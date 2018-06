Stanislav Zapletal: U ČT vily víly věnce nové vládě vily...

Opravdu jsem se těšil na komentáře v ČT na jmenování nové vlády.

ČT splnila mé očekávání.

Kdepak bych shlédl vše. Ale co jsem viděl, bylo zajímavé.



Především se zdá, že ke komentování událostí kolem uvádění ministrů do funkce ČT těžko hledala větší politologický kalibr.

Pan Mlejnek z UK a pan Leinert z MF vytvořili nehledanou dvojici, která se viditelně snažila, aby ze sebe vylila všechno, co ze sebe nemohl pustit komentátor. Pustit pana Mlejnka z opratí - a máme nového dedka pohádkára. Pohádkára politologa, dokonce z UK.

Vůbec šlo o i vizuálně zvláštní dvojici. Málokdo by jistě pochyboval, že se má čím estétům v ČT líbit. Já vkus nemám, mě chyběla jen kapička u nosu pana Mlejnka. Patře na tu dvojici jsem neustále přemýšlel koho mi připomíná. Pak mi došlo: ony dva, co ve Sněženkách běhají se štětci a kyblíkem barvy a k čemu přijdou, tam píší logo kerských zahrádkářů. Ve filmu zcela zbyteční, ale nenahraditelní.

Když mlel pan Mlejnek zavzpomínal jsem si. Na mletí ideologických komentátorů za Totáče, které brala na sebe spíše tehdejší novinářská spodina. Na vysoké škole, když spolužák zachraňoval v marxleninismu co v paměti neměl, křičel na něho lektor: "Zase, Kebulko, máváš vítězným praporem?!". Pan Mlejnek ovšem mával, vzhledem k situaci, praporem spíše kormutlivým, když ovšem předpovídal i nejčernější budoucnost.

Bylo to v ČT, s touto dvojicí, opravdu pod jakoukoli úroveň.



A vzpomněl jsem si na to i dnes ráno, když pan Mareček, ředitel České filharmonie, na vyzvání paní Senkové komentoval totéž. Krátce, stručně, nanejvýš slušně a nesporně z duše každého přemýšlivého Čecha. Žádná ironie, povzdech, že vytvoření vlády bez komunistů nešlo, lítost nad tím, že jmenování vlády proběhlo ve výročí dvou velmi smutných událostí v našich moderních dějinách. A že musíme počkat.

Důstojnost sama. V ČT úroveň z podgamplu. Úroveň odpovídající pozvané dvojici.



Další zajímavý okamžik nastal večer, když rozvášněná lvice ODS měla odpovídat na pro ni ošklivou otázku, kterou ČT zařadila na konec debaty, když všechny předchozí, až snad na jednu další, směřovala jen směrem ke spíše - dehonestaci nové vlády. Nakonec zřejmě proto, aby byla ČT kryta proti útokům, že není objektivní. Samozřejmě, pro nejlepší ODS repetilku nebyl problém ožvanit i tuto otázku.

Ale: následoval konec pořadu, kameraman se zřejmě opozdil, a tak jsme shlédli úžasnou proměnu obličeje televizního komentátora, který se celou dobu tvářil spíše jako čínský bůh pomsty, když, maje zato, že už není vidět, nasadil omluvný submisivní úsměv směrem k reprezentantce ODS - což jsem pochopil tak, že se omlouval - "promiňte prosím, že jsem na Vás byl ošklivý, my to tak musíme...".

Opravdu, úžasný okamžik. Škoda, že jsem neslyšel, co komentátor při tom povídal.



Jedno z povídání pana Mlejnka bych přece jen vypíchl. Jak štítivě pohovořil o polopresidentském a presidentském systému. Vůbec je mnoho těch, včetně soudního sympatizanta Opeřeného Peruánce, když přizvala ČT i toho. Snažil se soudně kydat a poštívat také jak mohl. Směrem k nové vládě. Jak Mlejnek, tak onen soudní expert by byli proto, aby se na našeho přímo voleného presidenta v ústavě vyrobil těsnější chomout, aby si tak nevyskakoval.

Že naopak, že bychom nesmírně potřebovali presidentský vládní systém, podobný jako mají v USA, kdy vláda vzniká téměř okamžitě po jmenování presidenta, to kdepak, to byste z pana Mlejnka a pana Balíka nedostali ani párem volů. Kdepak by potom si mohla televize dovolit předložit velmi potřebný vysvětlující program, jehož náplní by bylo vysvětlení rozdílu mezi podle mě ulhaným zastupitelským systémem a presidentským systémem, v němž jsou všichni politici voleni přímo. Když zastupitelský systém je především k pěstování politpartají (ústava USA vůbec nic o politpartajích neříká), kdežto presidentský k pěstování státu. To se raději pořád dokola bude žvanit a žvanit a žvanit. Se snahou vylepšovat to, co je zbytečné. Aby bylo co komentovat.



Nyní ovšem může po nástupu vlády, jaká tady ještě nebyla, vzniknout i otázka zda tato užvaněná situace bude existovat věčně či ještě jak dlouho.

Uvidíme.

