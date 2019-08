Svatopluk Otava: Političtí fanatici ničí i sport, říkají si přitom novináři

I pár facek lze úspěšně prodat

Proč stupidní? Tak si třeba představme jiný na takové téma. „Češi surově zmlátili hokejisty brněnského týmu“! Co se týče významové správnosti komentované rvačky mezi hokejisty, mají skutečný i fiktivní titulek naprosto stejnou (stejně debilní) váhu.

Celá „reportáž“ doplněná videem zaznamenává bitku hokejistů Hong-kongu a Šen-čej na posledních juniorských Čínských hrách mládeže. Několik minut před koncem Hong-kong skutečně vedl 11:2 a tak se zdá, že rvačka vznikla z popudu prohrávajícího Šen-čej. Inu, nervové soustavy tvrdých hráčů bývají často křehké a hořce se vyrovnávají s porážkou, obzvláště zavánějící debaklem. A dál? Čínští mladíci si jednoduše dali před liduprázdným hledištěm přes hubu, toť vše. Co by se maximálně dalo komentovat, je patrná píle všech hochů při sledování hokejových zápasů NHL. Kanadsko-americké vnímání smyslu pro fair play a umění přiznat soupeři vítězství skutečně z každého střetu moderních gladiátorů jen čiší. A surové rvačky do světově oblíbené hry nevnesli Češi, Rusové ani Švédové. Ani Slováci, ani Finové. Američané ano, poněvadž pěstní přenosy jsou lépe a po holywoodsku prodejnější.

Stejně jako novináři, co je pak komentují a politicky „korektně“ ideologizují. I ti čeští pochopitelně. Příznivci sportu budou mít jistě v čerstvé paměti dehonestující odsudky a „hodnocení“ třeba posledního Mistrovství světa ve fotbale 2018, pořádané v Moskvě a Petrohradě. A jak si prodejná squadra sportovních komentátorů s Jaromírem Bosákem v čele neodpouštěla laciné štulce do organizátorů, na hony zavánějící protiruským rasismem. O to smutnější...

„Možné omezení demokracie“? Možná – omezení novináři

A teď je tedy na řadě Čína. „Sportovnímu“ článku tedy nesmějí chybět i „vysvětlující“ politické souvislosti. „Mezi Čínskou lidovou republikou a Hongkongem roste napětí kvůli dlouhotrvajícím demonstracím a kvůli eskalaci násilí mezi protestujícími a policií.“ (Copak má takové sdělení asi společného s hokejem nebo sportem obecně...?)

Takže v případě, kdy by se hypoteticky Česká republika rozhodla uspořádat nějaké ty juniorské Hry mládeže, hokejisté z Kladna by se poprali se soupeři z Brna v době, kdy by policie zasahovala proti jevištním demonstrantům, jimž se nelíbilo dnes tak populární zatahování pornografie na prkna Brněnského národního divadla, stejní autoři textu by museli svůj materiál i podobně otitulkovat. Třeba: „Mezi Českou republikou a Brnem roste napětí kvůli dlouhotrvajícím demonstracím a kvůli eskalaci napětí mezi protestujícími a policií.“ Pitomost? Ovšem! Realita? Ale ovšem, v takovém světě žijeme....

Článeček se dále nese v tomto politickém duchu, hokejová rvačka se stává nosičem štvaní proti zemi, jíž jsme patrně pod rozlišovací schopností, ačkoli by jí asi rád vyhlásil kulturní válku i pražský pirátský uzurpátor (pardon – primátor pochopitelně) Hřib. A dále se tedy šveholí i v závěru o „rostoucím napětí mezi ČLR a Hogkongem“, o „násilných demonstracích kvůli obavám z omezení demokracie“, jak jsou už pak v notorické oblibě komentovány bůhvíkým organizované puče proti legitimním vládám. Tu úspěšné, plné násilí a krve jako na Ukrajině, jindy neúspěšné, jako třeba v Sýrii či Venezuele.

Jenže Čína je Čínou už 5 000 let a vůči pokusům o pohnutí tímto monolitem je imunní. Ale odlákat pozornost například od nevyhratelné hospodářské války USA a vlečeného Západu proti tomuto gigantovi i tímto nejpokleslejším „žurnalismem“ možná na historický zlomek okamžiku lze. A když se tomu dá ještě ta správná grafika...!

Vladimír Vladimírovič nesmí chybět...

Vylízané dílko je totiž na portálu Sport.cz (kde se jej okamžitě ujala i Televize Seznam) zprava rámováno reklamou pro naivní sázkaře Tipsport a zleva fotografií reprezentačního hokejisty. Tu reklamu dodal u nás Seznam, ale toho hokejistu patrně od autorské redakce převzal se vším všudy.

Hádáte správně. Hokejista má ruský (!) národní dres a článek je z média světa „hodnot“, nazývaného přízračně (pardon – příznačně) Independent. Proč je ruský hokejista stafáží pro rvačku učedníků NHL z Číny na stránkách anglického plátku, to je zbytečné vysvětlovat. Prostě je to Putinův agent a škoda, že nezbylo trošku místa i pro malé panorama lázní Salisbury.

Psali jsme: Svatopluk Otava: Packalové, ale hodně nebezpeční pro stát... Svatopluk Otava: „...vždyť on je Bavorák, to není Němec!...“ Svatopluk Otava: Inkluze už je i v médiích? Fórum 24 dává postiženým opravdu velký prostor Svatopluk Otava: Všichni se jim smějí, ale pravdu nikdo (nahlas) nepoví

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV