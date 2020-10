Stanislav Zapletal: Příručí, který za nic neručí

reklama

Tlak na vládu je enormní. Je doba, kdy možná opravdu někdy vláda neví, kam dřív v panedemii skočit. A v takové situaci ústavní právník, místo aby pozvedl své podbití a přemístil se v době koronaviru na ministertvo zdravotnictví - na Novinkách přednáší, že ministerstvo zdravotnicví porušilo zákon. Když on je toho názoru, že by měl být vyhlášen zákon jiný, pandemický.

Má se to tedy někdo

A ten někdo se má tak dobře a události jdou kolem něj v takové vzdálenosti, že na ty, kteří ve vládě dřou a někdy opravdu nevědí kam dřív skočit v Novinkách ukazuje prstem. Tím samozřejmě v boji proti koronaviru státu neobyčejně prospěje.

Já to vidím jako hyenistické počínání.

Pan Wintr by udělal lépe, kdyby jako specialista na právo byl prvním kdo by nabídl moci výkonné pomoc. To však neudělá, ale raději do vlády rýpe. Jestli tomuto se může říkat demokracie tedy Pozdrav Bůh!

A při tom nikdo víc nemůže vědět než právě pan Dr. Wintr, že mezi panem Dr. Wintrem a vládou je jakýsi podstatný rozdíl. Za vládní rozhodnutí totiž odpovídá vláda, nikoli pan Dr. Wintr. To se to radí! ŽE?

Soustředěná kritika médií a bohužel i řady intelektuálů způsobila přesně to, nač se včera na ČT ptala paní Tvarůžková pana Prokopa. Co totiž způsobilo, že některá nařízení vlády nejsou přijímána občany jak by měla. Zatím co v okamžicích, kdy se pan Prokop rozplamenil kritikou vlády, nad touto otázkou se ošíval (vždyť jde o to, aby ho televize zase do vysílání pozvala). Nicméně přece jen ze sebe vytlačil, že se na té protivládní kampani (to slovo samozřejmě nepoužil) podílela média. Machr v ČT samozřejmě zařídil, aby uvedená otázka byla položena na samý konec pořadu, aby se náhodou nemohla rozvézt.

Místo toho, aby ČT jako veřejnoprávní médium napjala všechny síly a přesvědčovala občany k respektování opatření nařízených a doporučovaných vládou nevynechala příležitost k tomu, aby zvala do vysílání podobné mudrlanty jakým se ukázal být v Novinkách pan Dr. Wintr. Mudrlanta, který si mohl dovolit vystupovat jako příručí, který za nic neručí.

Takže dovoluji si očekávat, že pan Dr. Gerloch, jak se domnívám, nadřízený pana Dr. Wintra si můj návrh s panem Dr. Wintrem probere a deleguje ho na dobu pandemie na ministerstvo zdravotnictví. Aby se tam vždy rozhodovalo podle zákona. Ono totiž na zákony není ministerstvo zdravotnictví, ale třeba pan Dr. Wintr ano. Aspoň se to domnívám.

A až bude pan Dr. Wintr na ministerstvu zdravotnictví působit nebude se moci stát, aby jakýsi pražský soud skočil ministerstvu zdravotnictví za krk a aby třeba paní Dr. Šimáčková, ústavní soudkyně, nehrozila (v pandemii!) vládě prstem řka, že "příště budeme muset být na vládu přísnější!". Když, jaksi, Ústava předpokládá spolupráci tří státních mocí, tedy moci výkonné, zákonodárné a soudní místo toho, aby se tyto moci držely pod krkem a snad se dokonce vzájemně trestaly. A to prosím musí paní ústavní soudkyni připomínat laik!

Takže ještě jednou: za vládní opatření odpovídá vláda, nikoli pan Dr. Wintr, či paní Dr. Šimáčková. Ti by měli vždy, když jde do tuhého nabídnout vládě potřebný servis. Jinak se ocitají v roli kibice, a co se radí kibicovi ví každý, kdo hraje karty.

