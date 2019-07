Růžena Chrasteková: Všichni vědí, co se děje za bordel v ČT, ale nikdo s tím nic nedělá

Naše (jejich) Česká televize, takto veřejnoprávní médium, které si povinně všichni musí platit, ale které si dělá naprosto svévolně, co chce a co si zamane, zákon - nezákon, kodexy - nekodexy, Rady - neRady, už nějakou dobu štve, mírně a slušně řečeno, už kdekoho. Odbornou i laickou veřejnost.

Že je, především zpravodajství, nevyvážené, neobjektivní, zaujaté a stranící jednomu názorovému proudu, že je otevřeně pražskokavárenské, že preferuje programy antiZeman a antiBabiš opoziční politické garnitury, do které lze už za poslední dny zařadit i politiky koaliční ČSSD, ví už, kromě objektivní odborné veřejnosti, i ta laická veřejnost, moc se o politiku a společenské dění nezajímající. Protože je to tak do očí a uší bijící, že to nejde přejít, přehlédnout a přeslyšet.

Téměř šílený už až Václav Moravec, v roli politruka jedné jediné správné ideologie vyvádí v ČT jak ten pověstný Goebbels a, jak trefně přirovnal Petr Žantovský v článku ZDE, jeho jmenovec Emanuel Moravec.

Obecně známé šílenosti v ČT, jako je začerňování smluv, nehorázné odměny nejenom ředitele Dvořáka, nefunkčnost Rady ČT, která je tak kamarádsky propojená s vedením té ČT, kterou má kontrolovat, že to je až zoufale k smíchu, nekontrolovatelnost činnosti ČT ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu, tohle vše se ví, ale nic se neděje.

Najde se několik odvážlivců, mezi ně patřící hlavně autoři zmiňovaných článků ZDE, kteří o tom píší, ještě např. Petr Štěpánek, který jim v ČT také vidí pod pokličku a proto proti němu tak vystartovala, když měl být jmenován do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Jaromír Soukup na tv Barrandov, který o tom mluví, ale to je tak vše.

V Parlamentu leží, už zaprášené, tři Zprávy o ročním hospodaření ČT, ale ani jedna není schválena a nikomu to nevadí.

V Parlamentu se děsdítky hodin žvaní nesmysloviny o Babišovi a našem prezidentovi, s cílem pošpineit je a - NIC.

A tak nám všem naše (za naše peníze), jejich (oni i ty peníze utrácí) ČT plynule servíruje demagogii, lži, polopravdy, zamlčuje důležité informace, jindy dezinformuje, a to vše bratru za honě dost miliard. Zcela zřejmě s pocitem, že si mohou toto vše dovolit, že na ně nikdo nemá, nemůže je nikdo kontrolovat (ti, co to ze zákona mají dělat, se s vedením ČT víc jak kamarádí), doslova se svým divákům, v podstatě celé veřejnosti, vysmívají do očí a pomyslně na nás zvedají prostředníček. Jenom nám, blbečkové, sypte penízky, koncesionářské poplatky, my už si poradíme, víme co s nimi, jak si je (a kamarádům z kulturní fronty) přerozdělíme. A do toho už vám nic není. Šéfovi dáme dvojnásobný plat, než má premiér státu, no a co!

Kdo už konečně někdo jednou zatrhne tuto cochcárnu, tento, s prominutím, šílený bordel v ČT?

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

