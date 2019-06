Štěpán Křeček: Hypotéky opět zlevnily. Průměrná sazba klesla na 2,80 procenta

„To však neřeší základní problém, který spočívá v příliš vysokých cenách nemovitostí. Mnoho lidí zkrátka nemá dost peněz, aby mohli nakupovat příliš drahé nemovitosti,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Průměrná úroková sazba na hypotečních úvěrech v květnu klesla na 2,80 procenta, což oproti předchozímu měsíci představuje sníženi o 0,05 procentního bodu. Finanční instituce se prostřednictvím snižování úrokových sazeb snaží přilákat nové klienty, kterých oproti minulým letům výrazně ubylo. Zatímco v období za leden až květen 2017 dosáhl objem hypotečních úvěrů celkové výše 96,35 miliardy korun, ve stejném období v loňském roce to bylo již jen 85,34 miliardy korun. Za tragický se dá označit letošní rok, kdy za prvních pět měsíců dosáhl objem hypoték pouze na částku 67,10 miliardy korun.

Nižší úrokové sazby mohou mírně navýšit poptávku po hypotečních úvěrech. Vzhledem k nedostatku nemovitostí v žádaných lokalitách by však rostoucí poptávka po hypotékách vedla k navyšování cen na realitním trhu. Příliš vysoké ceny nemovitostí by posléze odradily zájemce o vlastní bydlení. Nejelegantnějším řešením celé situace by bylo navýšit nabídku na realitním trhu. Tím by klesla cena nemovitostí a zvýšila se dostupnost bydlení. Tomu však brání špatné stavební předpisy, které znemožňují rychlou výstavbu. Současnou situaci navíc komplikuje rostoucí cena stavebních prací, která prodražuje nově budované projekty.

autor: PV