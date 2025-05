Jiří Halík: Jan Werich alias král Já I. - Už vím, že odbornou práci mají dělat odborníci

Debata se mimo jiné týkala spotřebitelských cen a pokut, udělených obchodním řetězcům. Naprosto souhlasím s paní Šichtařovou, která říká, když ji budu parafrázovat: Příčinou slev jsou drahé potraviny. Pokuty jsou podle paní Šichtařové až sekundární záležitostí. Represe není v tomto případě řešení. Primární jsou drahé potraviny. Ty jsou základní příčinou nekalé soutěže obchodníků. S tím lze jen souhlasit. To říká i zdravý selský rozum, pokud ho budeme používat.

Za mě ministr zemědělství jen operuje politickými frázemi. On, vzhledem ke své odbornosti teologa, dané problematice nerozumí ani za mák. Nikdy v oboru zemědělství ani obchodu nepracoval. Vše je řešitelné. Za mě tomu říkám PUDOVÁ ZÁLEŽITOST. Buďto to "pude", nebo "nepude". Vzhledem k tomu má pan ministr Výborný má k tomu, aby byl opravdu výborný mistr, na stovky mil daleko. Hledá stáje jen, jak to "nepude", a tvrdí, jak mu to JDE. Opravdu nás má za takové hlupáky?

Politici se "nakazili" od většiny lékařů. Ti také většinou léčí důsledek, ne příčinu. To je fakt a lékařů si, na rozdíl od politiků, vážím. Co a kdy řeší sankce - pokuty. Rozdíl v dopadu. Jeden příklad za všechny. Když udělám dopravní přestupek, jsem přistižen, zaplatím pokutu. Tu zaplatím opravdu ze svého. Ze mzdy, kterou jsem si vydělal, a pokud mám alespoň trochu pokory, tak mě pokuta finančně zabolí, méně nebo více. Tam mi ty peníze nikdo nenahradí. Je to opravdu z mojí kapsy.

Pokuty firmám, a obchodním řetězcům zvláště?

Ty to nebolí. To jsou "jenom peníze". Účetnické MÁ DÁTI DAL. Občas se řetězec odvolá, aby nebyl jako ovce na porážku. Předstírá, že je nevinen, aby snížil snížil pokutu, nebo to pro něho slouží spíše jako reklama. I když zdánlivě negativní. Kam má spotřebitel chodit, když se všechny řetězce chovají stejně. Rozdíl bývá jen v tom, kdy jsou jsou přistiženi a jaká je výše pokuty. Řetězce mezi s sebou mají tichou dohodu "ŽÍT A NECHAT ŽÍT". Nebo spíše "VAŠE VELKÉ ZISKY JSOU I NAŠE VELKÉ ZISKY".

Každý normální člověk ví, že pokuty nezaplatí majitel. Zaplatíme to my, spotřebitelé. On se o svůj zisk nenechá krátit. Jako mají obchodníci takzvané ztratné, tak mají v cenách a režijních nákladech říkejme tomu "pokutovné". Když se vejdou do obojího, jsou v pohodě. Když ne, tak to řeší. A určitě ne na svůj úkor.

Majitel řetězce to dostane během pár dnů či měsíců z nás spotřebitelů zvýšením cen. Teoretický příklad, který není daleko od reality. Řetězec XY s 10 supermarkety v ČR dostane pokutu 12 milionů korun. Tedy 1,2 milionu na jeden obchod na rok, 100 tisíc na měsíc. Na 25 tisíc položek, teoreticky tedy 4 koruny navýšení ceny na položku. Podívejte se, jak ceny rostou.

Pro ně je to jen drobný zádrhel, se kterým počítají a mávnou nad tím rukou. Na ně platí jediné. 3x a dost. Potřetí v ČR končíš. Jsi podvodník, nedodržuješ zákony. Strach, že by tady neměl kdo prodávat, opravdu nemám. Zejména ne u potravin a běžného spotřebitelského zboží.

Moje osobní zkušenost s ČOI

Upozorňoval jsem ČOI na jasnou kartelovou dohodu. Ta se děje mezi obchodními řetězci dnes a denně. Podívejte se právě na slevy. Mouka, cukr, vejce, masné výrobky... Tam jsou v jednom období minimálně tři řetězce s naprosto stejnými cenami. A ČOI odpověděla, že nelze prokázat kartelovou dohodu... Opravdu nás mají za blbce? Udělejte si pořádek jako stát právě tam.

Každý supermarket má v rámci cenotvorby člověka, který po dohodě s konkurenčním supermarketem "šmejdí" po jejich obchodě a skenuje ceny. Proč asi?

Dovolím si za sebe, jinak, ať si každý udělá svůj vlastní názor, zhodnotit jednotlivé aktéry debaty:

Paní Šichtařová - věcná, podložená argumentace. Ekonomicky, obchodně, spotřebitelsky. Profesionální.

Pan Nacher - věcný, podložená argumentace. Ekonomicky, obchodně, spotřebitelsky. Profesionální.

Ministr Vlček - zlatý střed

Ministr Výborný - naprosto totálně mimo. Nerozumí, papouškuje fráze. Amatér. Nejhorší nejen v debatě.

Mimistr zemědělství Výborný je výborný pro řetězce, ne pro spotřebitele. Více už je hájí jen Tomáš Prouza, ale toho si oni platí. Ministra platíme my. Nebo že by si pan ministr Výborný brousil zuby na pozici prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, viceprezidenta Hospodářské komory, v předtuše, jak dopadnou volby?

Teolog Výborný, kdyby byl opravdu věřící, tak by pochopil, že dané problematice ani za mák nerozumí. Jako slušný, což on politicky není, by odstoupil a doporučil by někoho, kdo tomu opravdu rozumí. Ten člověk plácá nesmyly. Nerozumí tomu. Ani zemědělství ani obchodu. Může mu už někdo konečně vysvětlit, že ten rezort a celá vláda není v rukou božích? Že není možné spoléhat se na to, zda Pán Bůh dá? A co se týká jeho obhajoby sankcí, zřejmě se mu tam promítá jeho vlastní zkušenost s pokutou, kterou dostal za rychlou jízdu v obci. Ale ta pokuta, ať již za rychlou jízdu, nebo nekalou soutěž, není za ten přestupek. Ta je za to, že nás chytí... A statisticky, co se týká obchodních řetězců. Kolikrát je chytí a kolikrát nechytí...

Závěrem: Politici, začněte se už konečně chovat PUDOVĚ. Využijte zákony a ZDRAVÝ SELSKÝ ROZUM. Nic více, nic méně.

Jan Werich alias král Já I.: "Už vím, že odbornou práci mají dělat odborníci."