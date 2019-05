Štěpán Křeček: Návrh na zrušení daní pro živnostníky je nepromyšlený

„Zrušení daňové povinnosti pro živnostníky by v daňovém systému vytvořilo prostor pro obrovské daňové optimalizace. V konečném důsledku by veřejné rozpočty nepřišly pouze o dnes vybírané prostředky od živnostníků, ale rovněž o mnoho dalších daňových příjmů od zaměstnanců a korporací,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Daňový systém v České republice je zbytečně složitý a zaslouží si výrazné zjednodušení. To dokládá například index daňové složitosti, který vypracovaly univerzity v Paderbornu a Mnichově ve spolupráci se společností BDO. Podle tohoto indexu má Česká republika 85. nejsložitější daňový systém ze sta hodnocených zemí. V Evropské unii jsou přitom jen čtyři země, které mají složitější daňový systém, než je ten český.

Politici o tomto problému sice mluví, ale nepředkládají realistické návrhy na zjednodušení daňového systému. Místo toho se zaměřují na úpravu parametrů. Změna stanovení základu daně či daňové sazby však ve skutečnosti nevede ke zjednodušení daňových předpisů. Parametrickými úpravami se mění pouze výše daňového výběru nikoliv však složitost systému.

Některé politické strany se rozhodly daňový systém zjednodušit rušením vybraných daní. To však také neřeší základní problém. Tím, že se zruší daně, jejichž daňový výběr je z pohledu veřejného sektoru postradatelný, se nezmění složitost klíčových daní, které jsou z pohledu času stráveného nad vyplňováním daňových přiznání rozhodující.

Některé návrhy na rušení daní lze dokonce označit jako nepromyšlené. Například návrh, aby živnostníci s příjmy do jednoho milionu korun nemuseli platit žádné daně, vypadá na první pohled líbivě. Lze dokonce říci, že drobní živnostníci platí tak zanedbatelné daně, že je z pohledu veřejných rozpočtů skoro zbytečné je vybírat. Je však nutné zdůraznit, že zrušení daňové povinnosti pro živnostníky by v daňovém systému vytvořilo prostor pro obrovské daňové optimalizace. V konečném důsledku by tak veřejné rozpočty nepřišly pouze o dnes vybírané prostředky od živnostníků, ale rovněž o mnoho dalších daňových příjmů.

Je iluzorní si myslet, že politické strany bez odborného zázemí ministerstva financí dokáží vymyslet propracovanou změnu daňového systému. Návrhy opozičních stran se tak logicky zužují jen na parametrické úpravy a škrtání současných předpisů. Tudy však cesta ke zjednodušení klíčových daňových předpisů nevede. Je proto zapotřebí, aby si zjednodušení daňového systému vytkla za cíl samotná vláda.

autor: PV