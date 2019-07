Štěpán Křeček: Letní srovnání cen pohonných hmot

Nafta byla levnější a průměrně stála 32,32 až 32,60 koruny za litr. První červencový den letošního roku se benzín v průměru prodával za 33,05 koruny za litr a nafta za 32,15 koruny za litr. Současné ceny pohonných hmot jsou mírně levnější než v roce 2018. K tomu napomohl uplynulý týden, kdy ceny benzínu a nafty slabě klesaly. Propad cen se však bude postupně zastavovat a přes stagnaci přejde v průběhu prázdninových měsíců do růstu. Tím se ceny pohonných hmot začnou přibližovat k podobným úrovním jako v loňském roce.

Pro řidiče byl výrazně lepší rok 2017. Tehdy se průměrná cena benzínu v průběhu července a srpna pohybovala v rozmezí 29,50 až 29,79 koruny za litr. Nafta byla v průměru ještě levnější a stála 28,36 až 28,65 koruny za litr. Příznivý byl pro řidiče i rok 2016. V tomto roce šlo o prázdninových měsících tankovat benzín za průměrnou cenu 28,95 až 29,91 koruny za litr a naftu za 27,46 až 28,35 koruny za litr. Z historických cen je patrné, že například cesta do Chorvatska a zpět stála při průměrné spotřebě paliva ve výši 7 litrů na 100 kilometrů v letech 2016 a 2017 zhruba o 400 korun méně než v loňském a pravděpodobně i letošním roce.

Aktuálně se cena ropy Brent pohybuje na úrovni 63 dolarů za barel. Před rokem se ropa Brent obchodovala za 78 dolarů za barel. Výrazně nižší cena ropy by se měla projevovat v koncových cenách pohonných hmot. To se však v praxi neděje a ceny benzínu a nafty jsou jen nepatrně nižší než v loňském roce. Kromě ceny ropy ovlivňuje koncové ceny pohonných hmot i kurz koruny vůči dolaru. Před rokem šlo dolar koupit za 22,36 koruny. Aktuálně se cena dolaru pohybuje na úrovni 22,54 koruny. Kurz koruny je tak vůči dolaru mírně slabší, nicméně to plně nevysvětluje současnou úroveň cen benzínu a nafty. Ve skutečnosti si pumpaři nechávají o trochu vyšší marže, z kterých hradí rostoucí náklady na personál a provoz čerpacích stanic.

Pokles cen pohonných hmot se i přes relativně nízkou cenu ropy chýlí ke konci a v průběhu prázdninových měsíců se řidiči musí připravit na zdražování. Samotná cena ropy se totiž pravděpodobně také bude zdražovat. O to se snaží ropný kartel OPEC a jeho spojenci, když se domluvili na prodloužení dohody o snížení těžby ropy o devět měsíců. Cílem je omezit nabídku ropy na trhu a tím působit na růst ceny. Situaci na trhu s ropou by kromě kartelu OPEC a jeho spojenců mohl ovlivnit vývoj kolem obchodních válek mezi Spojenými státy a Čínou. V případě, že by se podařilo uzavřít příměří, lze očekávat, že by trhy výrazně vzrostly, což by katapultovalo vzhůru i cenu ropy. Naopak eskalace obchodních sporů by mohla současnou predikci opravit směrem dolů.

Psali jsme: Štěpán Křeček: Pražská burza potěšila investory. Index PX vzrostl o 5,59 procenta Štěpán Křeček: V pololetí státní rozpočet hospodařil se schodkem 20,7 miliardy korun Štěpán Křeček: Veřejný dluh vzrostl na 1837 miliard korun Štěpán Křeček: Lidé si neodkládají dostatek peněz na horší časy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV