vlnu nenávisti k demokracii v této zemi, pomáhá nespokojeným poraženým ve volbách a jejich příznivcům vyvolávat nepokoje, chaos, anarchii.

Silně znepokojeni a nespokojeni, doslova až vystrašeni nevítězové voleb organizují vší silou své nenávisti a zloby ze skutečnosti, že už nejsou u naplněných koryt, že si už nemohou beztrestně odkloňovat a následně sobě i svým tleskačům (těm, pravda, jenom drobky, ale dobré taky) přikloňovat, odpor "lidu" proti vítězům.

Také je tam ten strach, že když už nemohou tahat za nitky a zařizovat si beztrestnost za své skutky minulé, které se mohou rozklíčovat, budou po právu hnaní k zodpovědnosti.

Protože to byli oni, co dovolili nastolit stav totální cochcárny v přidělování grantů, dotací a různých jiných odkloňovaček všem těm mluvícím hlavám z naší - jejich ČT, ale i kdejakým spolkům s názvem "umělecké". To se klidně přivírali oči nad odměňováním, troufale si určováním vlastních platů a mimořádných odměn (že, pane Fajte?), vždyť ze státního krev neteče, ani z koncesionářského, že?

Smlouvy ČT s různými objekty a subjekty si pěkně začernili (nějaký zákon, pchá, my jsme šikovní), platy si navrhli sami včetně těch odměn, nějaké Rady, co je mají kontrolovat, si zkorumpovali dalšími odměnami a nikoho, kdo by do toho začal, nedejpřírodo, šťourat, tam nepustí. Petr Štěpánek, kandidát na šťourala, by mohl vyprávět.

Poražení, neúspěšní politici potřebují ČT jako reklamní agenturu pro jimi vytvořený spolek, který má jasně daný úkol - svržení vlády, premiéra. To, že si tuto agenturu platíme všichni, i ti voliči, většinoví, kteří žádné svržení jimi volených politiků nechtějí, odmítají to, je netrápí. Oni chtějí diktovat a určovat, co a jak se bude v naší zemi dít.

Menšina, poraženi, zase chtějí diktovat většině, pořádají štvanice na vítěze voleb, chtějí tady vládnout, byť nebyli zvoleni. Nerespektují výsledky voleb, s demokracií si hrají podle svých zájmů. A Česká televize, takto veřejnoprávní, placena, a to že královsky, z peněz VŠECH občanů, i té většiny, proti které pomáhá mobilizovat menšinu, jim dělá výkonný Ústřední výbor. Nejenomže hospodaří nepřehledně s penězi koncesionářů, ale doslova podněcuje k nenávisti společnost, kterou udatně pomáhá rozdělovat.

Objektivita je prý vyprázdnění slovo, sdělil veřejnosti jeden z nejvyšších tajemníků nenávistné ideologie, linoucí se z obrazovek tv na kanálu ČT, Václav E. Moravec.

Ano, je to vidět a slyšet. Přípravy českého Majdanu vrcholí, za vydatné pomoci České televize, kterou si občané musí platit.

I přesto, že naprostá většina těch občanů nesouhlasí. Ani s Majdanem, ani s reklamou nenávisti a rozvratu společnosti, které pomáhá ČT šířit a podněcovat.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

