Stefan Tomašević: Patroni dialogu anebo násilí nad srbským národem na Kosovu a Metochii

Nejnovější teroristický akt v Evropě, v Kosovské Mitrovici, teroristů převlečených do jakýchsi uniforem, se ničím neliší od jiných teroristických útoků na evropském území.

Ozbrojení a speciálně vycvičení teroristé, ti stejní, co brutálně vraždili srbské civilisty a odebírali jim orgány, ti, co stále nebyli předvedeni před Zvláštní soud, který stále nezahájil činnost, neboť o jeho osudu rozhodují právě ti stejní zločinci, se v pondělí dopustili hrozného teroristického činu a brutálního násilí nad bezbranným srbskýmco národem. Srbsko udělalo všechno pro dosažení míru a stability. Co za to dostalo?

Srbský národ shromážděn v Kosovské Mitrovici v rámci vnitřního dialogu s představiteli institucí Republiky Srbsko chtěl přispět k nalezení řešení ohledně budoucího soužití na Kosovu i Metochii. Avšak, ozbrojení banditi pseudostátu, neuznaného většinou zemí světa a postrádajícího mezinárodně-právní subjektivitu anebo ozbrojené síly dočasných institucí samosprávy v Prištině, představované teroristy, zaútočili na nevinný národ. Srbům se nedostalo pomoci ze strany mezinárodních vojenských jednotek, jejichž úkolem již roky je ochrana civilistů, ale teroristům se dostalo jejich přímé či tiché podpory. Bilance útoku je více než 30 zraněných, mezi kterými byli političtí předáci kosovských Srbů, ředitel Vládní kanceláře pro Kosovo a Metochii, novináři a ostatní občané účastníci dialogu u kulatého stolu.

Podle všech přijatých a platných norem je tento akt svého druhu příkladem teroristického činu s únosem představitele vlády suverénního státu. To, že po únosu nenásledovala brutální poprava, jaké provádí ISIS, ale „pouze“ týrání oběti, je ve skutečnosti varovným a výhružným vzkazem pro Srby, co je čeká v budoucnu. Tato vyhrůžka sama o sobě není to nejděsivější, mnohem nebezpečnější je to, že představitelé členských zemí EU, která je současně patronem bruselského dialogu ani jediným slovem neodsoudili násilí a torturu Srbů.

Výzvy z Bruselu ke zdrženlivosti obou stran zní, jako kdyby po teroristických útocích v evropských hlavních městech byli přeživší vyzváni ke zdrženlivosti z procházky po náměstích, protože by tak mohli vyprovokovat další teroristické útoky. Anebo jako kdyby oběti znásilnění řekli, že se má zdržet jednostranných činů a pokračovat v dialogu s pachatelem.

Na Kosovu a Metochii jsou ohrožena základní lidská práva srbského národa, jako svoboda pohybu, shromažďování, projevu. Podpora teroristů ze strany klíčových zemí EU, Spojeného Království a USA, není omezena a nemá účinky a následky pouze na území Republiky Srbsko, ale představuje podporu všech teroristů a žene vodu na mlýn k novým útokům na nevinné lidi ve světě.

Srbsko je zemí, jejíž národ mnohokrát při obraně evropských a křesťanských hodnot, respektive svobody jiných evropských národů, byl nezřídka prvním terčem současných barbarů a zločinců, okupantů a kolaborantů. V poměru na celkový počet obyvatel od středověku až dosud nejvíce při obhajobě Evropy umírali právě Srbové. Srbsko se dnes ptá, kdo bude chránit jeho národ.

(Překlad ze srbštiny Vladimir Mitić)

autor: Názory, ParlamentniListy.cz