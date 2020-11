Růžena Chrasteková: Volit lupiče je ztráta pudu sebezáchovy

reklama

Piráty byli odjakživa pojmenovaní lupiči, zloději, násilníci, kteří nezákonné a těmi nejhrubšími způsoby připravovali někoho o jeho majetek, ten především, ale většinou souběžně i o svobodu, zdraví i životy. Tvrdě, nemilosrdně, bez jakýchkoliv zábran.

Nejinak postupují v jádru a ve své podstatě i naši političtí, současní piráti, kteří se bez jakýchkoliv zábran a rozpaků i takto jako politická strana pojmenovali. Zdánlivě recesistické a pro mnohé, především mladé, nespokojence a rebelizující voliče, občany, přitažlivé, protože slibující vzdor a rázné změny. Odvážné také, protože jakoby, zase, silná nadsázka a dělání si ze zavedených politických uskupení, namnoze nudných (pro tu cílovou skupinu nespokojenců a rebelů) až otravných, recesi, srandičky.

Bláhovci, mnozí naivové, ale i hodně, silně naštvaní voliči, občané, jim to hodili, ten hlas, volili je a naprosté většině z nich dodnes nedošlo, že ten pravý význam slova, které mají tito rádoby "dobře to myslící, mladí a perspektivní, odvážní", též rebelující (jakoby, samozřejmě) politici v názvu své strany, vbrzku začnou naplňovat. Ostatně, naše hlavní město Praha, které vzali útokem a zaklesly do něj své háky, je toho nejjasnějším příkladem. A kdo si myslel, že rebelské papaláštví je oxymoron, protimluv, byl, pokud sledoval a sleduje činnost Pirátů na Magistrátu hl. města Prahy, vyveden z omylu. Jánabráchyzmus, nákladné "služební" cesty do exotických krajin s rodinkami, i ty hádky, až skoro rvačky mezi sebou, o sesličky v různých dozorčích radách atd, kde to slušně, hodně slušně vynáší, ... No, je toho hodně. Navíc bohatá finanční podpora (vždyť to z jejich vlastní kapsy nejde a ten hloupý naštvaný volič to zaplatí) různým extremistickým zhůvěřilostem, mezi ně patří i "festival" podpory legalizace marihuany atd.

Piráti dostávají postupně významu svého pojmenování i na celostátní úrovni. Začínají se čím dál tím více chovat neurvale, spratkovitě drze všude, kam byli zvoleni. Neuctivě, nekultivovaně, arogantně pořvávají ve sněmovně na své politické protivníky, urážejí je, chovají se nadřazeně, agresivně. Jejich touha mít větší a větší moc je ale motivovaná jediným - mít, uloupit, doslova ukrást víc a víc pěněz ze státní kasy. Všem, i těm rebelujícím voličům, kteří je ve své naivitě a bláhovosti volí.

Vůbec, ale vůbec jim nejde o tuto zemi, tento stát, republiku, občany v ní, o nějaké svobodě a demokracii ani nemluvě. Jde jim jenom a pouze o jejich vlastní blahobytné žití na úkor těch, kteří opravdu tvoří hodnoty, platí daně, budují, vyrábí, slouží v nezbytných službách státu. Chtějí si naloupit toho co nejvíc, nějaké sociální empatie jsou jim u prodloužených zad, maximálně řvou o další peníze pro svobodomyslné samoživitelky bez jakékoliv elementární odpovědnosti ke svým svobodomyslně pořízeným potomkům. Vždyť si osvojili i to legendární - zdroje jsou. Někdo, i ten nemyslící jejich volič, jim na to vydělá.

Někdo vydělá i na jejich vítačské programy, kterými se nikterak netají, oni hlavně potřebují mít v ruce ty páky, tu moc, skrzevá kterou se k těm penězům dostanou.

Až těm jejich voličům dojde, že to jsou čistokrevní loupežníci, kterým jde jen o to, aby se měli jak na zámku a platil jim to někdo, sloužil jim někdo, pokud možno na věky věků, zhrozí se své vlastní hlouposti. Se svými kamarády a rodinkami, jak předvádí v Praze, chtějí postupně obsadit dobře placené posty, fleky, hlavně nepracovat, nic smysluplného nevytvářet, protože na to mají ty voliče, žel i ty ostatní, co je nevolili, ale kterým loupí a chtějí loupit výsledky jejich práce ještě víc a víc.

Že tito loupežníci mic dobrého a smysluplného pro náš stát nikdy neudělají, kromě svého vlastního prospěchu, dokládá i to, jak škodí. Především tím jejich už proslulým hnusným udavačstvím do Brusele, ve snaze co nejvíc škodit premiérovi, a je otázkou, jestli také ne úmyslně i našemu státu, naší suverenitě. U toho premiéra evidentně z nebetyčné a nekonečné závisti a z ní pramenící zášti, protože on je bohatý a oni ještě ne. A ten majetek, co má premiér, chtějí mít oni, vždyť i takto se loupí.

Myslí-li si někdo, především jejich voliči, že se zastaví ve svém loupežnickém tažení jen u toho premiéra, tak je bloud a skutečný naiva. Oni budou pokračovat, všemi metodami a způsoby, prostředky (viz to podlé a zákeřné udávání), klidně se spojí s kýmkoliv, jenom aby si naloupili co nejvíc. Dostali-li by se k moci, což doufám moudrá matka příroda a slušní lidé v této zemi, nedopustí, zcela zřejmě bychom se hodně divili. A úpěli, ti majetní i ti chudí. Prvním by vzali majetky, druzí by jim museli vydělávat na jejich rozcapený život, nekonečné mejdany a v rauši párty. Senioři by hořce zaplakali a museli by se smířit s těmi hromadnými hroby, které podlí piráti pro ně plánují a do kterých je chtějí pohřbívat.

Název party nově mocichtivých Piráti není vůbec žádná recese, nadsázka. Jsou to skuteční lupiči, byť jdou po svém lupu rádoby sofistikovaně a zatím v rámci zákonů. Zatím, nedovolme, aby se uchopili moci.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

