Stanislav Zapletal: Slovensko napreduje!

Trochu s lítostí i po tolika letech uvádím, že se mi dosud nikdo ze Slovenska, když mě vyhnali už jako batole, neomluvil.

Sloveso "napredovať" jsem ve slovníku nenašel. Ač to bylo v totáči slovo známé. V češtině takové slovo nemáme. Místo něho jsme si "razili cestu vpřed!" nebo tak nějak.

Nu ale dnes Slovesko opravdu napreduje.

Ó, jak třeba Česká televize (a nejen ona) jásala, Bože, jak ta jásala, když "padol Fico" a bylo jasné, že na Slovensku se už bude "napredovať len spravedlivo a férovo", jak vyplývalo z hesla paní nové slovenské prezidentky. A už tehdy tuším prohlásil pan Pellegrini, co se nepohodl s panem Ficem a spolu si rozdělili Smer, co volby prohrál, že se nová vláda rozpadne. Ukázalo se, že sic nikoli tak rychle jak předpovídal, ale cosi už začíná. Dokonce tak, že "koalice"začíná vyhánět svého prvního muže - předsedu vlády, kterého já ve svých glosách nazýval "Kradolsomem". Neboť prý prohlásil "Kradol som, nuž a čo!". Při tom na počátku své slávy stála za ním koalice jako jeden muž, jako muž Sulík taky.

Tím, jak tehdy ČT jásala dávala najevo, že by jásala ještě víc, kdyby tak jako Fico odešel i náš premiér Babiš. V té době se na něj pořádala neutuchající štvanice. S Čapákem, se "střetem zájmů", s "SNBákem" a tak dál. A když přišla Letná, to se už mohla Česká televize přímo ujásat. Že tam šlo jen o nálepky lepené na Babiše a paní Benešovou není pochyb. Vyhrožovalo se, jak tihle dva mohou republice uškodit. Ptám se: "Kde je po uplynulé době jistý Mikuláš?!" Mám si sám odpovědět? Neudělám to, neboť jistý pan ústavní právník mi nedávno vytýkal nezdvořilost. A Babiš a Benešová nevyvedli odporného nic.

V dnešních dnech ČT nejásá. Ani jedině ti správní, jedině liberální a pravicoví naši novináři nemájí důvod nad situací na Slovensku jásat.Dokonce jako by ochabli, oni už neútočí ani na Babiše, ani na paní Benešovou. A pozornému občanovi (jako jsem snad i já) neuniklo, že ta obrovská změna nastala jako kdyby někdo zapráskal bičem. Téměř na den. Už dokonce nikdo ani Babiše z funkce nevyhání. I takoví spílači jako byl třeba blahé paměti Bartoš či Michálek z jedině správné partaje (či hnutí) se změnili v tiché myšky.

A když dovolíte, při našem všeobecném vzdělání, dovolím si položit otázku, co že je příčinou tak obrovské změny.

Především zcela vylučuji, že by snad šli ČT a Piráti, a ti ostatní pokřikovači, že by šli do sebe. Kdežpak. Letítá zkušenost mi nabízí bohužel zcela jiné důvody.

Prvním je to, že by Babiš ještě ve své funkci premiéra mohl vyřešit pandemii. Každému, i hloupějšímu opozičnímu politikovi je jasné, že řešit pandemii není peříčko a že je zatím dobré se s ní nechat trápit Babiše. Však nedej Bože, aby se mu to ještě do voleb podařilo. To mu to potom osladíme!

Druhý důvod: ono zase ani není o tolik moc stát, když se vyhrají volby. Dědictví po pandemii je jistě možno na Babiše svádět, ale tomu, když se z premiérství vyvlékne - to už bude šumafuk. A když udělá co oznámil už před časem, že když nevyhraje volby že z politiky odejde, může mu to být dvakrát šumafuk. Třeba někde na Zanzibaru.

Nu a když nastoupí do funkcí ti, co mu házeli celou dobu pod nohy nikoli klacky, ale celá polena - nastane doba velmi podobná, jakou vidíme nyní na Slovensku. Ti co jásali, až se mohli ujásat, že mají premiéra Kradolsom vidí, čeho dosáhli. A současný volební průzkum na Slovensku ukazuje, že si to slovenští voliči ve velké většině uvědomují: Pellegrini a Fico, pokud by v novém slovenském Parlamentu hlasovali společně budou mít velmi zajímavý počet mandátů a Kradolsomovo Ol´ano bude tam, kde si vůbec nepřeje být.

Takže milý český, moravský, slezský, vietnamský, německý, rómský a i vy z ostatních menšin: není to náhodou k zamýšlení? Nebudeme náhodou po volbách napredovat jako byvší bratři Slováci?

Jenže jeden nesmírně důležitý rozdíl mezi poměry u nás a na dnešním Slovensku tady je. Obrovský. V kvalitě slovenské a naší novinařiny. Zatím co ta naše novinařina je ve většině trapná, politikářská (pane Šlerko, z Fondu nezávislé žurnalistiky!), slovenští novináři si, alespoň jak je sleduji na televizi TA3, udržují obdivuhodnou profesionální úroveň, jakou jsme snad v České republice dosud nezaznamenali. Je podivuhodné, jak třeba v rozhovorech s pozvanými hosty si moderátor udržuje odstup od názorů pozvaných, neovlivňuje je svým planým mudrováním (což příkladně předvádí třeba moderátor Moravec v ČT) a drží se zásady, že by na obrazovce měl být především host a nikoli moderátor. O co však dbá tento moderátor je to, aby měla diskuse alespoň slušnou, když už ne přímo vysokou úroveň. Tam moderátor neječí, jako nechvalné paměti Witowská či Drtinová, ani není kousavý. A nedělá rozdíl mezi hosty milejšími a nenáviděnými.

A tak tady jsem nesmírně rád, že slovenští novináři, alespoň tedy na TA3, napredují. Jo,jo! Pane Šlerko z Fondu nezávislé(!) žurnalistiky a pane Černý ze Syndikátů českých novinářů...

Tak co, vážení a milí spoluobčané! Těšíte se, až u nás bude na místě premiéra žvanil tu digitalizační, tu češtinářský, tu učitelský?

Já tedy ne. Ale snad jsem už zažil i horší časy. Sranda to však nebude!

